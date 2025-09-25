Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
22.20

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
UCI David Lappartient

Četrtek, 25. 9. 2025, 22.20

9 minut

David Lappartient še naprej predsednik Ucija

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
David Lappartient | David Lappartient | Foto Guliverimage

David Lappartient

Foto: Guliverimage

Mednarodno kolesarsko zvezo Uci bo tudi v tretjem zaporednem štiriletnem mandatu vodil Francoz David Lappartient, sporočaja s kongresa zveze v Kigaliju, kjer poteka letošnje svetovno prvenstvo.

"Vesel sem, da sem bil ponovno izvoljen za predsednika Ucija! Hvaležen sem za vaše zaupanje in vesel, da lahko še naprej promoviram kolesarjenje po vsem svetu," je sporočil 52-letni David Lappartient.

Francoz na volitvah ni imel protikandidata, tako da glasovanja niti ni bilo treba izvesti, ampak so ga na kongresu zgolj potrdili. Lappartient je bil od junija 2023 do junija 2025 tudi predsednik francoskega nacionalnega olimpijskega in športnega komiteja.

Marca ga je na predsedniških volitvah Mednarodnega olimpijskega komiteja premagala Zimbabvejka Kirsty Coventry.

UCI David Lappartient
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.