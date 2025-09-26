Tožba: Amsterdamčani nad mestno oblast

Skupina prizadetih prebivalcev Amsterdama toži mesto zaradi množičnega turizma. Pravijo, da so sprožili pravne postopke, s katerimi želijo obsoditi neučinkovito upravljanje turizma s strani občine. Kljub ukrepom za zmanjšanje števila turistov se je število nočitev v letu 2024 povečalo za tri odstotke, poroča Euronews.

Prebivalci Amsterdama so se odločili za nenavaden korak in proti mestnemu svetu sprožili pravne postopke, s katerimi želijo izraziti svoje nezadovoljstvo s problemi, ki jih mestu prinaša prekomerni turizem. Mestnim oblastem očitajo, da ne storijo dovolj za zmanjšanje nevzdržnega števila obiskovalcev.

Amsterdam se že leta sooča z vplivi množičnega turizma, mestni svet pa se je zavezal, da bo ukrepal. Oblasti so sprožile tudi kampanje za preusmeritev turističnega modela stran od fantovščin, obiskov pubov, uporabe drog in spolnih storitev, po katerih je mesto znano. Vendar pa prebivalci pravijo, da se je zanje spremenilo le malo.

Skupina prebivalcev Amsterdama je v ponedeljek vložila tožbo proti občini. Državljanska pobuda "Amsterdam ima izbiro" je s pomočjo domačinov zbrala 50 tisoč evrov, podpira pa jo še 12 drugih organiziranih skupin prebivalcev.

Omejitve niso zalegle

Leta 2021 je mestni svet sprejel odlok, ki je število turističnih nočitev v mestu omejil na 20 milijonov na leto. Kljub temu so lani zabeležili 22,9 milijona nočitev, številka pa bo leta 2025 verjetno še višja. Prebivalci trdijo, da oblasti ne spoštujejo lastne zakonodaje in ne storijo dovolj za boj proti prekomernemu turizmu.

"Število nočitev že tri leta presega dogovorjenih 20 milijonov, ne da bi občina sprejela učinkovite ukrepe," je dejal Jasper van Dijk, eden od sovlagateljev tožbe.

Skupina priznava, da je mestni svet že sprejel nekatere ukrepe za zmanjšanje števila obiskovalcev. Turistična taksa se je zvišala, število rečnih in morskih križarjenj po mestu in okolici pa se bo prepolovilo. Velja tudi moratorij na gradnjo novih hotelov.

Kljub tem prizadevanjem pa obseg turizma še vedno raste, čeprav počasneje kot v prejšnjih letih. Število nočitev v letu 2024 je za tri odstotke večje kot v prejšnjem letu. Za letos je predvidenih med 23 in 26 milijoni nočitev.

Turistična taksa gre v nebo

Amsterdam je že zvišal turistično takso na 12,5 odstotka cene nočitve brez davka (oziroma na okoli 10,33 odstotka končne cene bivanja z davkom), kar jo uvršča med najvišje v Evropi. Vendar prebivalci, ki stojijo za tožbo, pravijo, da jo je treba še dodatno zvišati.

"Amsterdam bi lahko znatne dodatne prihodke od zvišane turistične takse uporabil za nakup nepremičnin, s čimer bi pomagal pri pomanjkanju stanovanj, ali pa bi jih porabil za odstranjevanje odpadkov, ki jih deloma povzroča množični turizem," pravi Van Dijk. "Če bo občina podražila turistično takso, bo s tem ustvarila več prihodkov, kot so znašali skupni stroški vseh načrtov iz prejšnjih koalicijskih sporazumov v Amsterdamu," je dodal.