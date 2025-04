Tragična kriminalka: oče v zapor, mama "Slovenka" umrla, otroci ostali sami

Srb Kristijan Krstić je v začetku aprila pred sodnikom v ameriški zvezni državi Teksas priznal krivdo za očitana mu kazniva dejanja. Proti njemu sta bili v ZDA, kjer je priprt že od konca leta 2023, vloženi kar dve zvezni obtožnici, ena marca 2020 in druga februarja 2021, obe pa ga bremenita sodelovanja v zaroti za izvedbo goljufije z elektronskimi sredstvi in goljufije z vrednostnimi papirji.

Za vsako od očitanih mu kaznivih dejanj Krstiću grozi do dvajset let zveznega zapora, a ker je krivdo priznal, se je zvezni tožilec z njegovo obrambo pripravljen pogoditi za enotno zaporno kazen v trajanju deset let. Dogovor mora odobriti še zvezni sodnik.

Kolikšna je celotna ocena povzročene finančne škode, ki jo je organizacija, v kateri je sodeloval oziroma jo vodil Kristijan Krstić, povzročila vlagateljem po vsem svetu, ni znano. V ZDA mu sicer očitajo, da je tamkajšnje državljane oškodoval za skoraj 70 milijonov evrov. Ta denar bo moral tudi vrniti. Na fotografiji Krstić in njegova žena Ksenija Fej Atilano Krstić, ki je bila filipinskih korenin, po poročanju nekaterih srbskih medijev pa se je predstavljala s slovenskim imenom (njeno pravo ime je bilo Xenia), imela naj bi tudi slovenski potni list. Foto: Osebni arhiv

Goljufivi imperij

Kristijan Krstić, ki ima dvojno državljanstvo – ob srbskem še avstralsko –, je od leta 2011 sodeloval oziroma bil arhitekt skoraj dvajsetih različnih internetnih goljufij, ki so segale od trgovanja s t. i. binarnimi opcijami do s kriptovalutami povezanih projektov, ki so bili namenjeni izključno bogatenju izdajateljev, torej Krstića in združbe, s katero je zelo pogosto sodeloval.

V ozadju tako rekoč vseh Krstićevih poslovnih priložnosti, s katerimi je oškodoval vlagatelje po vsem svetu, so bile piramidne sheme. Žrtvam je obljubljal izredno visoke donose na njihove naložbe in jim celo jamčil vrnitev dela stroškov v primeru neuspešnih naložb na nekaterih platformah.

Ko se je priliv svežega denarja zaustavil, so piramidno shemo zaustavili in blokirali izplačila članom, pobrisali vse sledi in začeli drugo.

Krstić in njegovi partnerji iz Srbije, Kitajske in ZDA so bili med drugim v ozadju domnevne kriptovalute Bitcoiin, ki je v začetku leta 2018 dobila precej pozornosti zaradi poimenske podobnosti z uveljavljenim bitcoinom in obljubami njenih ustanoviteljev, da bo nasledila bitcoin in postala dominantna kriptovaluta.



Bitcoiin, na katerega smo februarja 2018 opozorili tudi na Siol.net, se je izkazal za piramidno shemo, njegova cena pa se je zrušila manj kot dva meseca po tem, ko so ga začeli javno promovirati. Ameriške oblasti so v začetku leta 2021 nato razkrile, da je bil v ozadju prevare, imenovane Bitcoiin, Kristijan Krstić. Vlagatelji v goljufijo so bili oškodovani za okrog 70 milijonov evrov.



Bitcoiin je leta 2018 promoviral celo kontroverzni nekdanji hollywoodski zvezdnik Steven Seagal. Foto: zajem zaslona/Diamond villas resort



Med "uspešnejšimi" piramidnimi shemami, ki jih je vodil Krstić, so bile med drugim Hedger Tech, Start Options, Crypto Mining Space, Palilula Mining, Options Rider, BTC Trader Online, BTC Mining Factory, Coin Pool Mining. Nekatere so poskusili promovirati tudi v Sloveniji, a se niso prijele.

Pobegnil v domačo Srbijo, kjer so ga ujeli. A to je bil šele začetek kriminalke.

Ko so Združene države Amerike leta 2020 zoper Kristijana Krstića vložile prvo obtožnico, je ta iz Avstralije, od koder naj bi vodil svoj piramidni imperij ter kjer je imel tudi nekdanjo partnerko in tri otroke, pobegnil v domačo Srbijo, natančneje v Niš, kjer je kupil več hiš in stanovanj.

Srbski policijski specialci. Posnetek je nastal med racijo na domu Krstića in na domovih njegovih takrat še domnevnih sostorilcev 23. julija 2020. Foto: Srbska policija / Posnetek zaslona

Julija 2020 so Krstića, njegovo filipinsko ženo Ksenijo Fej Atilano Krstić – ta je imela po poročanju srbskega medija Kurir celo slovenski potni list, "poslovenila" pa naj bi si tudi svoje filipinsko ime – in še devet drugih oseb po nočni raciji aretirali srbski policijski specialci. Zanje je bil odrejen pripor, Združene države Amerike pa so od srbskih oblasti zahtevale njihovo izročitev.

Ta bi se morala zgoditi že v začetku leta 2021, a so Krstić in njegovi partnerji s pritožbo na serijo sodišč v vključno z evropskim sodiščem za človekove pravice dosegli podaljšanje roka za izročitev in izpustitev iz pripora. To se je zgodilo 23. julija 2021, natanko eno leto po njihovi aretaciji, Krstićevo ženo Ksenijo so v hišni pripor sicer izpustili že veliko prej, saj je bila v času aretacije leta 2020 visoko noseča.

Rok za izročitev Združenim državam Amerike je bil določen za 29. september 2021, Krstić in njegova žena pa sta se morala do takrat dnevno javljati na policijski postaji, saj države nista smela zapustiti.

Prestižna vila v Nišu, v kateri je živel Kristijan Krstić. Posnetek je iz leta 2013, ko je bila vila še novogradnja - dokončali so jo leta 2012. Krstić je bil v času, ko so ga prijeli, uradno lastnik kar desetih nepremičnin v Srbiji, Grčiji in na Portugalskem. Foto: Google Zemljevidi

Ker 5. avgusta in ne naslednje dni tega nista storila, je štiri dni pozneje na njunem domačem naslovu policija ugotavljala, kaj se dogaja, a zakoncev Krstić tam niso našli. Pobegnila sta iz države, enako pa je storil tudi eden od soobtožencev Marko Pavlović.

Otroci so ostali brez staršev



Krstićeva sta ob begu neznano kam za sabo pustila štiri otroke, eden od njih ni bil star še niti eno leto. Krstić ima skupno sicer kar osem otrok, še štiri iz preteklih partnerskih zvez.

Njega so ujeli, njo našli mrtvo

Kristjana Krstića in njegovo ženo so organi pregona iskali z mednarodno tiralico.

Najprej so našli njega – februarja 2023 so ga aretirali na obali Črnega morja v mestu Batumi v Gruziji. Takoj so stekli postopki za njegovo izročitev ZDA, ki je bila izvedena oktobra tistega leta.

Avgusta 2023 so v Istanbulu v Turčiji nato mrtvo našli Ksenijo Fej Atilano Krstić. Kaj natanko se je zgodilo s Krstićevo ženo, tudi skoraj dve leti pozneje še ni povsem jasno. Takoj so se začele širiti govorice, da naj bi umrla v skrivnostnih okoliščinah, a po navedbah srbskih medijev naj bi umrla zaradi posledic hujše bolezni.

Stanovanja, hiše, kriptovalute, ferrari, mercedes, luksuzne ure

Kristijan Krstić mora po ukazu zveznega sodnika v Teksasu ob zaporni kazni – kakšna bo, bo najverjetneje znano v prihodnjih tednih ali mesecih – povrniti tudi denarno škodo, ki jo je povzročil žrtvam svojih prevar v Združenih državah Amerike. Sodišče znesek restitucije ocenjuje na 68,5 milijona dolarjev oziroma nekaj manj kot 62 milijonov evrov.

Povrnitev škode vključuje tudi prodajo premoženja, ki so ga med postopkom zasegli Krstiću – nepremičnin, avtomobilov, kriptovalut in vrednih predmetov.

Seznam je obsežen: dve hiši, tri- in štirisobno stanovanje ter pisarniški prostori v Nišu, poslovna stavba v Luzu na Portugalskem in štiri hiše v Atenah v Grčiji, vozilo znamke ferrari, avtomobil mercedes-benz S350, kriptovaluti bitcoin in tether v skupni vrednosti več kot 3,5 milijona evrov (ter več manjših zneskov v drugih kriptovalutah), luksuzne ure.

Ko bo Krstić odslužil zaporno kazen v ZDA, ga bodo izgnali iz države.