Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
26. 9. 2025,
9.40

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Kevin Kampl RB Leipzig Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Bayern München nemško prvenstvo Bundesliga

Petek, 26. 9. 2025, 9.40

1 ura, 18 minut

Nemško prvenstvo, 5. krog

Bo Bayern ostal brez praske?

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Bayern, Harry Kane | Bayern je silovito krenil v novo sezono. | Foto Reuters

Bayern je silovito krenil v novo sezono.

Foto: Reuters

Z obračunom med vodilnim Bayernom, ki je še edini brez praske, in Werderjem iz Bremna se bo danes začel 4. krog nemške bundeslige. Bavarci so odločno začeli obrambo naslova, saj so po štirih tekmah še stoodstotni, pohvalijo pa se lahko tudi z izredno učinkovitostjo, saj so na štirih obračunih dosegli kar 18 zadetkov. Kevin Kampl bo z Leipzigom v soboto na delu pri Wolfsburgu.

Borussia Dortmund bo v soboto na delu pri Mainzu, Bayer Leverkusen pa se bo mudil v Hamburgu pri ekipi St. Paulija.

Nemško prvenstvo, 5. krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Kane (Bayern)
– Ansah (Union), Guirassy (Dortmund), Uzun (Eintracht)
–  Asllani (Hoffenheim), Burke (Union), Diaz (Bayern), Gnabry (Bayern), Hountondji (St, Pauli), Olise (Bayern), Schick (Bayer)
...

Benjamin Šeško
Sportal Angleški mediji neizprosni: Šeško postaja Bond
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Kevin Kampl RB Leipzig Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Bayern München nemško prvenstvo Bundesliga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.