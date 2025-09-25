Po odpovedi derbija Jeseničani prvič na domačem ledu

Hokejisti HDD Jesenic bi morali v torek v sklopu državnega prvenstva gostiti slovenski derbi z Olimpijo, a je bil ta zaradi trenutne situacije odpovedan oziroma preložen, tako da bodo železarji prvo tekmo na domačem ledu odigrali v petek. Ob 19.30 bodo gostili Alpskega tekmeca Bregenzerwald.

Po turbulentnem poletju na Jesenicah, ko je tik pred začetkom Alpske lige odstopil predsednik in člani vodstva kluba, so železarji pretekli teden v novo sezono vstopili pri branilcu naslova Zell am See, kjer so tesno izgubili.

V torek bi se morali predstaviti na domači ledeni ploskvi, takrat na derbiju državnega prvenstva proti Olimpiji, a se to ni zgodilo, saj tekme na koncu ni bilo.

"Tekme ne bo. V zadnjih dneh smo sprejeli nekaj težkih odločitev, predvsem s podporo igralcev in zaradi njih. Pa tudi zaradi spoštovanja do kluba, tradicije, hokeja. Vesel sem, da imamo upanje, da derbi bo. V trenutnem stanju pa nima nobenega smisla. Rad bi videl, da je derbi dobro organiziran, da je obisk gledalcev dober. Da imata obe ekipi dobro podporo in normalne pogoje," je za nacionalno televizijo pojasnil generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Olimpija in Jesenice bosta tako palice prvič prekrižala prihodnji teden v Ljubljani, a še prej železarje čaka tekma Alpske lige, prva v novem tekmovalnem obdobju. Odigrali jo bodo v petek ob 19.30, ko bo v dvorani Podmežakla gostoval Bregenzerwald.

