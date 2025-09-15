Drastična poteza v Aziji povzročila paniko, ljudje ne morejo do denarja

V boju proti piramidnim shemam, kakršne v zadnjem obdobju rovarijo tudi po Sloveniji in drugod po Evropi , so se na Tajskem, azijski državi, ki leži sredi zibelke novodobnih tovrstnih prevar , odločili za drastičen ukrep. Milijoni državljanov in državljank Tajske so namreč ugotovili, da jim je država v prizadevanjih za identifikacijo kriminalcev in njihovih sodelavcev zamrznila bančne račune. Oblasti državljane mirijo, da bo ukrepov kmalu konec, a opozarjajo, da morebitne dodatne zamrznitve računov še prihajajo.

Iščejo denarne mule

Na Tajskem v zadnjih dneh poročajo o pravi bančni krizi, saj naj bi tamkajšnji urad za pregon kibernetskega kriminala v sodelovanju z največjimi tajskimi bankami v zelo kratkem času zamrznil že več kot tri milijone bančnih računov.

Gre za agresivno novo taktiko tajskih organov pregona, ki želijo s tem ukrepom identificirati tako imenovane denarne mule, ki pogosto neprostovoljno sodelujejo z organizatorji najrazličnejših spletnih goljufij, najpogosteje piramidnih shem.

Jugovzhodna Azija slovi kot zibelka tako imenovanih prašičjih klavnic. Gre za nazorno poimenovanje piramidnih shem, pri katerih iz obljub o stabilnih visokih (pasivnih) zaslužkih goljufi žrtve prek spletne komunikacije (pogosto prek skupin v aplikacijah, kot sta WhatsApp in Telegram) prepričajo, da jim zaupajo in v platforme vložijo še več denarja, saj bo njihov izkupiček tako še večji. Del pritekajočega se novega denarja je namenjen izplačilom starejših članov piramidne sheme, ki s tem v mnogo primerih dobijo potrditev, da sistem deluje in da ne gre za prevaro. Ko se novačenje novih žrtev ustavi, organizatorji piramidne sheme ugasnejo spletne strani in skupine za komunikacijo, večina vlagateljev pa izgubi denar. To je stopnja "klanja prašičev". Foto: Shutterstock

Zelo široka mreža, ki jo z zamrznitvami milijonov bančnih računov mečejo tajske oblasti, je po poročanju tajskih medijev skoraj zagotovo neproporcionalno prizadela nedolžne državljane in državljanke ter tajska podjetja in trgovce, ki poslujejo prek spleta.

Panični dvigi gotovine, banke omejujejo plačilni promet

Zaradi novice, da sodržavljanom zamrzujejo bančne račune, se je pretekli konec tedna v nekaterih krajih na Tajskem zgodil tudi desant na bankomate, saj so nekateri ljudje zaradi zaskrbljenosti, da bodo račun onemogočili tudi njim, dvignili večje količine gotovine. Večina bank na Tajskem je v odziv na ukrepe organov pregona uvedla omejitve plačilnega prometa.

Državljane mirijo, da bo kmalu vse po starem

Vodstvo tajske centralne banke je v soboto nato naslovilo skrbi državljanov Tajske in obljubilo, da gre zgolj za začasen ukrep in da bo kmalu znova vse po starem. Hkrati jih je opozorilo, da zamrznitev bančnih računov še ni konec in da jih bodo z namenom ugotavljanja, kdo dela s kriminalci in kdo ne, morda zamrznili še več.

Na Tajskem so lani oktobra razbili ogromno piramidno shemo iCon Group, ki je žrtve na Tajskem oškodovala za skoraj 115 milijonov evrov, vanjo pa so bili vpleteni tudi nekateri tajski televizijski zvezdniki in druge znane osebnosti. Foto: Wikimedia Commons / SMART LIVE

Glavni sekretar na tajskem ministrstvu za digitalno ekonomijo in družbo Wisit Wisitsora-At je v ponedeljek po navedbah časnika Bangkok Post javnost miril, da panika ni potrebna. Tajske banke lahko po njegovih besedah sredstva na računih zamrznejo za največ tri dni oziroma za največ sedem dni, če kriminalisti presodijo, da je to potrebno. "Zamrznitve bančnih računov so začasne. Sredstva se bodo sprostila takoj, ko bo ugotovljeno, da se z računom ni dogajalo nič sumljivega," je dejal.

Z vseh strani obkroženi z goljufi

Tajske oblasti so se za skrajen ukrep zamrznitev milijonov bančnih računov odločile po tem, ko se je na Tajskem v zadnjem letu dni izredno povečala aktivnost spletnih goljufov, ki državljane in državljane Tajske od njihovega denarja poskušajo ločiti z najrazličnejšimi prevarami oziroma piramidnimi shemami.

Tajska ne velja le za državo, ki leži sredi tako imenovane zibelke novodobnih spletnih prevar, temveč tudi za priljubljeno pribežališče goljufov z Zahoda, ki so svoje bogastvo ustvarili s piramidnimi shemami. Na Tajskem so leta 2018 na primer prijeli Šveda Sebastiana Greenwooda, domnevno glavnega arhitekta zloglasne piramidne sheme OneCoin, ki je oškodovala tudi več kot deset tisoč Slovencev. Foto: Shutterstock

Tajska je obkrožena z državami – Mjanmar, Kambodža, Laos, Vietnam –, kjer se v zadnjih letih kot gobe po dežju pojavljajo klicni centri goljufov in sedeži organizacij, ki so v ozadju mnogih hitro narejenih piramidnih shem. Za mnogimi pogosto stojijo akterji, povezani s kitajskim organiziranim kriminalom.

Zaradi bližine in tudi številčne populacije – država ima več kot 71 milijonov prebivalcev – je Tajska zelo pogosta tarča spletnih goljufij in piramidnih shem. Prevaranti si na Tajskem pogosto najdejo tudi sodelavce, ki zanje skrivajo denar, pridobljen z goljufijami, oziroma ga operejo, prenesejo v druge države ali celo na druge celine.