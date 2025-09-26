"S 105 na 72 kilogramov. Fit akademija mi je pomagala postati najboljša različica sebe."

"Še nikoli nisem jedla bolje." "Zdaj ponosno in veliko bolj samozavestno odhajam na dopust." "S 105 na 72 kilogramov. S konfekcije 48 na 38." "Nisem več utrujena mama brez energije. Zdaj sem mama, ki zmore, ki žari in je vzor svojim otrokom." To niso besede spletnih vplivnic ali plačanih objav. To so izpovedi povsem običajnih žensk, ki so se odločile, da končno postavijo sebe na prvo mesto. Ki so si priznale, da si zaslužijo več. In ki so si dovolile narediti tisti odločilen korak, s katerim večina odlaša mesece ali celo leta – da se zase začnejo truditi z enako predanostjo, kot se trudijo za druge.

Če se že dlje časa borite z občutki nezadovoljstva ob pogledu v ogledalo in ste morda že obupali nad vsemi neuspešnimi poskusi, da bi naredili spremembo, naj vas zgodbe dosedanjih udeleženk Fit akademije opomnijo: nikoli ni prepozno, da začnete znova in ste uspešne. Program, ki mu je zaupalo že več kot 80 tisoč uporabnikov, temelji na preverjenih korakih, ki ne zahtevajo ekstremnih diet ali napornih treningov, temveč ponujajo prijazno, a učinkovito pot do trajnih rezultatov.

Predanost, strokovnost in iskrena želja pomagati – to so besede, ki soustvarjajo enega najbolj priljubljenih programov za preoblikovanje telesa in življenjskega sloga v Sloveniji. Foto: Fit akademija

"Fit akademija vpliva na celotno osebnost."

Ena od udeleženk je svojo izkušnjo opisala takole: "Prvič v življenju sem izgubila kilograme in obsege na zdrav, prijazen in vzdržen način. In to brez stradanja, muke in brez tistega znanega občutka poraza." In kot potrdi še ena udeleženka: "Vzdržljivost, moč, kraj, kamor pobegneš, rutina, disciplina, odklop, rama za jok ali kraj, kjer dobiš potrditev. Fit akademija vpliva na celotno osebnost."

Teh nevidnih zmagovalk je že na tisoče – mame, partnerke, prezaposlene ženske, ki vsak dan premikajo meje svojih zmožnosti. Ki migajo, kuhajo, delajo, vzgajajo … In kljub vsemu zmorejo vsaka narediti tudi nekaj zase. Njihove preobrazbe niso le vidne na fotografijah, najmočnejša sprememba se zgodi znotraj njih.

Zdaj imate možnost, da se pridružite že 17. Fit akademiji, ki je še bolj izpopolnjena in se osredotoča na tisto, kar deluje – na postopno vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in rednih treningov. Trenutno si jo lahko zagotovite po akcijski ceni 27,9 evra. Vaša pa ostane za vedno!

Fit akademija 17 na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:

Za programom stoji Patricia Pangeršič, idejna vodja in ustanoviteljica, ki je skupaj s svojo ekipo strokovnjakov pripravila najbolj izpopolnjeno Fit akademijo do zdaj. Foto: Fit akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo Core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z vadbo Fit boxing, ki dvigne srčni utrip in sprosti vso napetost,

z vadbo Fit power, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo Barre pilates, ki pomaga ozavestiti telo, krepi mišice jedra, izboljša gibljivost in telesno držo,

z vadbo, prilagojeno nosečnicam in mamicam po porodu,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del populacije,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

s krožnimi treningi Bootcamp, za vse tiste dni, ko potrebuješ intenziven trening,

s prilagojeno vadbo za starostnike, ki ohranja moč, gibljivost in ravnotežje,

z več kot 70 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženk Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 890 evrov. Tokrat ga dobite za le 27,9 evra in vaš je za vedno. Začnite s Fit akademijo in se pridružite zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje. Prijave na Fit akademijo 17 so že odprte!

Vsaka preobrazba se začne s fotografijo "prej"

Eden najbolj iskrenih in motivacijskih trenutkov, ki jih udeleženke Fit akademije pogosto delijo, je primerjava svojega "prej" in "potem". Na fotografijah se sicer vidijo fizične spremembe – manj kilogramov, manjši obsegi, bolj čvrsto telo. A tisto, kar se ne vidi, je še pomembnejše: drža, samozavest in iskreno zadovoljstvo, ki pride, ko končno naredijo nekaj zase.

Vsi, ki se odločijo svojo preobrazbo deliti javno s fotografijami, se lahko potegujejo tudi za denarne nagrade – glavna znaša kar 1.000 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 300 evrov. A izpostavljanje ni pogoj za nakup programa Fit akademija.

Ustanoviteljica Patricia Pangeršič vsem, ki vstopijo v program, svetuje, naj se fotografirajo zase – za svojo evidenco, motivacijo in svoj dokaz, da je mogoče uspeti brez stradanja, muk in odrekanja.

Če ste pripravljeni narediti prvi korak, je zdaj pravi trenutek. Fotografije so le dokaz. Prava zmaga je, ko se po dolgem času spet samozavestno pogledate v ogledalo in vam je všeč, kar vidite.

Preverite tudi izkušnje drugih udeleženk na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu. Naj vas navdihnejo fotografije prej in potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Kaj je skrivnost uspeha Fit akademije?

Fit akademija deluje, ker je ustvarjena za resnične ljudi z resničnim življenjem. Pregledna struktura programa, prilagodljivi treningi in preprosti recepti z dostopnimi sestavinami so razlogi, da je Fit akademija postala tako priljubljena med ženskami vseh starosti in v vsaki življenjski situaciji.

Program je zasnovan z mislijo na tiste, ki jim primanjkuje časa, energije ali motivacije. Vsebine so jasno razdeljene po sklopih, treninge lahko izvajate kadarkoli vam ustreza, intenzivnost pa prilagodite svoji fizični pripravljenosti. Ni urnikov, ni pritiskov – le podpora in jasna navodila, ki vas vodijo korak za korakom.

Patricia Pangeršič svetuje, da za najboljše rezultate združite gibanje in uravnoteženo prehrano, a boste spremembe opazili tudi, če se odločite slediti le enemu delu programa. Tudi majhen korak je lahko začetek velikega preobrata.

Mnogi udeleženci so pred tem poskusili z dietami, intenzivnimi vadbami in dragimi programi, a so vedno znova obstali na isti točki: brez energije, rezultatov in volje. Šele ko so se odločili za Fit akademijo, so spoznali, da lahko telo spreminjajo tudi brez skrajnosti in s strukturiranim ter vzdržnim pristopom, ki deluje na dolgi rok.

Skupnost, ki motivira takrat, ko je najtežje

Poleg raznolikih treningov in okusnih receptov Fit akademija vključuje tudi dostop do zaprte Facebook skupnosti vseh trenutnih udeleženk in udeležencev, v kateri se povežejo tisoči iz vse Slovenije. Gre za prostor podpore, spodbude in iskrenih izkušenj. Tam si izmenjujejo recepte, delijo napredek, se pohvalijo z rezultati ali poiščejo motivacijo, ko je dan težji.

Pogosto prav skupnost poskrbi za tisti ključni "ne odnehaj", ko bi sicer obupali. In ko enkrat veste, da niste sami, je veliko lažje vztrajati.

FIT AKADEMIJA 17 VAS NAGRADI Foto: Fit akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred akademijo in po njenem koncu. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA14. Pridružite se in osvojite ne le boljše počutje, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! prvo mesto = 1000 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 300 evrov

Več o Fit akademiji 17: