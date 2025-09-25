Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
25. 9. 2025,
17.28

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bregenzerwald Alpska liga hokej HDD Jesenice

Četrtek, 25. 9. 2025, 17.28

25 minut

Alpska liga, 25. in 26. september

Po odpovedi derbija Jeseničani prvič na domačem ledu

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
HDD Jesenice, HDD Sij Acroni Jesenice, Jaša Jenko (levo), Žan Us (33) | Jeseničani bodo v petek odigrali prvo domačo tekmo sezone, gostili bodo Bregenzerwald. | Foto Aleš Fevžer

Jeseničani bodo v petek odigrali prvo domačo tekmo sezone, gostili bodo Bregenzerwald.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HDD Jesenic bi morali v torek v sklopu državnega prvenstva gostiti slovenski derbi z Olimpijo, a je bil ta zaradi trenutne situacije odpovedan oziroma preložen, tako da bodo železarji prvo tekmo na domačem ledu odigrali v petek. Ob 19.30 bodo gostili Alpskega tekmeca Bregenzerwald.

Alpska liga: HDD Jesenice - Zell am See
Sportal Jeseničani v ponovitvi lanskega finala tesno izgubili

Po turbulentnem poletju na Jesenicah, ko je tik pred začetkom Alpske lige odstopil predsednik in člani vodstva kluba, so železarji pretekli teden v novo sezono vstopili pri branilcu naslova Zell am See, kjer so tesno izgubili.

V torek bi se morali predstaviti na domači ledeni ploskvi, takrat na derbiju državnega prvenstva proti Olimpiji, a se to ni zgodilo, saj tekme na koncu ni bilo.

"Tekme ne bo. V zadnjih dneh smo sprejeli nekaj težkih odločitev, predvsem s podporo igralcev in zaradi njih. Pa tudi zaradi spoštovanja do kluba, tradicije, hokeja. Vesel sem, da imamo upanje, da derbi bo. V trenutnem stanju pa nima nobenega smisla. Rad bi videl, da je derbi dobro organiziran, da je obisk gledalcev dober. Da imata obe ekipi dobro podporo in normalne pogoje," je za nacionalno televizijo pojasnil generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Olimpija in Jesenice bosta tako palice prvič prekrižala prihodnji teden v Ljubljani, a še prej železarje čaka tekma Alpske lige, prva v novem tekmovalnem obdobju. Odigrali jo bodo v petek ob 19.30, ko bo v dvorani Podmežakla gostoval Bregenzerwald.

Alpska liga

Četrtek, 25. september

Petek, 26. september

Sobota, 27. september

Lestvica:

Preberite še:

HDD Jesenice navijači
Sportal Tik pred začetkom sezone odstop predsednika Jesenic, ustanovljena krizna skupina
Jan
Sportal Slovenski up dobil priložnost v dresu ekipe NHL
Bregenzerwald Alpska liga hokej HDD Jesenice
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.