Konec tedna prinaša razburljivo dogajanje v 1. SNL, ki ga bodo zaznamovali številni novi obrazi na trenerskih položajih. Najbolj odmeva nenadna menjava stratega v Mariboru. Črnogorec Radomir Đalović se je kljub stoodstotnemu izkupičku po incidentu na treningu poslovil od vijolic, tako da bo na najtežjem gostovanju, kar jih ta trenutek obstaja v Sloveniji, v knežjem mestu pri vodilnem Celju, na vročem stolčku Maribora znova Radovan Karanović. Za točke se bodo prvi že danes spopadli nogometaši Aluminija in Radomelj, jutri bodo zadnjeuvrščene Domžale gostile Primorje, Bravo bo v Stožicah v nedeljo pričakal Koprčane, v Fazaneriji pa se bosta v trenerskih vlogah pri Muri in Olimpiji predstavila povratnik Darjan Slavic in debitant Federico Bessone, ki nadaljuje niz tujih strategov na čelu slovenskih prvakov.

Zmagovalec bo skočil na četrto mesto

Druga četrtina državnega prvenstva v nogometu se bo danes uradno začela ob 17.30 v Kidričevem. Šumari so v zadnjem nastopu doma namučili Maribor (2:3), a ostali brez točk. Vseeno so jih do zdaj zbrali že 13, kar jih podobno kot njihovega današnjega tekmeca uvršča na varno sredino razpredelnice. Vodstvo kluba je lahko zadovoljno s tistim, kar osvaja in prikazuje četa Jure Arsića. Aluminij si je, čeprav je zaigral v prevetreni zasedbi, med tednom okrepil samozavest, saj je imel v pokalnem tekmovanju strelske vaje v Bukovcih (7:1).

Ko se merijo nogometaši Aluminija in Radomelj, so praviloma uspešnejši gostje. Mlinarji so tako na šestih gostovanjih v Kidričevem zmagali trikrat, Aluminij pa le dvakrat. Še bolj nenavadna je statistika srečanj v Domžalah, kjer Radomljani na sedmih domačih tekmah niso niti enkrat premagali Aluminija, izgubili pa kar štirikrat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med 32 najboljših so se v pokalu prebili tudi Radomljani, ki so si to na tekmi pod okriljem MNZ Ljubljana zagotovili že pred nekaj tedni, med tednom pa so lahko počivali in se pripravljali za gostovanje na Štajerskem. V Kidričevem jim zaradi kazni ne bo mogel pomagati napadalec Nino Kukovec, trener Jugoslav Trenčevski pa bo v obračunu sosedov z razpredelnice poskušal izkoristiti dobro voljo, ki sta jo prinesli zadnji tekmi z Muro (0:0 v gosteh) in Olimpijo (zmaga s 3:2 po preobratu v Domžalah). Zmagovalca dvoboja sosedov z razpredelnice čaka lepa nagrada, saj se bo najmanj do nedelje povzpel na visoko četrto mesto. Srečanje bo sodil najboljši slovenski delivec pravice Slavko Vinčić.

Domžalam gori pod nogami

Dvakratnim državnim prvakom Domžalam po katastrofalni uvodni četrtini prvenstva, v kateri so kljub nekaterim pogumnim in spodbudnim predstavam osvojili le eno točko, voda pošteno teče v grlo. Nejasnosti, težave in spremembe glede vodenja kluba, pogoste menjave trenerjev in pozni prihodi zadnjih novincev niso voda na mlin Antonu Žlogarju, ki se je vrnil na vroči stolček in bo poskušal še drugič zapored Domžalčane rešiti pred izpadom v drugo ligo.

Med tednom je postalo jasno, da bodo Domžale nadaljevale sezono le še v prvenstvu, saj so v pokalu izpadle proti Olimpiji, ki pa se je morala v Stožicah pošteno namučiti za napredovanje. Ker so Ajdovci v tem tednu počivali v pokalu, bodo srečanje v mestu ob Kamniški Bistrici pričakali bistveno bolj sveži in spočiti od Žlogarjevih varovancev, ki se morajo spopadati z vse večjim pritiskom, saj so že dalj časa zasidrani na zadnjem mestu.

Nogometaši Primorja so prejšnjo nedeljo na domači zelenici proti Celjanom zapravili prednost z 2:0. Foto: Aleš Fevžer

Domžalčani bodo pričakali Primorje brez kaznovanega Divineja Omoregieja, ki je pustil soigralce na cedilu proti Kopru, ko ravbarjem ni kazalo slabo, nato pa so kanarčki v zaključku srečanje le preobrnili tekmo v svojo korist (3:1). Ajdovci prihajajo v Domžale po točke, ki so jih zapravili na zadnji domači tekmi, ko so proti vodilnim Celjanom vodili že z 2:0, nato pa v zaključku srečanje povsem popustiti in ostali brez vsega (2:3). Nov neuspeh bi izbrance Milana Anđelkovića še bolj usmeril proti dnu lestvice, Domžale bi se lahko s prvo zmago približale rdeče-črnim na zgolj štiri točke zaostanka.

V prejšnji sezoni sta se obe tekmi med Domžalami in Primorjem v Športnem parku Domžale končali brez zmagovalca (0:0 in 1:1). Se bo nadaljeval niz tudi v tej sezoni?

Stoodstotni Đalović nepričakovano zapustil Maribor

V zgodovini 1. SNL sta le dva kluba neprekinjeno nastopala v najvišjem rangu tekmovanja od začetka državne samostojnosti pa vse do danes. To sta Maribor in Celje. V soboto bosta tako poskrbela že za 121. štajerski derbi v prvi ligi, na večni lestvici pa je bistveno bolj uspešen Maribor (59 zmag) kot Celje (28 zmag). Če se upošteva zgolj razmerje uspešnosti v zadnjih sezonah, pa gre bolje Celjanom, ki so v tej sezoni v 1. SNL razred zase. V uvodni četrtini so osvojili kar 25 od mogočih 27 točk. Če bi zadržali tak ritem, bi sezono končali z neverjetnimi stotimi točkami. Trener Celja Albert Riera ne skriva želje, da bi Celjani končali sezono brez poraza, kar bi bil zgodovinski dosežek brez primere, a bo to zelo težko. Počasi se bliža tudi obdobje, ko jih bo vzporedno čakal zahteven ritem evropskih srečanj, že prihodnji četrtek bo v knežjem mestu gostoval grški velikan AEK Atene, do takrat pa želijo grofje brez spodrsljajev opraviti s tekmeci v 1. SNL.

Zanimivo je, da na zadnjih štirih štajerskih derbijih gostitelj (Maribor trikrat, Celje enkrat) ni niti enkrat zmagal. Prednost domačega igrišča ni bila izkoriščena. Foto: Jure Banfi

Celjani so Mariborčane enkrat v tej sezoni že nadigrali. V Ljudskem vrtu so po preobratu odpravili vijolice z 2:1 in dali misliti takratnemu strategu Maribora Tugberku Tanrivermisu. Riera takrat zaradi kazni iz prejšnje sezone (finale pokala) še ni smel voditi Celjanov s klopi, tokrat pa bo lahko prisoten ob zelenici. Na drugi strani že dolgo ni več turškega stratega, niti njegovega naslednika, Črnogorca Radomirja Đalovića. Zaradi incidenta na treningih, kjer je prišlo do fizičnega obračunavanja med igralcema, takrat pa jo je skupil nekdanji trener Rijeke, je trenerski stolček v Ljudskem vrtu znova prost. Neprijetna zadeva. Đalović je Maribor popeljal do treh zaporednih zmag, v zgodovino najbolj trofejnega slovenskega kluba pa se vpisal tudi z najvišjo zmago na uradnih tekmah, ko je v torek v Jurovskem Dolu napolnil mrežo četrtoligašu (13:0). Temu je sledil šok z odhodom črnogorskega stratega. Kot vršilec dolžnosti se bo tako znova predstavil dežurni gasilec Radovan Karanović, ki pa je bil enkrat v tej sezoni že nezadovoljen s predstavo varovancev na velikem gostovanju. To se je zgodilo na večnem derbiju v Stožicah (0:1) proti Olimpiji.

Nogometaši Maribora so v torek v Jurovskem Dolu podrli kar pol stoletja star rekord iz leta 1975. Pred tem je bila najvišja zmaga vijolic na uradni tekmi 13:1, dosegli pa so jo 27. avgusta 1975 še v nekdanji skupni domovini Jugoslaviji nad ekipo Pekre. Takrat se je Maribor po 14 letih nastopanja v zvezni ligi dokazoval na republiški ravni. Foto: Jure Banfi

Maribor je poleg Radomljanov edini slovenski prvoligaš, proti kateremu so Celjani v tej sezoni dosegli manj kot tri zadetke. Proti vsem preostalim je sledil izdatnejši strelski prispevek Rierove čete, prednjači pa kralj strelcev Franko Kovačević. Hrvat je v vseh tekmovanjih na 14 tekmah dosegel že 15 zadetkov, v prvi ligi pa je z osmimi prvi strelec tekmovanja. Njegov najbližji zasledovalec je Ganec Benjamin Tetteh, zvezdnik Maribora (7), ki je bil tudi udeležen v incidentu na treningu, po katerem je klub prekinil sodelovanje s trenerjem Đalovićem. V dresu Celja blesti tudi velik Kovačevićev prijatelj Mario Kvesić, ki je prispeval že šest asistent in je v tej statistični prvini razred zase v 1. SNL. Med tednom sta v dresu štajerskih klubov sicer v pokalu strelsko najbolj izstopala Matej Poplatnik (štirje zadetki) in Gabonec Orphe Mbina (pet zadetkov).

Bravo kralj prvih polčasov v 1. SNL

Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri v Stožicah. Bravo, ki je imel med tednom nepričakovano veliko težav z drugoligašem Slovanom na deževnem Kodeljevem v pokalnem tekmovanju (2:1), bo gostil Koper. Kanarčki so v nasprotju z mladim ljubljanskim klubom že izpadli iz pokala. V tekmovanju, v katerem so se v prejšnji sezoni uvrstili v finale in tam ravno v Stožicah izkusili neverjetno nemoč proti razigranim Celjanom (0:4), so ekspresno končali pot. Usoden je bil poraz na gostovanju po izvajanju 11-metrovk proti zelo neugodnemu drugoligašu Taboru, ki ima v tej sezoni izjemno trdno obrambo.

Na zadnjih petih medsebojnih srečanjih med Bravom in Koprom je zmaga vselej ostala doma. Trikrat se je tako zgodilo na Bonifiki, dvakrat pa v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Izbranci Aleša Arnola so v tej sezoni izjemni zlasti v prvih polčasih. Če bi se na tekmah upošteval le rezultat po uvodnih 45 minutah, bi Bravo v tem trenutku premočno vodil na lestvici. Imel bi 22 točk (sedem zmag, en remi in en poraz), pet točk bi zaostajala Olimpija in Maribor, trenutno vodilni Celjani pa bi bili šele četrti, saj so po prvem polčasu kar štirikrat zaostajali. Tako bo zanimivo videti, ali bodo varovanci Slaviše Stojanovića znali ustaviti nalet gostiteljev, pri katerih je pred tedni strelsko izstopal Afričan Venuste Baboula, sicer pa blesti kapetan Martin Pečar. Primorec je v tej sezoni dosegel pet zadetkov, zadnja dva za zmago nad Olimpijo, prispeval pa tudi štiri asistence. Koprčani še iščejo pravega naslednika Denija Jurića, ki je bil v tej sezoni najboljši strelec kanarčkov.

Črno-beli Slavic proti debitantu Bessoneju

Sklepno dejanje 10. kroga prve slovenske nogometne lige bo v Fazaneriji. To bo srečanje, na katerem ne bo manjkalo novosti. Črno-bele je med tednom prevzel Darjan Slavic. Povratnik v Muro, ki je še v prejšnji sezoni dokaj uspešno vodil Radomlje, ne skriva ponosa in sreče, da so mu v domačem klubu zaupali tako odgovorno nalogo. Predsednik kluba Robert Kuzmič je poudaril, da želijo v klubu povečati vpliv domačega prekmurskega DNK. Zaradi tega so pripeljali tudi domačega trenerja, ki Fazanerijo doživlja kot dom.

Mura v 1. SNL Olimpije ni premagala že devet tekem zapored. Nazadnje je zmaje ugnala 19. marca 2023, ko je doma zmagala z 2:1. Od takratne zasedbe zeleno-belih med udarno enajsterico vztraja le še Agustin Doffo, Matevž Vidovšek pa je že dolgo odsoten zaradi zdravstvenih težav. Takrat je Muro vodil Dejan Grabić, Olimpijo pa Albert Riera. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pri Olimpiji že dalj časa razmišljajo drugače. Domača trenerska stroka športnemu direktorju Goranu Boromisi ne ponuja primernih kandidatov za novega trenerja. Tako so zmaji po turbulentnem obdobju rezultatskih neuspehov Erwina van de Looija poiskali naslednika kar v Andori, kjer je uspešno deloval Argentinec Federico Bessone. Ta je na vročem stolčku debitiral v sredo v pokalu proti Domžalam (1:0), kjer je zmaje novih muk s sanjsko vrnitvijo rešil Brazilec Pedro Lucas. Zadel je le sedem minut po vstopu v igro, vrnil pa se po 11-mesečni odsotnosti zaradi hude poškodbe kolena.

Elsner: Če kaj pomaga, imam tudi francoski potni list

Luka Elsner je vodil Olimpijo pred slabim desetletjem, nato pa se odpravil na dolgo pot v tujino, kjer se dokazuje še danes. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Direktor zmajev Igor Barišić je po novih menjavah pri Olimpiji med tednom v pogovoru za 24ur.com dal vedeti, da je med slovenskimi trenerji trenutno le eden, ki bi lahko po mnenju vodstva zeleno-belih treniral Olimpijo. "Luka Elsner je slovenski trener, ki je odličen in dokazan na evropski ravni. Takšnih trenerjev trenutno v Sloveniji ni, večina jih je v tujini,'' je glavni operativec v zmajevem gnezdu izpostavil Luko Elsnerja, ki mu gre v tej sezoni odlično na Poljskem, kjer je s Cracovio na visokem drugem mestu.

Ko smo Elsnerja prejšnji mesec gostili v Sobotnem intervjuju, je o tem, da se vodstvo Olimpije veliko raje ozira po tujih kot pa domačih slovenskih trenerjih, šaljivo dejal: "Imam tudi francoski potni list, če kaj pomaga (smeh, op. p.). Vsak klub se pač odloča v skladu z zastavljeno strategijo. Tujim investitorjem ne moreš ničesar očitati, držijo se svoje strategije."

Elsner je takrat dal vedeti, da bi ga v prihodnosti zanimala vrnitev v domovino. "Verjamem, da se bom vrnil v Slovenijo. Upam, da tudi delovno (smeh, op. p.). Kdaj bo to, pa res ne vem. Če me bo kakšen klub pripravljen sprejeti, bi to naredil z veseljem. Vendarle so korenine doma. To je Slovenija," je dejal 43-letni slovenski trener, ki mu gre v tujini odlično. Pri tem ni osamljen. Dušan Kosić, še eden nekdanji trener Olimpije, je z Lokomotivom iz Plovdiva v Bolgariji na visokem petem mestu.

