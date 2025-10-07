Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
7. 10. 2025,
16.05

51 minut

Torek, 7. 10. 2025, 16.05

V Madridu se je zrušila večnadstropna stavba

K. M., STA

Madrid | Štiri osebe še pogrešajo. | Foto Reuters

Štiri osebe še pogrešajo.

Foto: Reuters

V središču španske prestolnice Madrid se je danes med gradbenimi deli zrušil del šestnadstropne stavbe, pri čemer je bilo ranjenih deset ljudi, še štiri pogrešajo, so sporočile lokalne oblasti. Na prizorišču so gasilci, reševalci in policisti.

"Število žrtev se trenutno ocenjuje na okoli deset, večinoma z lažjimi poškodbami," je povedal predstavnik vlade Francisco Martin Aguirre in dodal, da štiri osebe pogrešajo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Na kraju nesreče gasilci, reševalci in policisti 

Župan Madrida Jose Luis Martinez-Almeida je medtem sporočil, da so najmanj enega od poškodovanih odpeljali v bolnišnico. Na kraju nesreče so gasilci, reševalci in policisti, ki so območje zavarovali.

delo stavba zrušenje Madrid
