Jesen prinaša izjemno priložnost za vse, ki želite ob delu nadgraditi svoje znanje in kariero. Ne glede na to, ali želite napredovati na trenutnem delovnem mestu, se prekvalificirati ali le okrepiti svoje kompetence – Academia, višja strokovna šola ponuja fleksibilen in praktično naravnan višješolski strokovni študij z mednarodnimi možnostmi in zdaj tudi pomembno finančno podporo. Ste pripravljeni, da ob delu investirate v svojo prihodnost, ali boste čez leto dni opazovali, kako napredujejo le drugi?

Študij na VSŠ Academia – prilagojen zaposlenim

Resnične zgodbe študentov Academie kažejo, da je mogoče ob delu uspešno končati študij in hitro napredovati v karieri. Urša Rakovič je kot diplomantka ekonomije (modul digitalni marketing) osvojeno znanje iz predavanj in projektov takoj uporabila v praksi. Kot specialistka za oglaševanje na Facebooku in TikToku potrjuje, da ji je študij dal konkurenčno prednost. "Izbrala sem Academio zaradi modularnega načina študija – predmet za predmetom in osebnega pristopa, ki nam je olajšal pridobivanje znanja," pravi Urša. Že med študijem je sodelovala v projektu Map the System v partnerstvu z Univerzo Oxford, kar ji je prineslo samozavest in hitro zaposlitev – službo je dobila že tri mesece po začetku študija.

Prednosti študija za zaposlene

Študij na Academia Maribor je posebej zasnovan za tiste, ki ob delu želijo pridobiti novo diplomo ali se prekvalificirati:

Fleksibilen urnik ob delu: modularna izvedba (predmet za predmetom), ki omogoča osredotočenost na eno stvar naenkrat.

modularna izvedba (predmet za predmetom), ki omogoča osredotočenost na eno stvar naenkrat. Študij tudi od doma: predavanja potekajo v živo v Mariboru ali na daljavo prek videokonference. Če predavanja zamudite, so ta posneta in na voljo za ogled kadarkoli .

predavanja potekajo v živo v Mariboru ali na daljavo prek videokonference. Če predavanja zamudite, so ta . Praktično naravnan program: kar 800 ur prakse v podjetjih, kar pomeni skoraj pol leta delovnih izkušenj že med študijem.

kar 800 ur prakse v podjetjih, kar pomeni skoraj pol leta delovnih izkušenj že med študijem. Predavatelji iz gospodarstva: aktualna znanja, povezana s konkretnimi primeri iz prakse.

aktualna znanja, povezana s konkretnimi primeri iz prakse. Mednarodne priložnosti: krajše izmenjave Erasmus+, gostujoči predavatelji, dvojna diploma (Slovenija in Velika Britanija).

krajše izmenjave Erasmus+, gostujoči predavatelji, dvojna diploma (Slovenija in Velika Britanija). Visoka zaposljivost in višje plače: diplomanti VSŠ imajo po podatkih OECD najvišjo zaposljivost med vsemi terciarnimi programi v Sloveniji, s plačami so izenačeni s prvo bolonjsko stopnjo visokošolskih študijev.

Praktično naravnan študij vodi do višje plače

Tomaž Smrekar je kot zaposleni dokončal študij gradbeništva na Academii. Danes vodi družinsko podjetje in poudarja, da mu je prav praktična naravnanost predavanj in podpora predavateljev omogočila, da je teorijo povezal z vsakodnevnimi projekti v podjetju.

David Mihalič je študiral programsko inženirstvo ob delu v banki. Ključno mu je bilo, da je lahko študiral na daljavo in si predavanja ogledal tudi naknadno. "Le tako sem lahko celostno in uspešno usklajeval službo ter študij. Projektne naloge so mi dale praktične veščine, fleksibilen urnik pa je omogočil, da sem diplomiral z odliko," pravi David.

Priložnost za karierni preskok Če ste zaposleni in razmišljate o nadaljnjem izobraževanju, prekvalifikaciji ali napredovanju, je zdaj pravi trenutek, da izkoristite štipendije in subvencije za študij na Academii. Vpis poteka do konca septembra, informativni razgovori pa so mogoči na sedežu v Mariboru ali prek spleta. Študij, ki se prilagodi vašemu življenju. Z modularno izvedbo, online predavanji in posnetki ter fleksibilnim urnikom je mogoče ob delu doseči diplomo, ki odpira nova vrata.

V času študija študentje s kadrovskimi strokovnjaki opravijo tudi intenzivni karierni trening. Foto: ACADEMIA D.O.O.

Študentje medijske produkcije na strokovni ekskurziji v podjetju Demago Print Foto: ACADEMIA D.O.O.

Študentje programa Varovanje med laboratorijskimi vajami iz oborožitve in streljanja Foto: ACADEMIA D.O.O.

Študenti računalništva in informatike med obiskom uspešnega podjetja POVIO Labs Foto: ACADEMIA D.O.O.

Na Academii študira mednarodno raznolika skupnost – študentje prihajajo iz kar 23 držav sveta. Foto: ACADEMIA D.O.O.

Študentje gradbeništva na terenskih vajah v predoru Karavanke v sklopu strokovne ekskurzije Foto: ACADEMIA D.O.O.

Svečana podelitev diplom na Višji strokovni šoli Academia, kjer diplomanti prejmejo dvojne diplome (SI in UK). Foto: ACADEMIA D.O.O.