Iz mesta Gaza naj bi do zdaj pobegnilo 700 tisoč ljudi

Od konca avgusta je iz mesta Gaza na jug pobegnilo 700 tisoč Palestincev, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila izraelska vojska, ki v največjem urbanem središču v palestinski enklavi nadaljuje kopensko operacijo. V osrednji in južni Gazi so medtem danes našteli najmanj 38 smrtnih žrtev izraelskih napadov.

V mestu Gaza je pred začetkom izraelske agresije oktobra 2023 živelo okoli milijon ljudi. Izraelska vojska je prebivalce mesta že večkrat pozvala oz. jim ukazala, naj se spričo njenih operacij umaknejo na jug enklave. Po njenih navedbah je mesto, za katerega so Združeni narodi razglasili lakoto, do zdaj zapustilo 700 tisoč ljudi.

Foto: Reuters

V izraelskih napadih na cilje v osrednji in južni Gazi je bilo medtem danes ubitih najmanj 38 ljudi, ob sklicevanju na podatke zdravstvenih virov poroča portal katarske televizije Al Jazeera. Od tega je 11 ljudi umrlo v napadu na taborišče Al Zavajda, ki naj ne bi bilo več primerno za bivanje.

S tem se je skupno število smrtnih žrtev izraelske agresije po podatkih ministrstva za zdravje v enklavi povzpelo na 65.502. Ranjenih je več kot 167.370 ljudi.

Abas v ZN pozval k priznanju Palestine in zavrnil vlogo Hamasa pri vladanju

Palestinski predsednik Mahmud Abas je v današnjem govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN države, ki tega še niso storile, pozval k priznanju Palestine. Ob tem je zatrdil, da Hamas ne bo imel vloge pri vladanju Palestincem, in poudaril, da napad pripadnikov gibanja na Izrael 7. oktobra 2023 ne predstavlja palestinskega naroda.

Abas je Generalno skupščino ZN nagovoril prek videopovezave, saj so ZDA palestinski delegaciji z njim na čelu zavrnile vizume za vstop v državo. Foto: Guliverimage

V govoru je zavrnil napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, rekoč, da ta ne predstavlja palestinskega naroda ter njegovega "pravičnega boja za svobodo in neodvisnost". "Kljub vsemu, kar je naš narod prestal, zavračamo dejanja Hamasa 7. oktobra – dejanja, ki so bila usmerjena proti izraelskim civilistom in so jih vzela za talce," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zatrdil je tudi, da Hamas ne bo imel vloge pri vladanju Palestincem, in napovedal, da bodo morali borci gibanja in njegovih frakcij orožje predati Palestinski upravi. Pozval je k ustanovitvi začasnega odbora pod vodstvom Palestinske uprave, ki bi po vojni začasno prevzel nadzor nad Gazo.

Omenil je tudi mešanje solidarnosti s Palestinci in podpore njihovi pravici do samoodločbe z antisemitizmom, za katerega je dejal, da ga zavračajo na podlagi svojih vrednot in načel. Izraelsko ravnanje v Gazi je obenem označil za "eno najgrozljivejših poglavij humanitarne tragedije 20. in 21. stoletja".

Pred zasedanjem Generalne skupščine je v New Yorku potekala konferenca o rešitvi dveh držav, ki sta jo organizirali Francija in Savdska Arabija. V luči obeh dogodkov se je dolgo napovedalo, da bo Palestino priznalo več držav, kar se je tudi zgodilo.

Naprej so jo v nedeljo priznale Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija, v ponedeljek pa poleg Francije še Belgija, Andora, Luksemburg, Malta in Monako.

Palestino tako trenutno priznava skoraj 80 odstotkov od skupno 193 članic Združenih narodov. Od junija lani je med njimi tudi Slovenija.