Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sreda,
24. 9. 2025,
8.35

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
La Liga špansko prvenstvo Barcelona Gavi

Sreda, 24. 9. 2025, 8.35

46 minut

Gavi letos ne bo več igral nogometa

Velik udarec za Barcelono, mladi Španec resnično nima sreče

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Gavi | Gavi letos ne bo več igral nogometa. | Foto Guliverimage

Gavi letos ne bo več igral nogometa.

Foto: Guliverimage

Zvezni igralec Barcelone Gavi nima sreče z zdravjem. Španski reprezentant spada med najbolj nadarjene zvezne igralce na svetu, a je moral zaradi težav s kolenom izpustiti že ogromno tekem. Katalonski velikan 21-letnega zvezdnika pogreša vse od konca avgusta, sodeč po zadnjih informacijah, pa Gavi Flickovi četi ne bo mogel pomagati vsaj še pet mesecev, kar bo velik udarec za Barcelono, ki jo čakajo dokazovanja na številnih frontah.

Camp Nou Barcelona
Sportal Kako izgleda prenovljeni Camp Nou, ki povzroča težave?

Varovanci Hansija Flicka se pripravljajo na četrtkovo gostovanje v Oviedu, vzdušje v klubu pa je pokvarila novica, da Pabla Martina Paeza Gaviro oziroma krajše Gavija čaka novo daljše okrevanje. Ko si je leta 2023 strgal križno vez na desnem kolenu, nato pa imel še eno poškodbo meniskusa, nogometa ni igral kar eno leto. Zaradi tega je izpustil tudi nastopa na olimpijskem turnirju v Parizu in evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Gavi bi se lahko na zelenice vrnil v začetku leta 2026. | Foto: Guliverimage Gavi bi se lahko na zelenice vrnil v začetku leta 2026. Foto: Guliverimage

Zdravstvene težave z desnim kolenom pa ga bodo za dalj časa z igrišč odstranile tudi letos. Za Barcelono ne igra od konca avgusta, ko je na reprezentančnih pripravah začutil bolečine v desnem kolenu. Pred kratkim je opravil operacijski poseg, zdaj pa je katalonski klubski velikan sporočil, da bo mladi nogometaš z igrišč odsoten vsaj štiri, morda tudi pet mesecev. To je velik udarec za Barcelono, ki v tej sezoni brani naslov španskega prvaka.

Gavi
Sportal Gavi na operacijo, na bolniški tudi Lopez
Kylian Mbappe
Sportal Sanjski niz Reala se nadaljuje, Mbappe že pri čarobnih sedmih
La Liga špansko prvenstvo Barcelona Gavi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.