Mladi "ljubljanski podjetnik", ki je živel kot kralj, v resnih težavah v Avstriji

Organi pregona v Avstriji so sprožili nov postopek zoper enega najbolj razvpitih avstrijskih kriminalcev zadnjih let, 28-letnega Benjamina Herzoga, ki ga sumijo vpletenosti v še eno izredno škodljivo piramidno shemo. Spomnimo: Herzog, ki se je pretvarjal, da ima podjetje v Ljubljani, je z drugo piramidno shemo pred leti že ogoljufal skoraj 40 tisoč ljudi.

Fantomsko podjetje v Ljubljani

Benjamin Herzog je bil oktobra lani zaradi piramidne sheme EXW oziroma Exchange Wallet, ki je vlagatelje oškodovala s prodajo ničvredne kriptovalute, v Avstriji obsojen na petletno zaporno kazen. Projekt EXW, v ozadju katerega naj bi bilo izmišljeno podjetje EXW d. o. o. s sedežem na Letališki ulici v Ljubljani, je žrtvam po navedbah sodišča v Celovcu pobral najmanj 20 milijonov evrov. Nekatere priče so na sojenju sicer trdile, da je bilo izmaknjenega denarja v resnici od pet- do šestkrat toliko.

Z ukradenim denarjem so živeli kot kralji



Herzog in na (pogojne) zaporne kazni obsojeni pajdaši, ki so jih oktobra lani prav tako spoznali za krive sodelovanja v kriminalni združbi, so z milijoni evrov, pridobljenih od žrtev piramidne sheme, več let financirali svoj zelo razkošen življenjski slog.

Benjamin Herzog v Dubaju Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Herzog in še en soobtoženi sta po navedbah tožilstva med drugim kupila dragi rezidenci, v eni od njiju je bil celo velikanski akvarij z morskimi psi, luksuzne avtomobile in ure, potovala pa sta izključno z zasebnimi leti. Vodilni člani piramidne sheme naj bi več sto tisoč evrov zapravili tudi za storitve prostitutk.

Odšel je na prostost, a so mu ves čas sledili

Aprila letos je sodnik odobril prošnjo Herzoga za alternativno prestajanje zaporne kazni. Izpuščen je bil iz zapora, a je moral na gležnju nositi elektronski sledilnik, ki je avstrijske organe pregona ves čas obveščal o njegovi lokaciji. Po navedbah avstrijskih medijev si je našel delo v skladišču.

Še ena piramidna shema

Maja letos je avstrijsko državno tožilstvo nato vložilo obtožnico zoper sedem oseb, ki naj bi bile vpletene v drugo piramidno shemo, imenovano PrivaFund. Ta je začela delovati leta 2021, približno 7.500 žrtev pa je po navedbah tožilstva oškodovala za okrog 12 milijonov evrov. Trije od osumljencev so že bili obsojeni na zaporne kazni v povezavi s primerom EXW, so še zapisali pri avstrijskem državnem tožilstvu.

V promocijskem videoposnetku za PrivaFund se je kot izvršilni direktor domnevnega podjetja predstavljal nekdo, ki je bil najverjetneje najet igralec. Foto: Posnetek zaslona

V ozadju stari znanci

Štiri mesece pozneje se je Herzog znova znašel v zaporu v Celovcu, pišejo avstrijski mediji. Policija ga je namreč ponovno aretirala prejšnji teden, saj naj bi se izkazalo, da je niti v ozadju piramidne sheme PrivaFund vlekla prav tako imenovana "Celovška tolpa" s Herzogom na čelu.

Sojenje vpletenim v zadevo PrivaFund po navedbah avstrijskih medijev sicer ne bo potekalo v Celovcu, temveč v Gradcu. Za zdaj še ni znano, kdaj se bo na sodišču pojavil Herzog.