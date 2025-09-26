V živo: izjemna predstava Rose Rekar, Janja Garnbret še v pričakovanju

V južnokorejskem Seulu pravkar poteka finale v težavnostnem plezanju. V lov za osmim naslovom svetovne prvakinje se podaja kraljica športnega plezanja Janja Garnbret, ki je bila najboljša že v polfinalu. Med osmimi finalistkami sta tudi Lučka Rakovec in Rosa Rekar, ki z osvojeno višino 45 trenutno vodi! Luka Potočar je z 11. mestom žal obstal v polfinalu.

*Tekmovalke bodo v finale vstopile v obratnem vrstnem redu polfinala – kot prva je nastopila Francozinja Zelia Avezou, ki je bila v polfinalu osma.

Uvrstitev v polfinalu Tekmovalka Država Višina v finalu 8. Zelia Avezou FRA 35+ 7. Flora Oblasser AUT 29+ 6. Rosa Rekar SLO *45 (trenutno vodi) 5. Lučka Rakovec SLO 30 4. Annie Sanders ZDA 3. Erin McNiece VB 2. Chaehyun Seo KOR 1. Janja Garnbret SLO

Kaj se je dogajalo v polfinalu?

Janja Garnbret je prepričljivo opravila kvalifikacijski del. V težavnosti je bila z dvema preplezanima smerema razred zase. Tudi v polfinalu je bila najboljša. Vrh je sicer ostal neosvojen, a je bil njen dosežek z višino 51+ daleč najboljši. Drugouvrščena Chaehyun Seo iz Južne Koreje je padla na višini 47+, tretja Britanka Erin McNeice pa na višini 41.

"Današnji polfinale je bil super. Pred polfinalom sem si rekla, da moram vsak gib narediti precizno, kar mi je tudi uspelo. Smer je bila tekoča brez prevelikih premorov, nisem se 'zasidrala' na katerem od oprimkov. Moj pristop in počutje sta bila nekaj povsem drugega kot v kvalifikacijah," je po polfinalu dejala Garnbret.

"Že v izolaciji sem se zelo dobro počutila, bila sem malo živčna, ampak to potrebuješ pred tekmo. Zelo hitro sem odplezala, bila sem zbrana, povsem prisotna, torej z mislimi povsem v trenutku, in sem uživala. Upam, da mi v finalu še enkrat uspe takšno plezanje," je še dejala.

Finale sta si priborili tudi Lučka Rakovec z višino 39+ in Rosa Rekar, ki je v polfinalu dosegla višino 32+. Mia Krampl je prvenstvo končala na 17. mestu (27+).

Lučka Rakovec je v polfinalu zasedla peto mesto. Foto: Grega Valančič

Edini slovenski polfinalist Luka Potočar je zasedel končno 11. mesto, dosegel je višino 44. Na vrhu po moškem polfinalu sta Francoz Sam Avezou in domačin Dohyun Lee, oba z višino 48+.

Garnbret se je od leta 2016 na SP desetkrat zavihtela na zmagovalni oder, od tega kar osemkrat na najvišjo stopničko, kar je največ na SP v športnem plezanju od vseh. Ima dva naslova prvakinje v težavnosti, tri v balvanih in tri v kombinaciji, ki ni več na tekmovalnem sporedu. Najboljša plezalka na svetu je pritrdila, da se na prizorišču dobro čuti, za kako veliko tekmo gre. "Vsi so v najboljši formi na tej tekmi, vsi si najbolj želijo in so najbolj 'napaljeni' na medaljo oziroma zmago. Ko enkrat izkusiš pritisk na olimpijskih igrah, se zdi, da nič drugega, tudi SP, ne pride niti blizu temu. Kar je po eni strani dobro, ker lahko potem SP vzameš, kot da gre zgolj za še eno tekmo. Malo živčnosti vseeno potrebuješ in danes sem je imela pravo mero."

