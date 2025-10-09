Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
12.17

Vlada imenovala Damjana Petriča za generalnega direktorja policije

Damjan Petrič

Foto: STA

Vlada je danes dosedanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Damjana Petriča imenovala za šefa policije s polnim mandatom. Vladi ga je v imenovanje predlagal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, potem ko je uradniški svet ponovno ugotovil, da Petrič izpolnjuje razpisne pogoje in je za ta položaj tudi strokovno usposobljen.

Notranji minister Boštjan Poklukar je že prejšnji teden napovedal, da bo Petriča vladi predlagal v imenovanje za generalnega direktorja policije, če bo uradniški svet ugotovil, da izpolnjuje vse pogoje za to mesto.

Zakaj ni bil imenovan že prej? 

Uradniški svet je že poleti ugotovil, da je zdajšnji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Petrič primeren kandidat in da izpolnjuje pogoje razpisa. Vendar je ministra Poklukarja takrat zmotila navedba sveta, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev. Pri tem naj bi šlo med drugim tudi za pogoj varnostnega preverjanja in preverjanja psihofizičnih sposobnosti.

Poklukar je svet takrat pozval k dopolnitvi sklepa, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Kot so takrat pojasnili, je posebna natečajna komisija preverila izpolnjevanje pogojev v skladu s svojimi pristojnostmi, na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata. Razpis za generalnega direktorja policije so nato ponovili. Nanj se je spet prijavil le Petrič.

Policijo Petrič vodi od januarja, vlada pa ga je na ta položaj imenovala po tistem, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Senad Jušić. Položaj vršilca dolžnosti mu je vlada podaljšala julija.

