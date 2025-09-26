Mednarodna kolesarska zveza SP 2031 podelila Trentinu

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
26. 9. 2025,
10.25

Petek, 26. 9. 2025, 10.25

28 minut

STA

kolesarstvo SP Zürich | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mednarodna kolesarska zveza Uci je v četrtek v izjavi za javnost potrdila, da bo svetovno prvenstvo v kolesarstvu več disciplin leta 2031 v italijanski deželi Trentino. O tem je v sredo pisala tudi italijanska tiskovna agencija Ansa po zasedanju izvršnega odbora Ucija v Kigaliju v Ruandi, kjer te dni poteka SP v cestnem kolesarstvu.

SP 2031, ki ga bo uradno gostil Trentino, bo vključevalo vse discipline kolesarstva, torej cestno, gorsko, kolesarstvo na stezi in dirkanje s kolesi BMX. Velodrom za kolesarstvo na stezi sicer dokončujejo v mestu Spresiano v bližnji Benečiji.

Italija bo leta 2031 prvenstvo gostila 15. v zgodovini, kar je največ med vsemi gostitelji, pri čemer sledita Švica (11) in Belgija (10). Nazadnje je bilo v Italiji SP v Imoli pred petimi leti.

Prvenstva do 2031 so prav tako podeljena. V naslednjih letih bodo tako še v Montrealu (2026), v francoskem departmaju Haute-Savoie (2027), Abu Dabiju (2028), Koebenhavnu (2029) in Bruslju (2030).

Prvenstvi leta 2027 in 2031 bosta združili vse discipline kolesarstva, potem ko se je zveza Uci pred leti odločila, da bo na vsaka štiri leta organizirala multidisciplinarno SP. Prvi tovrstni kolesarski mundial je bil leta 2023 v Glasgowu.

Letošnje prvenstvo te dni poteka v Ruandi. Vrhunec bo v nedeljo s cestno dirko članov, na kateri bo naslov svetovnega prvaka branil slovenski as Tadej Pogačar.

Na kongresu, na katerem je bil za nov mandat na čelu zveze potrjen David Lappartient, so določili tudi gostitelje prvenstev v drugih disciplinah. Med drugim bo SP na stezi leta 2028 v paragvajskem Asuncionu, v ciklokrosu 2029 v Trevisu, v gorskem kolesarstvu 2029 v Novem Mestu na Češkem ter leta 2030 v ameriškem Durangu.

Slovenska vlada in Kolesarska zveza Slovenije sta sicer pred časom potrdili kandidaturo za evropsko prvenstvo prihodnje leto. Letošnje bo takoj po koncu SP v regiji Ardeche oziroma v Guilherand-Grangesu.

