STA

Sreda,
24. 9. 2025,
19.40

31 minut

Sreda, 24. 9. 2025, 19.40

Giovanni Leoni

Na debiju za Liverpool težja poškodba za 18-letnika

STA

Giovanni Leoni se je težje poškodoval na debiju za Liverpool.

Giovanni Leoni se je težje poškodoval na debiju za Liverpool.

Foto: Reuters

Angleški nogometni prvak Liverpool je za dlje časa ostal brez mladega italijanskega branilca Giovannija Leonija. Osemnajstletnik si je strgal križno vez ob svojem debitantskem nastopu za rdeče.

Giovanni Leoni se je poškodoval na torkovi tekmi ligaškega pokala proti Southamptonu, z igrišča so ga odnesli v 78. minuti. Leoni je na Anfield prišel letos poleti iz Parme, podpisal je šestletno pogodbo, prestop pa je bil neuradno vreden približno 30 milijonov evrov.

