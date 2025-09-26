Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Petek,
26. 9. 2025,
11.45

Innsbruck hokej HK Olimpija IceHL

Petek, 26. 9. 2025, 11.45

20 minut

Liga ICE, 26. in 27. september

Po udarnem začetku Olimpija na vrhu lestvic, zvečer pa na Tirolskem

Pe. M.

HK Olimpija | Vodilna Olimpija bo niz zmag poskušala podaljšati na gostovanju pri Innsbrucku. | Foto Aleš Fevžer

Vodilna Olimpija bo niz zmag poskušala podaljšati na gostovanju pri Innsbrucku.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija so sezono v ligi ICE začeli silovito, po štirih tekmah so ob branilcu naslova Salzburgu še brez poraza in z 11 točkami na prvem mestu. Zeleno-beli tabor je v napadu daleč najučinkovitejši, dosegel je že 25 zadetkov, v povprečju več kot šest na tekmo. Zvečer bo poskušal zmagoviti niz podaljšati v Innsbrucku, v nedeljo ob 18. uri pa ga čaka nova domača tekma proti Fehervar AV19.

HK Olimpija - Vorarlberg, TJ Brennan, T.J. Brennan
Sportal Olimpija še naprej blesti, padel še Vorarlberg

Za ljubljanskimi hokejisti je sanjski začetek nove sezone ICE, v kateri so eno od dveh moštev, ki še ne poznata poraza. Premagali so Dunaj, Beljak, Gradec in Vorarlberg, tako da so z 11 točkami vodilni.

V oči bode podatek o učinkovitosti v napadu, dosegli so kar 25 golov, več kot šest na tekmo, prejeli pa so jih sedem. Če Olimpiji v zadnjih sezonah power-play ni stekel, pa je trenutno najbolj vroča ekipa ob igralcu več. Power-play je izkoristila v 57,14 odstotka – dosegla je osem golov iz 14 priložnosti. Sledi Gradec s 50 odstotki, a pri tem je treba dodati, da se je avstrijsko moštvo le dvakrat znašlo v številčni igralski prednosti.

Ekipa Bena Cooperja ima trenutno najboljši izkoristek ob igri z igralcem več, prav tako se najbolje brani ob igri z igralcem manj. | Foto: Aleš Fevžer Ekipa Bena Cooperja ima trenutno najboljši izkoristek ob igri z igralcem več, prav tako se najbolje brani ob igri z igralcem manj. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljanski tabor se odlično znajde tudi ob igralcu manj, saj sploh še ni prejel short-handed gola, ubranil se je v vseh sedmih primerih. V statistični kategoriji je po točkah na vrhu lige danski napadalec Olimpije Nicolai Meyer z desetimi točkami, dvema goloma in osmimi asistencami. Poudariti pa gre predvsem doprinos ofenzivnega branilca T.J. Brennana, ki je s šestimi goli prvi strelec lige, soigralce pa je zaposlil še s tremi asistencami. 

Varovanci Bena Cooperja – kapetan Robert Sabolič je zadnji tekmi zaradi poškodbe izpustil – bodo serijo zmag poskušali podaljšati v Innsbrucku, ki je po štirih tekmah na predzadnjem mestu. Tirolska zasedba je trikrat izgubila, premagala pa Vorarlberg in je pred večernim srečanjem pri treh točkah.

Branilec T.J. je s šestimi zadetki najboljši strelec lige. | Foto: Luka Kotnik Branilec T.J. je s šestimi zadetki najboljši strelec lige. Foto: Luka Kotnik

"So res močna ekipa, ki je sezono začela zelo dobro. Poleti so se precej okrepili, zato bodo trd oreh. Njihov power-play že deluje zelo dobro, zato moramo igrati še bolj disciplinirano," je pred srečanjem dejal napadalec gostiteljev Stefan Klassek. Olimpijin branilec Nate Halbert je predlansko sezono odigral v dresu Innsbrucka.

Innsbruck je na prvih štirih tekmah le enkrat zmagal in je predzadnji. | Foto: HCI Innsbruck je na prvih štirih tekmah le enkrat zmagal in je predzadnji. Foto: HCI

Linz, pri katerem bo Ken Ograjenšek zaradi poškodbe spodnjega dela telesa odstoten od dva do tri tedne, Luka Maver in Aljaž Predan pa igrata, bo gostil Beljak. Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) pričakuje Gradec, ki je na zadnjem obračunu s kar 9:4 premagal madžarski Fehervar. Pustertal gosti prvaka iz Salzburga, Vorarlberg Dunaj, Bolzano pa novinca Ferencvaros.

V nedeljo v Tivoliju Oktoberfest

Po večerni tekmi se Olimpija vrača v svoje domovanje, kjer bo v nedeljo pričakala madžarski Fehervar AV19, katerega član je že več let slovenski napadalec Anže Kuralt.

Tekma, ki si jo bo ogledal tudi večinski lastnik kluba Alexandre Lefebvre, bo v znamenju Oktoberfesta. Popestril jo bo Orkester Slovenskih železnic, vsi odrasli obiskovalci pa bodo v navijaški coni pred tekmo prejeli darilo.

ICEHL, 26. in 27. september:

Lestvica:

