Jahte, letala, Bugatti, varnostniki: kdo je balkanski plejboj Josip Heit?

Gradnja manjše hidroelektrarne v neposredni bližini izvira reke Une na Hrvaškem, ki ji nasprotuje ogromno Hrvatov in jo je državna inšpekcija za okolje, potem ko so že začeli gradbena dela, z vložitvijo ovadbe zoper vlagatelje vendarle blokirala sredi avgusta, je na površje naplavila širši javnosti neznano ime: Josip Heit. Domnevni vlagatelj v gradbeni projekt na izviru Une, romunski podjetnik s hrvaškimi koreninami, je povezan s preteklimi priložnostmi za hiter zaslužek in mrežnimi marketingi, od teh je bil najmanj eden od delujočih v Sloveniji označen za piramidno shemo. Heit živi izredno razkošno življenje, po poročanju medijev naj bi bil povezan tudi z osebami iz kriminalnega podzemlja in imel vplivne ruske povezave.

Ime Josip Heit je v hrvaške medije naplavilo letos poleti, ko so tamkajšnji novinarji začeli preiskovati vlagatelje v sporno hidroelektrarno v bližini izvira reke Une. Heita so omenjali ob glavnem vlagatelju v projekt, hrvaškem podjetniku Saši Svalini, ki je sicer Heitov svak. Svalina je kakršnokoli Heitovo vpletenost v projekt na Uni sicer zanikal.

Izvir reke Une na Hrvaškem. Hidroelektrarno so začeli graditi v neposredni bližini izvira. Foto: Shutterstock

Vztrajno vrtanje v poslovni imperij in preteklost Josipa Heita, človeka, ki, sodeč po objavah na družbenem omrežju Instagram, večino časa preživlja v luksuznih hotelih, jahtah, zasebnih letalih in v svojem superšportnem avtomobilu bugatti chiron, ki ga je danes tako rekoč nemogoče kupiti za manj kot tri milijone evrov, je na to razkrilo marsikaj.

Kdo je Josip Heit in kaj počne?

Glede na poročanje različnih medijev je bil Heit, ki živi v Dubaju v Združenih arabskih emiratih, v preteklosti med drugim v zaporu zaradi finančne goljufije. Družil naj bi se z osebami iz krogov organiziranega kriminala, imel naj bi povezave z ruskim političnim vrhom.

Njegov osrednji posel je sicer podjetje GSB Gold Standard Group, na spletni strani opisano kot vodilno podjetje s področja razvoja programske opreme, informacijskih tehnologij in blockchaina v Nemčiji. V prvi vrsti sicer kot osrednji produkt omenja platformo za nakup različnih količin zlata, bodisi v fizični bodisi v obliki digitalnih certifikatov o lastništvu zlata.

Josip Heit na družbenih omrežjih in promocijskih videoposnetkih za svoje podjetje trdi, da ima neposredno in posredno zaposlenih 200 tisoč ljudi, kar je približno 25-krat toliko kot družba Mercator. Najverjetneje gre sicer za število oseb, ki so tako ali drugače včlanjene v različne sisteme mrežnega marketinga in jih ima Heit torej "pod sabo". Poslovno družbeno omrežje za iskanje zaposlitev LinkedIn namreč razkriva, da je s podjetjem GSB Gold Standard Group povezanih le deset oseb. Na profilu GSB Gold Standard Group je medtem navedeno, da zaposlujejo od 51 do 200 oseb. Foto: Instagram Josip Heit / Posnetek zaslona

Z zlatom in drugimi dragocenimi kovinami so bili sicer povezani tudi pretekli projekti mrežnega marketinga in različnih poslovnih priložnosti, ki jih je ustanovil ali v njih sodeloval Josip Heit.

Zaradi nekaterih, ki jih je tržil tudi v ZDA, mora po nalogu odbora komisije za vrednostne papirje v ameriški zvezni državi Teksas trenutno vračati denar vsem Američanom – šlo naj bi za skoraj milijardo evrov, ki jo je treba vrniti približno 800 tisoč posameznikom – ki so vanje vložili svoje dolarje (vir).

Josip Heit svojim sledilcem na Instagramu, ima jih skoraj 600 tisoč, s tako rekoč vsako objavo pokaže, da živi zelo luksuzno življenje. Foto: Instagram Josip Heit / Posnetek zaslona

Bil je tudi eden od vodilnih v mrežnem marketingu Karatbars (vir), ki je temeljil na (domnevni) prodaji zlata. Več držav, med drugim Velika Britanija, Kanada, Nova Zelandija in Francija, je podjetje označilo za piramidno shemo oziroma za nevarno naložbo.

Karatbars International je imelo kar deset let uradno regionalno podružnico tudi v Sloveniji. Prostore je imel na Jamovi cesti v Ljubljani in pozneje, v zadnjih mesecih delovanja, na Tržaški cesti.

Tržili so enogramske zlate palice in obenem ponujali naložbeni program, prek katerega bi lahko "partnerji" podjetja zaslužili precej več denarja kot le z nakupi zlata in čakanjem, da temu naraste vrednost. Partnerski program je bil pravzaprav klasična piramidna shema, saj je vključeval nakup naložbenega paketa, ki je bil zgolj draga vstopnica v sistem, in nato novačenje novih članov, od katerih si je bilo mogoče obetati provizije, če bi kupili zlato oziroma predvsem pridobili nove člane. Na fotografiji nekdanji sedež Karatbarsa v Ljubljani. Foto: Google Street View



Kot je razvidno iz podatkov v poslovnem imeniku Bizi, slovenska podružnica podjetja Karatbars International od leta 2016 in do leta 2021, ko so jo izbrisali iz Poslovnega registra Slovenije, ni imela niti evra prihodkov. Podatki o tem, kdo je delal v podjetju, so skopi, je pa znano, da je bil vodja slovenske podružnice Karatbars International nekaj časa Silvo Rezec.



Februarja lani je sodišče v nemškem Stuttgartu sicer izdalo nalog za aretacijo Haralda Seiza, ustanovitelja in nekdanjega direktorja podjetja Karatbars International. Seiz, samooklicani kralj zlata, bi moral sodišču pojasniti, ali je s svojimi ponudbami za zaslužek z naložbenim zlatom ogoljufal vlagatelje. Morebitnih oškodovancev naj bi bilo v več državah približno 800 tisoč.



Seiz se je v promocijskih posnetkih za Karatbars sicer redno pojavljal prav v družbi Josipa Heita.

Josip Heit v svojem pregrešno dragem avtomobilu znamke Bugatti:

Heit na svoji osebni spletni stran medtem navaja, da je tudi ustanovitelj gradbenega podjetja Starac d.o.o. na Hrvaškem, a sicer ni naveden v lastniški ali ustanoviteljski strukturi podjetja (vir), ključna oseba je namreč njegov (domnevni) svak Saša Svalina.

Na spletni strani sicer še navaja, da ima njegovo podjetje GSB Gold Standard Corporate kapital v višini okrog devet milijonov evrov.

Hrvat, ki skriva svoje korenine ter ima povezave z Rusijo in romunskim kriminalnim podzemljem?

Josip Heit ni bil vedno Josip Heit, temveč se je v Splitu na Hrvaškem rodil kot Josip Čurčić, je pretekli konec tedna rezultate brskanja po njegovi preteklosti razkril hrvaški medij Jutarnji list.

Priimek si je po navedbah medija spremenil šele po prihodu iz zapora v Luksemburgu, kjer so ga leta 2012 obsodili na zaporno kazen zaradi finančne goljufije. Podrobnosti njegovega kaznivega dejanja sicer niso znane. Hrvaškega državljanstva nima več.

Josip Heit in njegova nekdanja žena Kristina Heit. Poročila sta se leta 2009. Foto: Instagram Josip Heit / Posnetek zaslona

Priimek Heit si je izposodil od nekdanje žene Kristine Heit, v Rusiji rojene Nemke. Kot piše Jutarnji list, je imel Heit prek svoje nekdanje žene skoraj neposreden dostop do ljudi, ki so bili dobro zapisani pri administraciji ruskega predsednika Vladimirja Putina. Eden od ženinih najtesnejših sorodnikov je bil namreč dobavitelj orožja za ruske oborožene sile.

Poskusil si je prilastiti zasluge za 60 ton pomoči za Ukrajino



Dokazov, da bi se Heit kakorkoli okoriščal na račun ruskih povezav in poznanstev, sicer ni. Po navedbah portala BehindMLM, ki razkriva piramidne sheme, pa se je poskusil okoristiti z donacijami za Ukrajino, potem ko je državo februarja 2022 napadla Rusija.



Heit in njegovo podjetje sta v Nemčiji prispevala humanitarno pomoč v višini tri tisoč evrov, nato si je s transparentom z logotipom podjetja, ki so ga njegovi sodelavci brez vednosti organizatorja zbiranja pomoči nalepili na tovornjake s potrebščinami, v objavah na spletu poskusil pripisati zasluge za vseh 60 ton zbrane pomoči, piše portal, ki navaja tudi opozorilo organizatorja zbiranja pomoči.

Forbes Hrvaška je medtem poročal, da ima Josip Heit zelo dobre odnose – skoraj bratske – z Romunom Alexom Bodijem. To je sicer razvidno tudi na platformi Instagram, kjer se Heit in Bodi skupaj pojavljata na ogromno fotografijah.

Gre sicer za soustanovitelja že omenjenega mrežnega marketinga Karatbars, ki so ga romunske oblasti leta 2020 aretirale zaradi siljenja deklet in žensk v prostituiranje. Od takrat je večkrat pobegnil iz (hišnega) pripora in se tako ali drugače izogibal roki pravice. Sodeč po objavah na njegovem Instagramu je trenutno na prostosti.

Josip Heit pred vilo na Hrvaškem. Objavo mu je z besedami "Moj bombastični brat" komentiral Alex Bodi. Foto: Posnetek zaslona

Bodi ima medtem tesne vezi z romunskim kriminalnim podzemljem. Njegova poročna priča je bil Adrian Tamplaru, bližnji sodelavec zloglasnega romunskega mafijca Ioana Clamparuja, ki so ga zaradi organizirane prostitucije v Španiji leta 2012 obsodili na tridesetletno zaporno kazen (vir). Tamplaru je po navedbah romunskih medijev kasneje nadaljeval Camplarujevo delo.

