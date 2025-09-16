Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Torek,
16. 9. 2025,
11.25

1 ura, 20 minut

Antonija Poplas Susič Zoran Janković

Torek, 16. 9. 2025, 11.25

1 ura, 20 minut

Antonija Poplas Sušič se je odločila: vrača koncesijo in ostaja direktorica ZD Ljubljana

Ka. N.

Zoran Janković in Antonija Poplas Susič

Foto: Ana Kovač

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Sušič je dosegla dogovor z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Kot je pojasnil župan, se je Poplas Sušič odločila, da v zasebnem zavodu Multimedicus vrne koncesijo in tako ostaja na čelu največjega zdravstvenega doma v državi.

"Odločitev je sprejela v dobro ZD Ljubljana in javnega sektorja," je poudaril Janković ter dodal, da je Poplas Sušič odlična direktorica, poroča 24ur.com.

Poplas Sušič se je v zadnjih tednih znašla pod plazom očitkov, da sedi na dveh stolih, saj je hkrati vodila ZD Ljubljana in delala tudi v Multimedicusu. Z odločitvijo o vrnitvi koncesije pa zdaj ostaja na položaju direktorice javnega zdravstvenega doma.

"Ko bo zdravstvena inšpekcija opravila svoje delo, bomo lahko dali odgovor, kako ukrepati dalje," je še napovedal Janković.

