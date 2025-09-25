David Lappartient še naprej predsednik Ucija

Mednarodno kolesarsko zvezo Uci bo tudi v tretjem zaporednem štiriletnem mandatu vodil Francoz David Lappartient, sporočaja s kongresa zveze v Kigaliju, kjer poteka letošnje svetovno prvenstvo.

"Vesel sem, da sem bil ponovno izvoljen za predsednika Ucija! Hvaležen sem za vaše zaupanje in vesel, da lahko še naprej promoviram kolesarjenje po vsem svetu," je sporočil 52-letni David Lappartient.

Francoz na volitvah ni imel protikandidata, tako da glasovanja niti ni bilo treba izvesti, ampak so ga na kongresu zgolj potrdili. Lappartient je bil od junija 2023 do junija 2025 tudi predsednik francoskega nacionalnega olimpijskega in športnega komiteja.

Marca ga je na predsedniških volitvah Mednarodnega olimpijskega komiteja premagala Zimbabvejka Kirsty Coventry.