Slovenski državljani obtičali sredi morja

Prejšnji konec tedna so s čolna v Severnem Jadranu rešili tri slovenske mornarje. V noči na 17. januar so ostali brez krmila, po več urah nenadzorovanega plutja pa so sredi morja opazili plinsko ploščad INA Ivana A, kjer jih je rešila tamkajšnja posadka, poroča portal 24sata.

Posadka, ki je bila na omenjeni ploščadi, je v čolnu našla premražene, a nepoškodovane slovenske državljane. Odpeljali so jih na varno ter jim zagotovili hrano in ogrevanje.

Ker se je dogodek zgodil zunaj teritorialnih voda, so bili v skladu s protokolom nemudoma obveščeni Nacionalni center za iskanje in reševanje na morju, Luška kapitanija v Pulju ter mejna policija. Poklicali so tudi vlačilec, ki je Slovence in njihov čoln odvlekel v puljsko pristanišče.