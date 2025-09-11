Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
11. 9. 2025,
7.22

9 minut

prepoved sankcije vlada Slovenija Republika Srbska Milorad Dodik

Vlada predvidoma o sankcijah za Dodika

Na. R.

Milorad Dodik | Na pristojnem ministrstvu so morali dopolniti gradivo8 za vladno sejo. | Foto Reuters

Na pristojnem ministrstvu so morali dopolniti gradivo8 za vladno sejo.

Foto: Reuters

Vlada bo na današnji seji razpravljala in predvidoma odločala o predlagani prepovedi vstopa v Slovenijo razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku. Na dnevnem redu je tudi predlog novele zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU.

Vlada je obravnavo izhodišč za prepoved vstopa v Slovenijo za Milorada Dodika začela že pred 14 dnevi, a odločitev glede tega do zdaj ni sprejela. Po neuradnih informacijah STA je moralo tokrat ministrstvo za zunanje in evropske zadeve svoje gradivo za vladno sejo dopolniti na predlog predsednika vlade Roberta Goloba in vanj umestiti tudi predlog prepovedi vstopa za Dodika.

Za odpravo pomankljivosti pravnih aktov 

Na dnevnem redu današnje seje je med drugim tudi predlog novele zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU. Gre za osrednji predpis na področju kazenskega sodelovanja med državami članicami EU, s katerim so v slovenski pravni red prenesene določbe številnih pravnih aktov EU.

S predlogom novele se odpravljajo pomanjkljivosti pri prenosu nekaterih evropskih pravnih aktov in zagotavlja prenos naknadno sprejetih evropskih pravnih aktov glede sodelovanja v kazenskih zadevah med državami članicami EU.

Nanašajo se na področja evropskega naloga za prijetje in predajo, evropskega preiskovalnega naloga, medsebojnega priznavanja obsodb, s katerimi je izrečena zaporna kazen ali ukrep, ki vključuje odvzem prostosti, ter medsebojnega priznavanja pogojnih obsodb z varstvenim nadzorstvom, pogojnih odložitev izreka kazni, alternativnih sankcij in odločb o pogojnem odpustu z varstvenim nadzorstvom, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

