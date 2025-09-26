Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
26. 9. 2025,
10.20

Osveženo pred

22 minut

Petek, 26. 9. 2025, 10.20

Špansko prvenstvo, sedmi krog

Oblak, ki je prejel posebno zahvalo, na najtežji preizkušnji

Avtor:
Š. L.

Jan Oblak bo v soboto na hudi preizkušnji.

Jan Oblak bo v soboto na hudi preizkušnji.

Foto: Reuters

Čeprav se je komaj končal šesti krog španske la lige, pa je pred nogometaši v španskem prvenstvu ta konec tedna na sporedu že naslednje dejanje. To bo v soboto postreglo z velikim lokalnim derbijem med Atletico Madridom Jana Oblaka in Real Madridom. Slovenskega vratarja tako čaka izjemno zahtevna naloga, saj je Real po šestih tekmah še brez praske, medtem ko je Atletico na šestih tekmah do zdaj zbral le devet točk.

Atletico je v sredo zvečer odigral napeto tekmo proti Rayu Vallecanu, ekipa Diega Simeoneja pa je proti koncu zaostajala z 1:2. Potem je Julian Alvarez dosegel svoj drugi in nato še tretji gol, s čimer je dokončal preobrat in svoji ekipi zagotovil pomembne tri točke. Simeonejeva ekipa je izgubila tudi uvodno tekmo lige prvakov proti Liverpoolu, zato je razumljivo začetek sezone zanje veliko razočaranje, a zmaga v madridskem derbiju bi jim lahko zagotovila odskočno desko, ki jo potrebujejo. Kljub precejšnji prenovi ekipe to poletje ima Atletico najslabši začetek, odkar ga je pred več kot desetletju prevzel trener Diego Simeone – dve zmagi na šestih tekmah.

Atletico, ki je v preteklih sezonah pogosto stavil na obrambo, je sezono v tem vidiku igre začel slabše od pričakovanj, saj je v šestih tekmah prejel že sedem golov, v ligi prvakov pa je proti Liverpoolu prejel tri. To med navijači Atletov pred derbijem z Realom in njihovimi številnimi orožji povzroča nemalo skrbi, še posebej ob predpostavki, da je francoski napadalec Kylian Mbappe v izvrstni formi, dosegel je že sedem golov, tri več kot naslednji najboljši strelec, le na eni tekmi do zdaj pa mu ni uspelo zadeti. V torek je dvakrat zadel, ko je Levante premagal s 4:1.

Kylian Mbappe | Foto: Reuters Kylian Mbappe Foto: Reuters

Vsak od zadnjih treh madridskih derbijev v la ligi se je končal z 1:1, medtem ko je Atletico dejansko neporažen na zadnjih petih srečanjih z Real Madridom v domačem prvenstvu od septembra 2022. To bo prvi derbi španske prestolnice za Xabija Alonsa kot trenerja Madrida, potem ko je za ta klub igral že v sezonah 2009–14.

Na preizkušnji bo tako tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki je na tekmi z Liverpoolom odigral že svojo 500. tekmo v dresu Atletov. V znak tega in velike zahvale je po zadnji tekmi z Rayom Vallecanom Oblak iz rok predsednika kluba Enriqueja Ceraza prejel prav posebno plaketo.

Dogajanje v Madridu bodo zagotovo podrobno spremljali tudi pri Barceloni, ki jo v tem krogu v nedeljo čaka srečanje z Real Sociedadom. 

Špansko prvenstvo, sedmi krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28 september:

Ponedeljek, 29. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci :

– Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico), Eyong (Levante), Muriqi (Mallorca), Torres (Barcelona)
3 – Buchanan (Villarreal), Duro (Valencia), Iglesias (Celta), Liso (Getafe), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Raphinha (Barcelona), Romero (Levante), Vinicius (Real), Lewandowski (Barcelona)

 
