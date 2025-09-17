Ljubljanski župan Zoran Janković je Milorada Dodika pozval, naj prekliče prepoved vstopa v Republiko Srbsko za predsednico republike Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Dodik se je danes odzval: "Ker me je Zoran Janković prosil, bom predlagal, da se ukrepi zoper njiju ukinejo." Dodik se je Jankoviću zahvalil za "odprto in pogumno podporo" ter za nasprotovanje odločitvam slovenske vlade, ki jih označuje kot grobo vmešavanje v odnose z Republiko Srbsko.

Na družbenem omrežju X je Dodik ob tem zapisal: "Hvala mojemu prijatelju Zoranu Jankoviću za odprto in pogumno podporo ter za nasprotovanje odločitvam Vlade Slovenije, ki pomenijo grobo vmešavanje v odnose z Republiko Srbsko. Njegov glas razuma in spoštovanja kaže, da iskreno prijateljstvo presega meje in trenutno politiko."

Хвала мом пријатељу Зорану Јанковићу на отвореној и храброј подршци, као и противљењу одлукама Владе Словеније, које представљају грубо мијешање у односе са Републиком Српском. Његов глас разума и поштовања показује да искрено пријатељство превазилази границе и тренутне политике.… — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 17, 2025

Nadaljeval je: "Takšna stališča potrjujejo, da resnične evropske vrednote živijo skozi ljudi, ne pa skozi birokratske prepovedi. Zoran Janković je najboljši dokaz, da Evropa lahko in mora biti boljša od tistega, kar danes kažejo različni bruselj­ski birokrati in njihov simbol – Christian Schmidt."

Ob tem je spomnil, da odnosi med vladami temeljijo na recipročnosti. "Zato je Vlada Republike Srbske uvedla prepoved za Tanjo Fajon in Natašo Pirc Musar," je dodal. A kot je sklenil, bo prav na prošnjo Zorana Jankovića predlagal, da se ti ukrepi ukinejo.

Janković je izrazil nestrinjanje z odločitvijo vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za razrešenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Kljub temu vlade ne bo pozval k spremembi odločitve, bo pa Dodiku predlagal preklic prepovedi vstopa v entiteto BiH za slovensko predsednico in zunanjo ministrico. Kot je povedal v oddaji 24ur zvečer, je popoldne poklical Dodika ter mu sporočil svojo prošnjo. "Bomo videli čez par dni, kakšno odločitev bo Dodik sprejel," je dejal ljubljanski župan.