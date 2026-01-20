Donald Trump za vse težave, s katerimi se soočajo ZDA, okrivil Bidna

Ameriški predsednik Donald Trump se je danes, na obletnico svoje prisege za drugi mandat, oglasil na redni novinarski konferenci Bele hiše, pokazal debel sveženj papirjev z dosežki prvega leta vladanja in izrazil začudenje, da mu ljudje ne priznavajo zaslug. Pri tem je ugibal, da ima morda slabo ekipo za odnose z javnostmi.

Trump je nastop pred novinarji začel z obrambo dejavnosti agentov za priseljevanje in carine (ICE), kazal fotografije domnevno najhujših od najhujših zločincev, ki jih lovijo po Minnesoti in izganjajo iz ZDA. Pri tem je večkrat ostro kritiziral Somalijo in zagotavljal, da njegova vlada pusti pri miru nezakonite priseljence, ki pošteno delajo in ne kršijo zakonov.

"Mislim, da imamo na voljo veliko časa," je povedal in nadaljeval nizanje tem, od Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kamor se odpravlja nocoj, do priseljevanja, proračunskega primanjkljaja, inflacije in drugo. "Upam, da vas ne dolgočasim," je izjavil, ko so ameriške televizije začele postopoma izklapljati neposreden prenos in se posvetile analizam povedanega.

Skrb zaradi njegovih recipročnih carin

Kljub hvali na račun neverjetnega gospodarskega okrevanja je borzni indeks Dow Jones v ozadju prenosov nadaljeval nazadovanje, ki se je začelo konec prejšnjega tedna, ko je napovedal dodatne carine proti evropskim državam, ki zavračajo njegov načrtovani prevzem Grenlandije.

Prejšnjo vlado demokrata Joeja Bidna je Trump okrivil za vse težave, s katerimi so se ZDA soočale prej in s katerimi se soočajo zdaj, čeprav je obenem zatrjeval, da težav ni, tako kot tudi ne več inflacije in nezakonitega priseljevanja, zunanjetrgovinski primanjkljaj pa naj bi se spreminjal v presežek.

Nekaj skrbi je izrazil le glede pričakovane odločitve vrhovnega sodišča ZDA o njegovih recipročnih carinah, ki jih je lansko pomlad začel uvajati na uvoz iz praktično vseh držav sveta. "Ne vem, kaj bo storilo vrhovno sodišče. Če primer izgubim, bomo morda morali storiti vse, kar moramo, da plačamo nazaj. Ne vem, kako lahko to storimo, ne da bi škodovali veliko ljudem," je povedal.