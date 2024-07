Stijn Vanstraelen je bil po poročanju belgijskih medijev med letoma 2015 in 2018 na čelu kriminalne združbe, ki je nič hudega sluteče vlagatelje pretentala, da so jim svoj denar zaupali prek različnih platform, ki so temeljile na neobstoječih kriptovalutah. Zvečine belgijske žrtve goljufij so oškodovali za skupno okrog 24 milijonov evrov.

45-letnik je s promoviranjem poslovnih priložnosti, kot sta bila Crypto 888 Club in Nano Club, pri obeh naj bi šlo za vlaganje v kriptovalute, ki bi morale sodeč po obljubah Vanstraelena doseči neslutene vrednosti, v žep pospravil levji delež denarja oškodovancev oziroma okrog deset milijonov evrov.

Priložnosti za hiter zaslužek, ki jih je s partnerji iz več evropskih držav promoviral Vanstraelen, so bile klasične piramidne oz. Ponzijeve sheme, katerih navidezno legitimnost je bilo mogoče vzdrževati le s pritekanjem svežega kapitala novih žrtev. Ko je denarni tok osahnil, je Vanstraelen platforme ali ugasnil ali opustil oziroma prestrukturiral v nove piramidne sheme.

Aretacija Stijna Vanstraelena:

Belgian Man Arrested in Orihuela Costa for Alleged €24 Million Pyramid Scheme https://t.co/pQktu8eUvh via @leadernewspaper pic.twitter.com/NwDER4oRyg — Leader Newspaper (@leadernewspaper) June 30, 2024

Belgijske oblasti so po številnih prejetih prijavah goljufije, v katere je bil s pajdaši vpleten Vanstraelen, začele preiskovati leta 2018. Nekdanji kolesar se je sicer že dve leti prej preselil v Španijo, natančneje v bližino obmorskega mesta Alicante, kjer so ga španski organi pregona na podlagi mednarodnega naloga za aretacijo konec junija tudi prijeli in mu odvzeli prostost.

Vanstraelena so kmalu po aretaciji izpustili iz pridržanja, prejšnji teden pa se je prostovoljno predal belgijski policiji.

Stijn Vanstraelen leta 2002 Foto: Guliverimage



Leta 1979 rojeni Stijn Vanstraelen je v kolesarstvu kot mladinec začel tekmovati leta 1996 pri 17 letih, njegova kariera pa je trajala do leta 2004, ko jo je po poročanju belgijskih medijev sklenil po nesrečnem padcu.



Veljal je za enega obetavnejših belgijskih mladih kolesarjev, ob prelomu tisočletja je kot senca brez težav sledil tudi Tomu Boonenu, kasneje nekaj časa enemu najboljših kolesarjev na svetu, ki je bil znan predvsem kot odličen šprinter in specialist za enodnevne dirke.

