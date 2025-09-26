Petek, 26. 9. 2025, 9.40
Nemško prvenstvo, 5. krog
Bo Bayern ostal brez praske?
Z obračunom med vodilnim Bayernom, ki je še edini brez praske, in Werderjem iz Bremna se bo danes začel 4. krog nemške bundeslige. Bavarci so odločno začeli obrambo naslova, saj so po štirih tekmah še stoodstotni, pohvalijo pa se lahko tudi z izredno učinkovitostjo, saj so na štirih obračunih dosegli kar 18 zadetkov. Kevin Kampl bo z Leipzigom v soboto na delu pri Wolfsburgu.
Borussia Dortmund bo v soboto na delu pri Mainzu, Bayer Leverkusen pa se bo mudil v Hamburgu pri ekipi St. Paulija.
Nemško prvenstvo, 5. krog:
Petek, 26. september:
Sobota, 27. september:
Nedelja, 28. september:
Lestvica:
Najboljši strelci:
8 – Kane (Bayern)
4 – Ansah (Union), Guirassy (Dortmund), Uzun (Eintracht)
3 – Asllani (Hoffenheim), Burke (Union), Diaz (Bayern), Gnabry (Bayern), Hountondji (St, Pauli), Olise (Bayern), Schick (Bayer)
