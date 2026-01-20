Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
20. 1. 2026,
20.19

Osveženo pred

28 minut

Hrvaška Slovenci mornarji Jadransko morje reševalna akcija

Torek, 20. 1. 2026, 20.19

28 minut

Slovenski državljani obtičali sredi morja

Avtor:
Sa. B.

Ploščad INA, severni Jadran | Ploščad Ivana A, kamor so se zatekli trije slovenski državljani. | Foto Pixsell/Slaven Branislav Babic

Ploščad Ivana A, kamor so se zatekli trije slovenski državljani.

Foto: Pixsell/Slaven Branislav Babic

Prejšnji konec tedna so s čolna v Severnem Jadranu rešili tri slovenske mornarje. V noči na 17. januar so ostali brez krmila, po več urah nenadzorovanega plutja pa so sredi morja opazili plinsko ploščad INA Ivana A, kjer jih je rešila tamkajšnja posadka, poroča portal 24sata.

Posadka, ki je bila na omenjeni ploščadi, je v čolnu našla premražene, a nepoškodovane slovenske državljane. Odpeljali so jih na varno ter jim zagotovili hrano in ogrevanje.

Ker se je dogodek zgodil zunaj teritorialnih voda, so bili v skladu s protokolom nemudoma obveščeni Nacionalni center za iskanje in reševanje na morju, Luška kapitanija v Pulju ter mejna policija. Poklicali so tudi vlačilec, ki je Slovence in njihov čoln odvlekel v puljsko pristanišče.

