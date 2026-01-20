Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Torek,
20. 1. 2026,
8.00

Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca Ferski otoki evropsko prvenstvo EP v rokometu 2026 EP v rokometu 2026

Torek, 20. 1. 2026, 8.00

12 ur, 15 minut

EP v rokometu 2026, 5. dan

Slovenci pred visoko oviro

Š. L.

slovenska rokometna reprezentanca : Švica, EP, Kristjan Horžen | Slovence čaka še obračun s Ferskimi otoki. | Foto RZS

Slovence čaka še obračun s Ferskimi otoki.

Foto: RZS

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v tretjem krogu prvega dela evropskega prvenstva danes ob 20.30 pomerila s Ferskimi otoki. Varovance selektorja Uroša Zormana v Unity Areni v norveškem Oslu čakajo polne tribune ferskih navijačev, ki jezdijo val evforije, medtem ko Slovence navdaja karakter sicer zdesetkane zasedbe.

Ferski otoki
Sportal Fenomen, kot ga še ni bilo: Zaradi EP zaprli parlament

Medtem ko so Slovenci že uvrščeni v drugi del tekmovanja v švedskem Malmöju, morajo ne glede na razplet obračuna med Švico in Črno goro (18.00) Ferci osvojiti vsaj točko za zanesljivo napredovanje, a si tako kot Slovenci želijo dveh za nadaljevanje poti proti Švedski.

Čeprav se obeta najtežji test za izbrano vrsto, ima ta karakter, kar v nedeljo z rdečim kartonom kaznovanega Zormana navdaja z optimizmom. "Tudi to je del športa, da takšne končnice odigraš zelo dobro. Torej ekipa ima karakter za tovrstne dvoboje in to je vselej dobra novica za trenerja," je razložil Zorman. Čeprav je prejel rdeči karton, bo lahko v torek na klopi, kar je sam tudi pričakoval.

Še pred tekmo Slovenija se bosta pomerili še Švica in Črna gora (18.00). Drugi del evropskega prvenstva se bo v Malmöju na Švedskem začel 23. januarja.

EP v rokometu 2026, 6. dan 

Torek, 20. januar: 

Lestvice:

