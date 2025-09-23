Janković sporočil: Javne vrtce bomo morali nujno podražiti

"Smo ena redkih občin v Sloveniji, ki letos ni dvignila cen v vrtcih. Pa bomo morali to narediti," je dejal ljubljanski župan Zoran Janković na današnji novinarski konferenci le dan po tem, ko je ljubljanski mestni svet napovedal še eno podražitev, dražje enkratne vozovnice za vožnjo z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Kdaj bi lahko začele veljati nove cene za vrtce, pa župan, kot še poroča Dnevnik, ni želel napovedati.

"Skoraj prepričan sem, da smo edina mestna občina, ki še ni dvignila cen," je o podražitvah vrtcev še dejal Janković in pojasnil, da bodo na občini najprej počakali na zaključek postopka sprememb zakona o vrtcih, nato pa bodo preračunali stroške, ki bodo pokazali, koliko bodo po novem morali plačevati starši otrok v javnih vrtcih.

Sledi odločanje ljubljanskih mestnih svetnikov o predlaganem povišanju cen.

Zadnja podražitev javnih vrtcev je bila jeseni 2023, ko so se stroški za starše v povprečju povišali za 15 odstotkov, je še navedel Dnevnik.