Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
25. 9. 2025,
19.41

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Četrtek, 25. 9. 2025, 19.41

1 ura, 18 minut

Putinova desna roka napoveduje presenečenje: to se bo zgodilo

Avtor:
A. Ž.

Dmitrij Medvedjev in Vladimir Putin | Dmitriju Medvedjevu se ne zdi nemogoče, da bi si Trump v prihodnjih dneh spet premislil in pozval Ukrajino k predaji. | Foto Guliverimage

Dmitriju Medvedjevu se ne zdi nemogoče, da bi si Trump v prihodnjih dneh spet premislil in pozval Ukrajino k predaji.

Foto: Guliverimage

Predsednik ZDA Donald Trump je v zadnjih dneh spremenil svoj pogled na vojno v Ukrajino. Če je še ne dolgo nazaj govoril, da je Ukrajina prešibka, da bi premagala Rusijo, in da bi morala Rusiji odstopiti del ozemlja, zdaj trdi, da je Rusija papirnati tiger in da bi morala Ukrajina rusko vojsko izgnati z vsega ukrajinskega ozemlja. Toda nekdanji ruski predsednik in Putinov tesni sodelavec Dmitrij Medvedjev pravi, da si bo Trump kmalu spet premislil in morda pozval Kijev, naj podpiše kapitulacijo.

Prejšnji mesec je Donald Trump ruskega predsednika Vladimirja Putina povabil na Aljasko, da bi se pogovorili o morebitni seriji vrhov, ki bi lahko zapečatili konec konflikta. Večkrat so se pogovarjali tudi o tem, da bi Ukrajina Rusiji odstopila del svojega ozemlja, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Trumpov preobrat

Zdaj pa je Trump obrnil svoja stališča na glavo in pravi, da bi morala Ukrajina izgnati rusko vojsko iz celotne Ukrajine. Obenem trdi tudi, da je ruska vojska papirnati tiger, da je Rusija v gospodarskih težavah in da bi morale članice Nata sestreliti ruska letala, ki brez dovoljenja vstopajo v njihov zračni prostor.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je v torek ob robu Generalne skupščine ZN srečal s Trumpom, je v pogovoru za Fox News dejal, da je v ozadju Trumpovega preobrata dejstvo, da se je Putin Trumpu prepogosto zlagal.

Medvedjev posmehljivo: Trump si bo spet premislil

Na Trumpov besedni preobrat glede vojne v Ukrajini se je že odzval nekdanji ruski predsednik in nekdanji premier Dmitrij Medvedjev, ki velja za Putinovega tesnega sodelavca. Medvedjev ne dvomi o tem, da si bo Trump kmalu spet premislil. Kot pravi, se je to do zdaj vedno zgodilo.

Trump je v začetku septembra Putina povabil na Aljasko in bil vsaj javno prijazen do ruskega predsednika, zdaj pa je ubral ostrejše tone proti Kremlju. Bo ta – za zdaj samo besedna – trša Trumpova politika do Rusije zdržala ali pa si bo Trump spet premislil? | Foto: Guliverimage Trump je v začetku septembra Putina povabil na Aljasko in bil vsaj javno prijazen do ruskega predsednika, zdaj pa je ubral ostrejše tone proti Kremlju. Bo ta – za zdaj samo besedna – trša Trumpova politika do Rusije zdržala ali pa si bo Trump spet premislil? Foto: Guliverimage

Še več, Medvedjevu se ne zdi nemogoče, da bi Trump v nekaj dneh pozval ukrajinsko vodstvo, naj podpiše kapitulacijo.

Trumpova past za Evropejce?

Tudi Aarguer Zeitung piše, da se nikoli ne ve, koliko časa bo trajalo, preden si Trump morda spet premisli. Ta je svoje spodbudne besede združil s pozivom Evropejcem, naj čim prej prenehajo uvažati energijo iz Rusije in naj Ukrajini zagotovijo veliko količino orožja, idealno izdelanega v ZDA.

Švicarski mediji se sprašujejo, če je to torej past, ki jo je Trump nastavil Evropejcem. Želi Trump preprosto ponižati glavne države na stari celini, ker meni, da se Evropejci ne morejo dogovoriti o skupni poti? Temu nasprotuje dejstvo, da je v New Yorku hvalil tudi predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen za njeno izjemno delo pri ohranjanju enotnosti EU.

Je Trump naveličan ukvarjanja z vojno v Ukrajini?

Morda je najpreprostejši odgovor tudi najočitnejši, vsaj zaenkrat: Trump je naveličan govorjenja o vojni v Ukrajini. In ker Putin ni pripravljen na kompromis, zdaj Trump polaga upe na Zelenskega, piše Aarguer Zeitung.

Trumpov odnos do Zelenskega in Ukrajine je zelo spremenljiv. Enkrat besedno udriha po Zelenskemu in hvali Putina, drugič je do Zelenskega in Ukrajine spet prijazen in spravljiv. | Foto: Reuters Trumpov odnos do Zelenskega in Ukrajine je zelo spremenljiv. Enkrat besedno udriha po Zelenskemu in hvali Putina, drugič je do Zelenskega in Ukrajine spet prijazen in spravljiv. Foto: Reuters

Če ameriški predsednik misli resno glede svoje želje, da Ukrajina izžene Ruse, bi lahko k temu cilju prispeval tudi sam. Nov sveženj sankcij je v kongresu že mesece na čakanju, čeprav bi ga večina republikancev in demokratov podprla.

Udarec po najbolj boleči ruski točki

Zakon bi kaznoval države, kot so Kitajska, Indija in Brazilija, ki še vedno uvažajo energijo iz Rusije. Zato bi Rusijo zadel tam, kjer jo resnično boli: v njeni državni blagajni.

Toda vodja republikanske večine John Thune, ki narekuje dnevni red senata, doslej ni hotel razpisati glasovanja o sankcijah. Vedno se je skliceval na predsednikova pogajalska prizadevanja in dejal, da ne želi ovirati Bele hiše.

Glasovanje v kongresu bi bilo zato najjasnejši znak, da Trump v ukrajinski vojni resnično spreminja smer, še piše Aarguer Zeitung.

