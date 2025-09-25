Priljubljena pot na Okrešelj je zaradi obnove zaprta

Ena bolj priljubljenih planinskih poti pri nas, od slapa Rinke na Okrešelj, je do nedelje 28. septembra zaprta. Markacisti izvajajo nujna vzdrževalna dela. V zadnjih letih je bila ob ujmah pot večkrat poškodovana.

Planinska pot med slapom Rinka in Okrešljem na koncu Logarske doline je zaradi vzdrževalnih del zaprta do vključno nedelje 28. septembra 2025, so sporočili iz Planinske zveze Slovenija in Planinskega društva Celje Matica. Že dalj časa je zaprta tako imenovana pastirska pot na Okrešelj. O zaporah planinskih poti v Sloveniji se lahko prepričate tudi na digitalnem zemljevidu maPZS.

Ker novi Frischaufov dom na Okrešlju še ni končan in odprt, je že dalj časa zraven občasno odprta začasna brunarica.