Dodik po sankcijah Slovenije: Volite Janšo

Razrešeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik se je ostro odzval na odločitev slovenske vlade, ki je zoper njega uvedla prepoved vstopa v Slovenijo. Ob tem je pozval Srbe v Sloveniji, naj na naslednjih volitvah izrazijo nezadovoljstvo z aktualno vlado in podprejo predsednika SDS Janeza Janšo.

"Pozivam naš narod, da na naslednjih volitvah glasuje za Janeza Janšo in tako pokaže, kako zelo se zdajšnja vlada Slovenije moti," je dejal Dodik za RTRS.

Значајан број привредника из Словеније ради у Српској и подржао сам их. И данас ћу им рећи да могу рачунати нa то да Српска за њих остаје добро мјесто за посао и за живот. Цијеним то што смо овдје направили. Али, њихова влада није достојна тога свега. https://t.co/qvcO87Icic — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 12, 2025

Dodal je, da v Republiki Srbski deluje veliko slovenskih podjetnikov, ki jih osebno podpira in spodbuja. "Tudi danes jim bom rekel, da lahko računajo na to, da Republika Srbska ostane za njih dobro mesto za posel in za življenje. Cenim to, kar smo tu ustvarili. Njihova vlada pa ni vredna vsega tega," je poudaril.

Dodik: Podpirajo pravo, hkrati pa nelegitimnega Schmidta

Ob tem je kritiziral stališče Slovenije do visokega predstavnika v BiH Christiana Schmidta: "Po eni strani podpirajo pravno državo, po drugi strani pa nelegitimnega Christiana Schmidta. To je nekako nezdružljivo. Ali jim bo to zdaj v ponos, bomo videli. Seveda imam še dovolj let življenja, da bom nekega dne šel v Slovenijo,” poudarja Dodik.

Kot še piše RTRS, je Dodik ocenil, da Slovenija kot resna država ne bi smela imeti tako neodgovorne vlade, ki se je odločila za "popolno improvizacijo". Dodal je, da Slovenijo kot državo in njen narod še vedno spoštuje.

Zavrnitev očitkov o nepremičninah

Zavrnil je tudi govorice o nepremičninah v Sloveniji. “Lažni portali nenehno pišejo o tem. Nimam nobene lastnine, niti centimetra. Rad sem hodil tja, a bom živel tudi brez tega. Imam veliko prijateljev, vsi so me poklicali. Nisem mednarodni kriminalec,” je dejal.

Slovenija Srbom ne prizna statusa manjšine

Dodik je poudaril, da ista vlada, ki mu uvaja sankcije, Srbom v Sloveniji ne priznava statusa narodne manjšine, čeprav naj bi šlo za eno največjih narodnih skupnosti. "V Republiki Srbski smo ves čas podpirali društva Slovencev. Osebno sem obiskoval njihova srečanja in tako bo tudi v prihodnje," je dejal.

Dodik je pozval slovenske volivce, naj na naslednjih volitvah izrazijo nezadovoljstvo z aktualno vlado in podprejo Janeza Janšo. Foto: Reuters

Nezaželen, ker je bil v Moskvi

Po njegovih besedah je trenutna slovenska vlada sprejela svojo odločitev na način, ki ga sam ne spoštuje. “Ne spoštujem tega brezpravja. Izkazalo se je, da sva samo izraelski premier Benjamin Netanjahu in jaz nezaželena v Sloveniji. Njegova družba me ne moti, a očitno jaz motim njih. Slišal sem komentarje, da "Dodik ne more dan prej biti v Moskvi v družbi vodilnih iz ruskih varnostnih struktur, potem pa svobodno vstopiti v Slovenijo," to je bil njihov razlog, je dejal in dodal, da je to še en razlog več za povračilne ukrepe Republike Srbske.

Dodik: Slovenci se družijo z našimi sovražniki

Kot še poroča RTRS, je Dodik ob tem dodal, da bo Republika Srbska razmislila o vzajemnem odgovoru Sloveniji. "Oni se družijo z našimi izrazitimi sovražniki, kakršen je Schmidt. Slovenska vlada, zunanja ministrica Tanja Fajon in drugi promovirajo tezo, da gre tukaj za okupacijo," je zaključil.

Slovenija je sankcije proti Dodiku uvedla zaradi njegove vloge pri spodkopavanju ustavnega reda in vladavine prava v Bosni in Hercegovini. Ukrep prepovedi vstopa v Slovenijo je vlada sprejela soglasno, obrazložitev pa ostaja tajna.