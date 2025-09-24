Od ideje do vpliva: razglašeni zmagovalci Social Impact Award Slovenia 2025!

V petek, 19. septembra 2025, je v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani potekala slavnostna prireditev ob zaključku pete sezone programa Social Impact Award Slovenia. Program, ki mladim omogoča razvoj podjetniških idej z družbenim in okoljskim učinkom, letos podpirajo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, SAP, IKEA Slovenija, TS Media, EY Slovenija in medijska hiša Delo. Organizator programa za Slovenijo je Slovenska agencija za mlade, soorganizator pa Impact Hub Slovenia.

Foto: SLOAM

V jubilejni peti sezoni Social Impact Award Slovenia se je prijavilo več kot 35 podjetniških idej mladih iz vse Slovenije. Izbrane ekipe so čez poletje zavzeto obiskovale delavnice, pridobivale nova znanja in dragocene usmeritve mentorjev ter s tem krepile svoj podjetniški potencial.

Žirija je med vsemi projekti izbrala 13 najobetavnejših ekip, ki so se kot finalisti uvrstile v končno glasovanje skupnosti ter na zaključne pitche, kjer so pred strokovno žirijo predstavili svoje ideje.

Strokovno žirijo so letos sestavljali Tadeja Pačnik Sajovic iz podjetja SAP, d. o. o., Mihaela Hafner, vodja za področje trajnosti pri IKEA Slovenija, Mihaela Leskovec, produktni vodja znamke Bizi iz podjetja TS Media, Luka Radičević, soustanovitelj podjetja ScAIentist (zmagovalna ideja SIA Slovenia 2024 po glasovanju skupnosti), Nina Bavčar Čargo, direktorica Slovenske agencije za mlade, Tanja Kovačič, strokovna sodelavka v pisarni za prenos znanja Univerze v Ljubljani, Gal Krajnčič, vodja programa SIA Slovenia, Ana Belac, direktorica Impact Huba Ljubljana, Urška Bitenc, vodja Sektorja za socialno ekonomijo na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Simona Kustec, profesorica na Fakulteti za management ter vodja centra za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem, Alenka Slavec Gomezel, nosilka predmeta Socialno podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Nina Obradovič, direktorica AV Studia, ter Jure Jakomin, član ekipe CharifyArt (zmagovalna ideja SIA Slovenia 2022).

Med gosti in slavnostnimi govorci je bil tudi Jonas Dinger, direktor organizacije SIA International, ki na mednarodni ravni skrbi za izvedbo programa. V nagovoru je poudaril pogum mladih, ki so naredili prvi korak in svoje ideje pretvorili v projekte. "Vsaka ekipa je s tem že veliko dosegla in za mene ste prav vsi zmagovalci. Najpomembneje je, da vztrajate pri svojih idejah, ostanete aktivni in še naprej sanjate," je dejal.

Ena izmed govork na zaključni prireditvi je bila tudi Urška Bitenc z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki je poudarila, da je družbeno odgovorno podjetništvo prihodnost. "S svojimi idejami ste dokazali, da znate prepoznati družbene izzive in jih spreminjati v rešitve za boljši svet," je sklenila.

Nagrada skupnosti (Community Award) je posebna nagrada programa, o kateri z glasovanjem odločajo mladi in širša javnost. V letošnjem glasovanju, kjer so se ekipe predstavile s kratkimi videi, je največ glasov prejela ekipa Yavigator, ki je razvila spletno platformo za združevanje mladinskih izmenjav in taborov na enem mestu. Platforma omogoča enostavno iskanje, prijave in obveščanje, s čimer mladim olajša dostop do tovrstnih priložnosti. Ekipo sestavljata Oskar Glavan in Anna Klochenko.

Strokovna žirija je z glasovanjem izbrala tri zmagovalne ekipe: Agora, Dream Lift in JoinUs. Agora je znanstveno-producentska hiša, ki s podkastom približuje raziskave s področja družboslovja in humanistike širši javnosti (Simona Kuntarič Zupanc, Dagmar Nared). Dream Lift je program, ki mladim športnikom omogoča kombinacijo študija in treninga v tujini ter jim nudi podporo, vire in nasvete za rast na igrišču in zunaj njega (Liza Lap, Maj Domen Sadić). JoinUs pa je aplikacija, ki problem osamljenosti in prekomerne uporabe družbenih omrežij nadomešča z dogodki v živo (Jaka Potokar, Minea Rupnik, Štefan Podgoršek, Andraž Jančar, Jaka Smonkar, Aleksandra Kukulka, Nik Potokar in Kristian Justin).

Foto: SLOAM

Vodja Social Impact Award Slovenia Gal Krajnčič je ob zaključku jubilejne pete sezone poudaril, da "mladi s svojimi idejami znova dokazujejo, da prihodnost ni le v tehnološkem napredku, temveč tudi v ustvarjanju družbenih in okoljskih sprememb. Njihova energija, kreativnost in pogum kažejo, da je v Sloveniji ogromno potenciala za gradnjo bolj vključujoče in trajnostne prihodnosti. Veseli nas, da smo lahko del te poti in da skupaj oblikujemo prostor, kjer se dobre ideje spreminjajo v resnične rešitve."

O Agenciji za mlade (SLOAM)

Agencija za mlade (SLOAM) je nevladna neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu na področju mladinskega sektorja. Z razvijanjem in izvajanjem programov mlade med 12. in 30. letom starosti spodbuja k aktivnemu državljanstvu in družbeni odgovornosti ter omogoča njihovo osebno rast. Svoje poslanstvo uresničuje s sodelovanjem in organizacijo različnih mednarodnih projektov in programov, med katerimi sta tudi program Evropske mladinske kartice, ki mlade spodbuja, da so bolj mobilni in neodvisni, da sodelujejo in se vključujejo v družbo, hkrati pa jim ponuja številne ugodnosti ter Združenje YMS, ki združuje najobetavnejše mlade iz Slovenije.

O Impact Hubu Slovenia

Impact Hub Slovenia je skupnost socialnih podjetnikov in inovatorjev, ki jih vodi želja po pozitivnih družbenih in okoljskih spremembah. Ustvarja co-working prostor in pospeševalnik za podjetnike, ki želijo s svojim delom imeti pozitiven vpliv na svet, pri čemer sodeluje s podjetniki, vlagatelji, organizacijami in javnim sektorjem. Poleg tega izvaja programe, kot so Social Impact Award, Impact Launchpad in Next, ki podpirajo podjetnike na različnih stopnjah njihove poti – od prvih idej do priprav na investicije.

Naročnik oglasnega sporočila je SLOAM.