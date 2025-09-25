Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
25. 9. 2025,
18.30

44 minut

maPZS PZS hribi gore pohodništvo nasvet za izlet v hribe Naj planinska koča Naj planinska koča Logarska dolina slap Rinka Frischaufov dom na Okrešlju

Vse podatke o planinskih poteh najdete na maPZS

Priljubljena pot na Okrešelj je zaradi obnove zaprta

M. P.

Logarska dolina Rinka Okrešelj | Foto Matej Podgoršek

Foto: Matej Podgoršek

Ena bolj priljubljenih planinskih poti pri nas, od slapa Rinke na Okrešelj, je do nedelje 28. septembra zaprta. Markacisti izvajajo nujna vzdrževalna dela. V zadnjih letih je bila ob ujmah pot večkrat poškodovana.

Logarska dolina Rinka Okrešelj
Sportal Pohod po Logarski dolini in vzpon ob Rinki na Okrešelj #video

Planinska pot med slapom Rinka in Okrešljem na koncu Logarske doline je zaradi vzdrževalnih del zaprta do vključno nedelje 28. septembra 2025, so sporočili iz Planinske zveze Slovenija in Planinskega društva Celje Matica. Že dalj časa je zaprta tako imenovana pastirska pot na Okrešelj. O zaporah planinskih poti v Sloveniji se lahko prepričate tudi na digitalnem zemljevidu maPZS.

Ker novi Frischaufov dom na Okrešlju še ni končan in odprt, je že dalj časa zraven občasno odprta začasna brunarica.

V Zgornji Savinjski dolini greste lahko na pohod na številne vrhove:

Peca Kordeževa glava
Sportal Vzpon na Peco, kraljico Koroške, s posebnim namenom #video
Raduha
Sportal Raduha, najboljši razglednik v Zgornji Savinjski dolini #video
Olševa
Sportal Odmaknjena Olševa s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe, ki vzame dah
Dleskoškova planota
Sportal Velika Zelenica, manj obljuden razglednik nad Robanovim kotom #video
Savinjske planine
Sportal Krožna pot po savinjskih planinah, ki je lahko še mnogo več #video
maPZS PZS hribi gore pohodništvo nasvet za izlet v hribe Naj planinska koča Naj planinska koča Logarska dolina slap Rinka Frischaufov dom na Okrešlju
