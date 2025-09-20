Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

Federica Brignone v pogovoru za Fis

Brignone po hudi poškodbi v bitki s časom za domače olimpijske igre

Federica Brignone padec | Federica Brignone se je huje poškodovala v začetku aprila. | Foto Guliverimage

Federica Brignone se je huje poškodovala v začetku aprila.

Foto: Guliverimage

Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone ima za glavni cilj prihajajoče sezone še vedno domače olimpijske igre v Cortini in Milanu, čeprav bo njena bitka s časom zaradi okrevanja po hudi poškodbi zelo tesna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanka Federica Brignone je v prejšnji sezoni prevladovala v svetovnem pokalu, po desetih posamičnih zmagah je osvojila tudi skupni seštevek. Na svetovnem prvenstvu v Saalbachu je osvojila naslov svetovne prvakinje v veleslalomu.

Po koncu tekmovanj najvišje ravni pa je aprila na italijanskem državnem prvenstvu grdo padla in se hudo poškodovala, v bolnišnico so jo odpeljali z dvojnim zlomom golenice in mečnice v levi nogi ter strgano sprednjo križno vezjo v levem kolenu.

Zadnjo operacijo kolena je prestala julija, zdaj pa upa, da bo tudi v bitki s časom za nastop na domačih olimpijskih igrah v Cortini in Milanu čez manj kot pol leta na zmagovalnem odru.

"Verjamem, da je še vedno mogoče. Dala bom vse od sebe, res se močno trudim, rada bi smučala še v tej zimi," je sporočila navijačem v video zapisu, ki ga je objavila krovna mednarodna smučarska zveza Fis na družbenih omrežjih.

"Vsak dan sem malo bližje. Verjamem, da je še vedno mogoče. Tesno bo, a je tudi dober izziv," je še dodala 35-letna Italijanka. V bogati karieri je osvojila že vse, kar je mogoče v alpskem smučanju, manjka ji le olimpijska zlata medalja. Ima dva brona in eno srebro.

Do iger v njenem domačem okolju je še 139 dni, začele se bodo 6. februarja 2026.

ZOI 2026 Federica Brignone alpsko smučanje
