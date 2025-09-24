Velik udarec za Barcelono, mladi Španec resnično nima sreče

Zvezni igralec Barcelone Gavi nima sreče z zdravjem. Španski reprezentant spada med najbolj nadarjene zvezne igralce na svetu, a je moral zaradi težav s kolenom izpustiti že ogromno tekem. Katalonski velikan 21-letnega zvezdnika pogreša vse od konca avgusta, sodeč po zadnjih informacijah, pa Gavi Flickovi četi ne bo mogel pomagati vsaj še pet mesecev, kar bo velik udarec za Barcelono, ki jo čakajo dokazovanja na številnih frontah.

Varovanci Hansija Flicka se pripravljajo na četrtkovo gostovanje v Oviedu, vzdušje v klubu pa je pokvarila novica, da Pabla Martina Paeza Gaviro oziroma krajše Gavija čaka novo daljše okrevanje. Ko si je leta 2023 strgal križno vez na desnem kolenu, nato pa imel še eno poškodbo meniskusa, nogometa ni igral kar eno leto. Zaradi tega je izpustil tudi nastopa na olimpijskem turnirju v Parizu in evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Gavi bi se lahko na zelenice vrnil v začetku leta 2026. Foto: Guliverimage

Zdravstvene težave z desnim kolenom pa ga bodo za dalj časa z igrišč odstranile tudi letos. Za Barcelono ne igra od konca avgusta, ko je na reprezentančnih pripravah začutil bolečine v desnem kolenu. Pred kratkim je opravil operacijski poseg, zdaj pa je katalonski klubski velikan sporočil, da bo mladi nogometaš z igrišč odsoten vsaj štiri, morda tudi pet mesecev. To je velik udarec za Barcelono, ki v tej sezoni brani naslov španskega prvaka.