V Franciji sta bila v petek na večletni zaporni kazni obsojena 26-letnik, oškodovan v piramidni shemi, in njegov pajdaš, ki sta na domu obiskala promotorja propadle piramidne sheme OmegaPro in z njim brutalno obračunala. OmegaPro je bila sicer ena od večjih s kriptovalutami povezanih piramidnih shem zadnjega desetletja, promovirali, morda nevede, pa so jo celo nekateri največji nogometni superzvezdniki. Žrtve piramidne sheme OmegaPro po skoraj vsem svetu so bile oškodovane za skoraj štiri milijarde evrov.

Napad na 45-letnega Chadlija Mekida, enega od glavnih francoskih promotorjev piramidne sheme OmegaPro – ta je vlagatelje v več evropskih, azijskih, južnoameriških in afriških državah privabljala z obljubami, da se bodo njihove naložbe v platformo za trgovanje s kriptovalutami močno oplemenitile –, se je zgodil novembra lani, je poročal francoski časnik Le Parisien.

Na vrata njegovega stanovanja v Parizu je potrkala neznana ženska, ko je Mekid odprl vrata, pa sta v njegovo stanovanje nasilno vstopila dva moška, 26-letni B. E., oškodovanec v piramidni shemi OmegaPro, v katero ga je rekrutiral prav Mekid, in njegov prijatelj.

Od 45-letnika sta zahtevala, da jima preda ključe za dostop do njegove denarnice s kriptovalutami, ki naj bi bile vredne okrog 300 tisoč evrov.

Napadeni 45-letni Chadli Mekid, nekdanji promotor piramidne sheme OmegaPro Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Trojni zlom noge, pretrgana križna vez, ureznine

Ker tega ni želel storiti, sta po navedbah tožilca in odvetnika, ki je na sodišču zastopal Mekida, z njim zverinsko obračunala. Med drugim je utrpel ponovni trojni zlom noge, ki se mu je zacelila pred kratkim, v levem kolenu je imel strgano križno vez, bil je dvakrat zaboden v nogo, moška naj bi ga tudi davila.

Kot piše Le Parisien, se je rešil tako, da se je v trenutku nepozornosti napadalcev splazil do vhodnih vrat stanovanja, se skotalil po stopnicah, ki so vodile iz zgradbe, in začel klicati na pomoč.

Obramba napadalcev je na sodišču medtem zatrdila, da sta Mekidu "dala le nekaj zaušnic", večino poškodb pa naj bi si povzročil sam s tem, ko se je vrgel po stopnicah. Tudi ureznine naj bi si zadal sam, saj se je poskušal braniti z nožem.

Sodnika argumenti obrambe sicer niso prepričali. B. E., ki je trdil, da je v piramidni shemi OmegaPro izgubil vse, je bil v petek, 31. januarja, obsojen na petletno zaporno kazen, od tega tri leta pogojno, njegov prijatelj, ki je sodeloval v napadu na Mekida, pa na triletno zaporno kazen, od tega dve leti pogojno.

Ena največjih piramidnih shem zadnjih let

OmegaPro sicer velja za eno najbolj škodljivih piramidnih shem zadnjih let. Žrtve po vsem svetu so namreč skupno izgubile skoraj štiri milijarde evrov, kar je primerljivo z uradnimi ocenami izgub, ki so jih utrpeli vlagatelji v zloglasno piramidno shemo OneCoin. Po navedbah nekaterih virov so bile izgube v omenjeni piramidni shemi sicer tudi od štiri- do petkrat višje.

Promotorji piramidne sheme OmegaPro, ki so jo leta 2018 zagnali nekateri veterani industrije piramidnih shem, sodelovali so tudi v prevari OneCoin, so vlagateljem obljubljali, da bodo njihove naložbe v kriptovalute oziroma platformo za trgovanje s kriptovalutami v nekaj več kot enem letu narasle za od 200 do 300 odstotkov.

Da je OmegaPro uspešno in legitimno podjetje, je potencialne vlagatelje in mednarodno javnost na enem od zadnjih večjih dogodkov pred kolapsom piramidne sheme prepričeval celo Jordan Belfort, ameriški nekdanji investicijski bankir in obsojeni kriminalec, znan tudi kot zloglasni "Volk z Wall Streeta". Njegova goljufija z manipulacijo cen delnic in življenjska zgodba sta bili kasneje navdih za snemanje filma Volk z Wall Streeta, v katerem je glavno vlogo – vlogo Belforta – odigral Leonardo Dicaprio. Foto: Profimedia

OmegaPro se je zaradi usahnjenega pritoka svežih vplačil zrušil 22. novembra 2022, ko so bila zaustavljena izplačila provizij obstoječim članom, spletne strani piramidne sheme pa so izginile do poletja 2023.

Piramidna shema OmegaPro je bila aktivna v nekaterih evropskih državah, o daleč največji finančni škodi so poročali iz Francije in Nizozemske, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in nekaterih državah jugovzhodne Azije. V Sloveniji se OmegaPro kljub zgodnjim poskusom ni prijel.

Dva od osrednjih arhitektov piramidne sheme, državljan Švice s švedskimi in turškimi koreninami Andreas Szakacs in Nizozemec Robert Velghe, sta bila lani aretirana v Turčiji. Proti njima so vložene obtožnice, ki ju bremenijo "goljufije z uporabo informacijskih sistemov, bank ali kreditnih institucij".

Andreas Szakacs naj bi pred (turškimi) organi pregona v več različnih digitalnih denarnicah za kriptovalute skrival več sto milijonov evrov vredno osebno premoženje, pridobljeno z denarjem, ki je bil z novačenjem v piramidno shemo OmegaPro ukraden vlagateljem po vsem svetu. Foto: Profimedia

Tretji, Mike Sims, je trenutno na prostosti in živi v Združenih državah Amerike, kjer pa se spopada z več tožbami, eno je proti njemu vložila tudi Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC). Četrti, Dilawar Singh, naj bi se pred roko pravice skrival v Španiji.

Na tnalu tudi slavni nogometaši

Več sto žrtev piramidne sheme OmegaPro je medtem oktobra lani napovedalo vložitev skupinske tožbe zoper 20 mednarodno prepoznavnih nogometašev, ki so maja 2022 sodelovali na nogometnem turnirju v Dubaju, ki je bil namenjen promociji piramidne sheme OmegaPro.

Angleški branilec John Terry in brazilski virtuoz Ronaldinho na dogodku OmegaPro Legend Cup maja 2022 Foto: Profimedia

Dogodka, ki je potekal ob vznožju ikonične dubajske stolpnice Burdž Kalifa, so se udeležili nekateri najboljši nogometaši vseh časov, med drugim dobitniki zlate žoge Ronaldihno, Luis Figo in Kaka, dolgoletni vratar Reala iz Madrida Iker Casillas, kolumbijska legenda Carlos Valderrama, nekdanji odlični nizozemski vezist Wesley Sneijder, nekdanji angleški steber obrambe John Terry, nekdanji vrhunski kamerunski napadalec Samuel Eto'o, nekdanji italijanski branilec Marco Materazzi in drugi.

Žrtve piramidne sheme OmegaPro so sicer napovedale tudi vložitev tožbe proti nekaterim še vedno aktivnim nogometnim superzvezdnikom, ki so junija 2022 na dogodku v Panami – potekal je le nekaj mesecev pred propadom piramidne sheme – postali tako imenovani ambasadorji "podjetja" OmegaPro.

Ronaldinho, Vinicius Junior in Paulo Dybala na promocijskem dogodku za piramidno shemo OmegaPro junija 2022 Foto: Profimedia

Na dogodku sta takrat med drugim sodelovala zvezdnik madridskega Reala Vinicius Junior in argentinski napadalec Paulo Dybala, ki trenutno igra za Romo.