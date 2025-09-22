Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
16.18

Gavi na operacijo, na bolniški tudi Lopez

Gavi | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Španski nogometni velikan Barcelona je sporočil, da bo vezist Gavi moral na operacijo poškodovanega meniskusa, potem ko drugi načini zdravljenja niso zadostovali. Enaindvajsetletnik ni igral od konca avgusta, v torek pa ga čaka artroskopija kolena.

Gre za poškodbo na istem kolenu, na katerem si je leta 2023 strgal križno vez in imel še eno poškodbo meniskusa. Zaradi teh težav Gavi ni igral eno leto. Kako dolgo bo okrevanje tokrat, pri katalonskem klubu niso razkrili.

So pa potrdili, da si je Fermin Lopez ob nedeljski prvenstveni zmagi proti Getafeju poškodoval mišico v kolku in bo manjkal približno tri tedne.

Gavi in Lopez sta se tako na seznamu poškodovanih pridružila zvezdniku Laminu Yamalu, Alejandru Baldeju in vratarju Marc-Andreju ter Stegnu.

