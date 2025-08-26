Slaba novica in svarilo za ogromno Slovencev, ki se grebejo za novega volkswagna

Skoraj 13 tisoč komentarjev slovenskih uporabnic in uporabnikov Facebooka je zbrala objava na družbenem omrežju, ki namiguje, da bo diskontni trgovec Lidl ob odprtju nove poslovalnice danes, 26. avgusta, izbral dobitnika novega športnega terenskega vozila znamke Volkswagen. Manj prestižno, a za mnoge še vedno mikavno nagrado, ponuja nekdo, ki si je ime izposodil od trgovca Hofer Slovenija. Kdor bo verjel, da se mu je nasmehnila sreča, in spregledal številne opozorilne znake, bo na koncu opeharjen.

Oboževalci trgovin

Kot je že uveljavljena praksa, spletni goljufi na družbenem omrežju Facebook ustvarijo stran, ki se ali pretvarja za uradno izpostavo podjetja ali organizacije – v konkretnem primeru so to slovenski trgovci – ali pa si le izposodi njihovo ime in grafično podobo ter doda besedo fans (oboževalci).

Na slovenskem delu Facebooka tako obstaja več deset, morda celo več sto strani z imeni, kot so Lidl Slovenia ali Lidl Slovenija Fans, Hofer Slovenija Fans ali Hofer Fans, Spar Slovenija Fans, Mercator Fans in podobno.

Vsem sta skupni dve osrednji značilnosti: nobena od teh strani skoraj zagotovo ni povezana z resničnimi trgovinami in vse so skoraj zagotovo nastale z namenom širjenja internetnih goljufij. Besedo "fans" pa so imenu začeli dodajati zato, da se izognejo Facebookovemu algoritmu, ki preverja morebitno izdajanje goljufov za strani legitimnih podjetij, organizacij, institucij.

Foto: Posnetek zaslona

Na kratko: Če naletite na objavo profila z imenom enega od trgovcev, ki jih poznamo tudi v Sloveniji, in dodano besedo Fans, vas nekdo poskuša pretentati.

Ko je želja po novem avtomobilu tako velika, da postaneš slep za vse opozorilne znake

Stran na Facebooku z imenom Lidl Fans – treba je poudariti, da se v imenu sploh ne pretvarja za trgovino Lidl, temveč le za domnevno stran oboževalcev, kar bi že na začetku moralo odvrniti pozorne uporabnike in uporabnice – je 13. avgusta objavila poziv članom in članicam Facebooka, naj množično delijo in komentirajo objavo, saj bodo nekomu ob posebni priložnosti, odprtju novega trgovine, podarili novega športnega terenca Volkswagen Tiguan z opremo R-line.

Foto: Posnetek zaslona

Čeprav ni niti podatka, kje naj bi odprli novo trgovino, na strani Lidl Fans – ta je bila ustvarjena šele 18. julija letos – pa je samo ta objava in nobene druge, je navodilom pridno sledilo skoraj 13 tisoč Slovenk in Slovencev, ki so objavo komentirali s ključno besedo @Poudari.

Ta njihove prijatelje na Facebooku obvesti o komentarju in tako dodatno poveča doseg objave.

Osupljive številke delitev in komentarjev objave z lažnim žrebom za avtomobil. Foto: Posnetek zaslona

Ogromnega števila slovenskih uporabnic in uporabnikov niso zmotile niti podrobnosti na priloženih fotografijah avtomobila, ki jasno razkrivajo, da gre za fotografije, domnevno izposojene pri enem od avtomobilskih salonov v Mehiki.

Isti avtomobil ponujajo tudi v drugih državah

Kdor je morda posumil, da bi lahko šlo za prevaro, in povrtal malo globlje, denimo z iskanjem po fotografijah, je lahko ugotovil, da so isti avtomobil goljufi ponujali oziroma ga še vedno ponujajo tudi v drugih državah.

V Latviji ga, denimo, prav tako ponuja lažni trgovec Lidl, na Danskem, Madžarskem in v Grčiji pa so goljufijo z nagradno igro za Volkswagna večinoma širili lažni profili z imenom Autowelt.

Latvijski "Lidl Fans". Foto: Posnetek zaslona

Lažni oboževalci trgovin Hofer obljubljajo brezplačne premijske pametne telefone in bone



Na slovenskem delu Facebooka je sočasno potekala tudi goljufija nekoga, ki je grafično podobo ukradel trgovcu Hofer.



Stran HOFER Slovenija fans je uporabnike in uporabnice Facebooka od petka, 22. avgusta, namreč pozivala, naj sodelujejo v nagradni igri za 280 nakupovalnih bonov in pametne telefone iPhone, ki jih zaradi manjših poškodb domnevno ni mogoče prodati.



Foto: Posnetek zaslona



Stran je bila ustvarjena na isti dan, ko je začela širiti prevaro, v kateri pa je z delitvami in komentarji do zdaj sodelovalo bistveno manj uporabnikov, in sicer le okrog 130.

Kaj se bo zgodilo tistemu, ki bo verjel, da je res dobil nov avtomobil?

Neznanci v ozadju prevare niso čakali na iztek roka za sodelovanje v lažni nagradni igri, temveč so uporabnikom in uporabnicam prek aplikacije Messenger že začeli sporočati veselo novico, da so veliki zmagovalci oziroma zmagovalke in da naj sledijo priloženi spletni povezavi.

Ta vodi na lažno uradno spletno stran Lidl Slovenija, ki je izdelana izredno amatersko in gostuje na domeni ponudnika, ki omogoča hitro brezplačno izdelavo in gostovanje spletnih strani.

Foto: Posnetek zaslona

Na spletni strani je mogoče klikniti samo gumb za registracijo, ki vodi do obrazca za vpis telefonske številke.

To je srž goljufije – kdor bo sledil navodilom, se bo včlanil v plačljiv SMS klub, ki mu bo položnico za telefon mesečno obremenil za najmanj 25 evrov, v najslabših primerih pa tudi za več kot sto evrov. Na dostavo avtomobila bo čakal zaman.

V drobnem tisku na dnu strani so navodila, kako se rešiti članstev v zelo pogosto ničvrednih plačljivih SMS klubih. Foto: Posnetek zaslona

Na kocki ni le 25 evrov ali razočaranje, ker niste dobili avtomobila

Strokovnjaki za informacijsko varnost sicer že dalj časa opozarjajo, da tovrstne prevare niso zgolj metanje trnkov v jato rib v upanju, da jih bo nekaj prijelo, temveč so lahko tudi izvidniške operacije.

Uporabniki in uporabnice Facebooka, ki nekritično delijo in komentirajo obljubljene avtomobile, pametne telefone in celo hiše, se lahko namreč znajdejo na seznamih potencialnih žrtev prihodnjih prevar, ki bodo zasnovane bolj premeteno in morda na tarčo vzele točno določene posameznike ali posameznice.