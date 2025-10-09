Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
9. 10. 2025,
14.29

Četrtek, 9. 10. 2025, 14.29

Nepravilnosti pri delu policistov: po nesorazmernem in nestrokovnem prijemu davljenja umrl 37-letnik

K. M., STA

Presoja zakonitosti je razjasnila dejstva in okoliščine, a razkrila tudi nepravilnosti pri delu policistov, je razvidno iz odgovora ministrstva bratu pokojnega, ki ga je ta posredoval javnosti.

Presoja zakonitosti je razjasnila dejstva in okoliščine, a razkrila tudi nepravilnosti pri delu policistov, je razvidno iz odgovora ministrstva bratu pokojnega, ki ga je ta posredoval javnosti.

Foto: Shutterstock

Direktorat ministrstva za notranje zadeve je v presoji zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka v primeru 37-letnika, ki je decembra lani med policijskim postopkom izgubil zavest, nato pa v bolnišnici umrl, ugotovilo nepravilnosti. Policisti so nezakonito uporabili silo in opustili takojšnje nudenje prve pomoči, so navedli.

Policija je namreč 8. decembra lani posredovala v Ljubljani, kjer se je 37-letnik nasilno vedel. Ker se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva, moški pa je med postopkom izgubil zavest. Tri dni kasneje je umrl v bolnišnici. Svojci 37-letnika so prepričani, da je bila smrt posledica pretirane uporabe prisilnih sredstev.

Nepravilnosti pri delu policistov 

Obrnili so se tudi na ministrstvo za notranje zadeve, ki je opravilo presojo zakonitosti in strokovnosti nalog ter pooblastil policistov v zvezi s policijskim postopkom in uporabo prisilnih sredstev zoper 37-letnika.

Presoja zakonitosti je razjasnila dejstva in okoliščine, a razkrila tudi nepravilnosti pri delu policistov, je razvidno iz odgovora ministrstva bratu pokojnega, ki ga je ta posredoval javnosti.

Nesorazmeren in nestrokoven prijem davljenja 

Ugotovili so, da so policisti zoper 37-letnika nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja, interna komisija policije pa je neobjektivno presodila zakonitost in strokovnost njegove uporabe. Policisti so tudi opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo zoper vklenjenega.

Prav tako so policisti po oceni direktorata za policijo in druge varnostne naloge naslednjega dne tudi nezakonito vstopili ter preiskali njegovo hotelsko sobo.

Direktorat je o ugotovitvah izdelal celovito mnenje ter ga odstopil ministru za notranje zadeve in vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije. Pokojnikovega brata so tudi obvestili, da bodo mnenje glede zakonitosti in strokovnosti nalog ter pooblastil policije odstopili tudi posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva in Varuhu človekovih pravic.

