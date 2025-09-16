Ljubljanski župan Zoran Janković je danes izrazil nestrinjanje z odločitvijo vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za razrešenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Kljub temu vlade ne bo pozval k spremembi odločitve, bo pa Dodiku predlagal preklic prepovedi vstopa v entiteto BiH za slovensko predsednico in zunanjo ministrico.

"Jaz tega ne bi naredil," je glede odločitve vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za Dodika na današnji novinarski konferenci dejal Janković. "Takšno zadevo bi podpisal z zelo tresočo roko," je ponazoril.

V odločitve vlade se ne vtika

Vendar pa je dodal, da se v odločitve vlade ne vtika in je tudi ne bo pozval, da svojo odločitev spremeni. Zagotovil je, da vlado in njenega predsednika Roberta Goloba podpira.

Po drugi strani je dolgoletni župan prestolnice napovedal, da bo ob naslednjem srečanju Dodiku predlagal, da vlada Republike Srbske prekliče prepoved vstopa v to entiteto BiH za predsednico republike Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki jo je Banjaluka uvedla v odgovor na ukrep Ljubljane.

Janković je Dodika podprl na zadnjih volitvah

Komentiral je tudi Dodikov poziv državljanom Slovenije srbskega porekla, naj na prihodnjih volitvah podprejo prvaka opozicijske SDS Janeza Janšo.

"Vsak ima pravico do svojega mnenja," je dejal in zatrdil, da z Dodikom nista politična zaveznika, da pa sodelujeta že 20 let oz. še iz časov, ko je bil sam direktor Mercatorja. Janković je sicer Dodika podprl pred zadnjimi volitvami v BiH leta 2022, ker je bil po njegovi oceni dober predsednik.

Ob tem je bil kritičen do visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta, saj je bil Dodik zaradi nespoštovanja njegovih odločitev poleti pravnomočno obsojen na eno leto zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki.

"O gospodu Schmidtu nimam česa lepega za reči, je tipičen proizvod EU, birokrat, računovodja," je dejal Janković in dodal, da ga lahko primerja s sodnikom na nedavni košarkarski tekmi med Slovenijo in Nemčijo.

Po njegovem mnenju bi morala Slovenija na Zahodnem Balkanu delovati v smeri ohranjanja miru in čimprejšnje vključitve držav regije v EU. Pri tem je opozoril, da je na tem območju v preteklosti "že počilo".