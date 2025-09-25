Tim Gajser potrdil odhod iz Honde

Tim Gajser je po petih mesecih, prvič po poškodbi rame, spregovoril pred slovenskimi novinarji in odgovoril na najbolj pereče vprašanje: ali res zapušča Hondino tovarniško ekipo. Odgovor je da, ne sme pa še povedati, kam bo prestopil. "Zakaj sprememba? Ne vem, tako smo se odločili. Lahko rečem, da sem zelo motiviran in komaj čakam naslednje leto." S Hondo bo še zadnjič dirkal na pokalu narodov prvi oktobrski konec tedna. "V tej ekipi sem od svojih začetkov v svetovnem prvenstvu. Bo kar ... čustveno."

Tim Gajser je s Hondo leta 2015 postal svetovni prvak v MX2 in nato še štirikrat v elitnem razredu MXGP. Za ekipo Giacoma Gariboldija, ki je tudi po Timovi zaslugi leta 2017 postala Hondina tovarniška ekipa, dirka od leta 2014. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pred dvema mesecema so vzniknile govorice, da bo Tim Gajser po koncu letošnje sezone zapustil Gariboldijevo ekipo oziroma Hondino tovarniško ekipo, s katero je v svetovnem prvenstvu MX2 in MXGP dosegel vse svoje največje uspehe – pet naslovov svetovnega prvaka in 52 zmag. Ker ga pogodba s Hondo veže še do zadnjega decembra 2025, o svoji prihodnosti še ne sme govoriti. Kdaj jo bo torej razkril, smo ga vprašali na medijskem druženju pred koncem letošnje sezone, pokalom narodov (MXON), ki bo naslednji konec tedna v ZDA. "Kmalu." Načeloma bo lahko novega delodajalca potrdil šele prvega januarja, razen če pride do drugačnega dogovora s Hondo. "Bomo videli. Trenutno še ne smem veliko govoriti o tem." Poleti se je govorilo, da se je dogovoril za sodelovanje z Yamaho. Najboljši Yamahin voznik letos je bil Calvin Vlaanderen na šestem mestu, na sedmem pa je končal Maxime Renaux, ki je dobil uvodno dirko, nato pa imel nekaj težav s poškodbami.

Gajser: Bo kar … čustveno

S Hondo bo zadnjič dirkal naslednji konec tedna na pokalu narodov, kjer bosta Slovenijo zastopala še Jan Pancar in Jaka Peklaj. Ekipo je izbral selektor Sašo Kragelj. Foto: Aleš Fevžer Je pa potrdil spremembo, da res menja ekipo. "Zakaj sprememba? Ne vem, tako smo se odločili. Lahko rečem, da sem zelo motiviran in komaj čakam naslednje leto." Na Hondi in s svojimi dolgoletnimi mehaniki bo tako še zadnjič dirkal četrtega in petega oktobra na pokalu narodov, kjer bo Slovenija poskušala vsaj ponoviti lansko zgodovinsko sedmo mesto. Že tako posebno tekmovanje - olimpijske igre motokrosa – bo za Gajserja torej letos še bolj posebno. "Zagotovo bo poseben. Da, v tej ekipi sem od svojih začetkov v svetovnem prvenstvu. Bo kar … čustveno." Ekipo je vselej opisoval kot svojo drugo družino, zato je odhod presenečenje.

O poškodbi, ki mu je vzela možnost za šesti naslov prvaka: S tem se je bilo težko soočiti

Tim Gajser je spregovoril o težkih trenutkih po poškodbi, ko je moral na operacijo, kar mu je vzelo štiri mesece. Foto: Aleš Fevžer Letošnja sezona se za 29-letnika ni razpletla po željah. Po uvodnih petih dirkah se mu je ob treh zmagal nasmihal šesti naslov svetovnega prvaka, nakar je moral zaradi izpaha rame in operacije izpustiti kar devet dirk. "S tem se je bilo težko soočiti. Ni bilo preprosto, še posebej sprejeti operacijo. Rehabilitacija je bila zelo dolga." Daljša, kot si je mislil, da bo. Ob koncu leta je odpeljal pet dirk, da se vrne v tekmovalni ritem, na zadnjih dveh je bil na zmagovalnem balkonu. "S koncem sem zadovoljen. Na zadnjih dveh je bila hitrost prava, sem bil nazaj v vrhu. Da, za mano je zagotovo težka sezona. A to je šport. Gledam pozitivno naprej, najprej na zadnjo tekmo, na pokal narodov, nato pa na dobra testiranja in priprave na novo sezono. Upam, da bo šlo vse po načrtih in se bomo spet borili za naslov prvaka." A z novo ekipo, novim motorjem.

Tudi danes rama še ni stoodstotna. "Je zelo dobro, a še čutim, da še ni stoodstotna." Štirimesečna odsotnost z motorja je za motokrosista velik izziv. "Pred prvo dirko sem sicer imel veliko treninga, a treningi niso tekma. Potrebuješ tekme, kroge, ko je polna rampa, ko so ob tebi drugi vozniki. To potrebuješ. Potreboval sem dve, tri dirke, da sem prišel nazaj v tekmovalni ritem, da sem se sprostil in začel voziti, kot znam. Ni bilo preprosto." Na prvih dirkah mu je večkrat zategnilo roke (tako imenovani arm pump). Ne moremo si misliti, kako pomembna je v motokrosu sproščenost. "Je najpomembnejša. In da uživaš. Da lahko na dirki pelješ kot na treningu. Če nisi sproščen, motor držiš malo bolj trdo in pride 'arm pump' in je motor dosti težje voziti. Sproščenost je kar ključna." Letošnje prvenstvo je končal na devetem mestu, lani je naslov izgubil na zadnji dirki.

Kako je spremljal dvoboj med Febvrom in Coenenom

Romain Febvre je Timov dolgoletni tekmec. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob poškodbi Gajserja, pa tudi Jeffrey Herlings je izpustil nekaj dirk zaradi poškodb, sta se za naslov svetovnega prvaka MXGP letos vse do zadnje vožnje borila veteran Romain Febvre (Kawasaki) in novinec Lucas Coenen (KTM). Svojo drugo lovoriko je v nedeljo v Darwinu v Avstraliji osvojil Francoz. Tim je razplet z zanimanjem spremljal, ker je mladi Belgijec njegov dober prijatelj. "Bilo je zanimivo za vse. Romainu zelo privoščim. Sva kar tekmeca, že od leta 2016, ko sem prišel v elitni razred. Vsako leto, če ni bilo poškodb, sva se vedno borila spredaj za najvišja mesta. Njemu je po desetih letih uspelo dobiti naslov. Vsaka čast. Na drugi strani pa je bil Lucas, s katerim se zelo dobro razumeva. Je mlad, obetaven, ima šele 18 let. Pred njim je še celotna kariera. Pokazal je, da je iz tekme v tekmo rastel, se učil, nabiral izkušnje. Na koncu mu je malo zmanjkalo. V prihodnjih letih bo velik tekmec za naslov prvaka."

V petek bomo objavili še pogovor z Janom Pancarjem in Jako Peklajem po koncu letošnjega svetovnega prvenstva, v naslednjem tednu pa tudi njihova razmišljanja pred pokalom narodov. Slovenija bo prvič nastopila na tem tekmovanju v ZDA. Lani je z enako ekipo na Veliki Britaniji dosegla najboljši izid v zgodovini, sedmo mesto.