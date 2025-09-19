V Ljubljani odprli park varne mobilnosti #foto #video

Na ljubljanski Cesti dveh cesarjev so danes odprli Park varne mobilnosti, kjer se lahko otroci, mladostniki, starši, žrtve prometnih nesreč in drugi povežejo ter skupaj gradijo kulturo varne mobilnosti. Pomen prometne varnosti sta na odprtju poudarila tudi premier Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković.

Park na Cesti dveh cesarjev je nastal v javno-zasebnem partnerstvu med Zavodom Varna pot in Mestno občino Ljubljana. Predsednik zavoda Robert Štaba je strnil črno statistiko na evropskih cestah in izpostavil, da vsaka žrtev prizadene več kot sto bližnjih.

Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna Pot, je izpostavil, da vsaka žrtev prometnih nesreč prizadene več kot sto bližnjih. Foto: STA Njegova motivacija za gradnjo Parka varne mobilnosti je lastna izkušnja, ko se je v prometni nesreči hudo ponesrečila njegova hči. "Zagotovo imam tukaj kar veliko za povedati, bom pa povedal le eno stvar – ta park bo park, kjer se bodo otroci učili osnov," je napovedal Štaba.

Golob pohvalil vizijo Štabe

"Iz bolečine včasih zrastejo najlepši cvetovi in ko k temu dodamo še slovensko vztrajnost, delavnost in predanost, dobimo rezultate, ki so najboljši na svetu. Tako dobri, da se jih sploh ne zavedamo, dokler ne preteče nekaj časa," je premier Robert Golob pohvalil vizijo predsednika Zavoda Varna pot.

Po besedah premierja Roberta Goloba je varnost bistveno več kot samo poznavanje prometnih predpisov. Foto: STA V parku se bo po premierjevih besedah razvijala varnost: "Varnost, ki je bistveno več kot samo poznavanje prometnih predpisov, varnost, ki ne izhaja samo iz veščin ... Vsi moramo sprejeti to kulturo in zaobjeti koncept, da smo mi tisti, ki smo dolžni preventivno delovati in naučiti svoje otroke spoštljivosti in empatije do odprtosti, vključevanja in spoštovanja različnosti, da bomo vsak dan varni tako v prometu kot zunaj njega."

Janković Štabo označil za vizionarja

Tudi ljubljanski župan Zoran Janković je Štabo označil za vizionarja. "Je vzor vztrajnosti in empatije, zato smo danes tu," je dejal. Na Mestni občini Ljubljana podpirajo delovanje Zavoda Varna pot in njihove preventivno-izobraževalne programe, Janković pa je leta 2017 kot prvi župan v Sloveniji podpisal zavezo z javno podporo aktivnostim Vizije 0 – nič žrtev prometnih nesreč. Janković je danes izpostavil, da je bil podpis te vizije zanj izjemno pomemben.

Ljubljanski župan Zoran Janković je Roberta Štabo označil za vizionarja. Foto: STA Park varne mobilnosti ponuja možnosti najema prostorov za različne dogodke, med drugim učilnice na prostem, prostor za druženje žrtev prometnih nesreč ter poligon s spretnostnimi ovirami za pridobivanje veščin za različna vozila, ki jih uporabljajo otroci, mladostniki in drugi udeleženci v cestnem prometu.

V Zavodu Varna pot želijo, kot so zapisali, spodbujati aktivno, varno in poučno raziskovanje mesta, spodbujati trajnostni turizem in krepiti kulturno povezanost. Mestna občina Ljubljana je k projektu prispevala 2,3 milijona evrov.