Še zadnja prosta mesta za študij ob delu – prejmi subvencijo iz EU sredstev!

Če ste mislili, da je kakovosten študij ob delu nedosegljiv, imamo za Vas presenečenje. Academia, višja strokovna šola odpira še zadnja prosta mesta, hkrati pa lahko z evropskimi sredstvi prejmete subvencijo za povračilo šolnine. Da, prav berete – EU Vam lahko povrne stroške študija ob diplomiranju, Vi pa medtem delate in napredujete v karieri.

Študij na VSŠ Academia – prilagojen zaposlenim

Resnične zgodbe študentov Academie kažejo, da je možno ob delu uspešno končati študij in hitro napredovati v karieri. Urša Rakovič je kot diplomantka ekonomije (modul digitalni marketing) osvojeno znanje iz predavanj in projektov takoj uporabila v praksi. Kot specialistka za oglaševanje na Facebooku in TikToku potrjuje, da ji je študij dal konkurenčno prednost. “Izbrala sem Academio zaradi modularnega načina študija – predmet za predmetom in osebnega pristopa, ki nam je olajšal pridobivanje znanja,” pravi Urša. Že med študijem je sodelovala v projektu Map the System v partnerstvu z Univerzo Oxford, kar ji je prineslo samozavest in hitro zaposlitev – službo je dobila že tri mesece po začetku študija.

Academia je šola, ki je naredila preboj

Študij na Academia Maribor je posebej zasnovan za tiste, ki ob delu želijo pridobiti novo diplomo ali se prekvalificirati:

Fleksibilen urnik ob delu: modularna izvedba (predmet za predmetom), ki omogoča osredotočenost na eno stvar naenkrat.

modularna izvedba (predmet za predmetom), ki omogoča osredotočenost na eno stvar naenkrat. Študij tudi od doma: predavanja potekajo v živo v Mariboru ali na daljavo prek videokonference. Če predavanja zamudite, so ta posneta in na voljo za ogled kadarkoli .

predavanja potekajo v živo v Mariboru ali na daljavo prek videokonference. Če predavanja zamudite, so ta . Praktično naravnan program: kar 800 ur prakse v podjetjih, kar pomeni skoraj pol leta delovnih izkušenj že med študijem. V kolikor imate več kot 2 leti delovne dobe, si prakso lahko priznavate

kar 800 ur prakse v podjetjih, kar pomeni skoraj pol leta delovnih izkušenj že med študijem. V kolikor imate več kot 2 leti delovne dobe, si prakso lahko priznavate Predavatelji iz gospodarstva: aktualna znanja, povezana s konkretnimi primeri iz prakse.

aktualna znanja, povezana s konkretnimi primeri iz prakse. AI personaliziran študijski tutor: s pomobočjo AI tutorja do boljše organizacije in razumevanja študijske snovi in večje študijske uspešnosti.

s pomobočjo AI tutorja do boljše organizacije in razumevanja študijske snovi in večje študijske uspešnosti. Dvojna diploma in mednarodne priložnosti: Krajše Erasmus+ izmenjave, gostujoči predavatelji, dvojna diploma (Slovenija in Velika Britanija).

Krajše Erasmus+ izmenjave, gostujoči predavatelji, dvojna diploma (Slovenija in Velika Britanija). Visoka zaposljivost in višje plače: diplomanti VSŠ imajo po podatkih OECD najvišjo zaposljivost med vsemi terciarnimi programi v Sloveniji, s plačami izenačeni s prvo bolonjsko stopnjo visokošolskih študijev.

Praktično naravnan študij vodi do napredovanja in višje plače

Tomaž Smrekar je kot zaposleni dokončal študij gradbeništva na Academii. Danes vodi družinsko podjetje in poudarja, da mu je prav praktična naravnanost predavanj in podpora predavateljev omogočila, da je teorijo povezal z vsakodnevnimi projekti v podjetju.

David Mihalič je študiral programsko inženirstvo ob delu v banki. Ključno mu je bilo, da je lahko študiral na daljavo in si predavanja ogledal tudi naknadno. “Le tako sem lahko celostno in uspšeno usklajeval službo ter študij. Projektne naloge so mi dale praktične veščine, fleksibilen urnik pa je omogočil, da sem diplomiral z odliko,” pravi David.

Priložnost za karierni preskok Če ste zaposleni in razmišljate o nadaljnjem izobraževanju, prekvalifikaciji ali napredovanju, je zdaj pravi trenutek, da izkoristite štipendije in subvencije za študij na Academii. Vpis poteka do konca septembra, informativni razgovori pa so možni na sedežu v Mariboru ali prek spleta.

Študentje Academie na strokovni ekskurziji v podjetju Rimac Automobili v Zagrebu. Foto: ACADEMIA D.O.O.

V času študija študentje s kadrovskimi strokovnjaki opravijo tudi intenzivni karierni trening. Foto: ACADEMIA D.O.O.

Študentje medijske produkcije na strokovni ekskurziji v podjetju Demago Print. Foto: ACADEMIA D.O.O.

Študentje programa Varovanje med laboratorijskimi vajami iz oborožitve in streljanja. Foto: ACADEMIA D.O.O.

Študenti računalništva in informatike med obiskom uspešnega podjetja POVIO Labs. Foto: ACADEMIA D.O.O.

Na Academii študira mednarodno raznolika skupnost – študentje prihajajo iz kar 23 držav sveta. Foto: ACADEMIA D.O.O.

Študentje gradbeništva na terenskih vajah v predoru Karavanke v sklopu strokovne ekskurzije. Foto: ACADEMIA D.O.O.

Svečana podelitev diplom na Višji strokovni šoli Academia, kjer diplomanti prejmejo dvojne diplome (SI in UK). Foto: ACADEMIA D.O.O.

Več:

Naročnik oglasnega sporočila je ACADEMIA D.O.O.