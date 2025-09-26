Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
26. 9. 2025,
12.21

Petek, 26. 9. 2025, 12.21

Flavia Pennetta in Francesco Bagnaia med prvimi nosilci olimpijske bakle

Avtor:
STA

Flavia Pennetta bo med nosilci bakle za OI. | Foto Guliver/Getty Images

Flavia Pennetta bo med nosilci bakle za OI.

Foto: Guliver/Getty Images

Nekdanja teniška igralka Flavia Pennetta in motociklist Francesco Bagnaia bosta med prvimi nosilci bakle za zimske olimpijske igre, ki bodo od 6. do 22. februarja 2026. Popotovanje olimpijske plamenice se bo začelo 6. decembra v Rimu, je danes sporočil organizacijski odbor iger Milano/Cortina 2026.

Poleg Pennette, zmagovalke odprtega prvenstva ZDA leta 2015, in Bagnaie, dvakratnega svetovnega prvaka v motoGP, bodo prvi nosilci bakle vsi Italijani. Med njimi bodo pevec Achille Lauro, mlad avtistični fant Andrea Antonello in njegov oče Franco, dirigentka Lucia Tellone in Dario Pivirotto, ki je olimpijski ogenj nosil že na igrah v Cortini d'Ampezzo leta 1956 in Torinu leta 2006.

V skladu z olimpijsko tradicijo bo prižig bakle 26. novembra v grški Olimpiji. Ogenj bo sprva ostal v Grčiji in opravil devetdnevno potovanje čez državo, preden bo 4. decembra prispel v Rim.

Štafeta bakle se bo začela 6. decembra v Rimu. Olimpijski ogenj, ki ga bo nosil 10.001 nosilec bakle, bo 63 dni prečkal Italijo od severa proti jugu in od vzhoda proti zahodu, pri čemer bo prepotoval 12.000 kilometrov in se ustavil na ikoničnih lokacijah, kot so Siena, Pompeji in Como.

Skozi Cortino d'Ampezzo bo šel 26. januarja, preden bo 6. februarja prispel v Milano na uvodno slovesnost na nogometnem stadionu San Siro.

