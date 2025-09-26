Petek, 26. 9. 2025, 9.55
Francosko prvenstvo, 6. krog
Hud boj za vrh se nadaljuje
Z obračunom med Strasbourgom in Marseillom se bo danes začel šesti krog francoskega prvenstva. Strasbourg bi z morebitno osvojeno točko ali zmago vsaj do sobote sam kraljeval na vrhu ligue 1, Marseille pa bi se v primeru uspeha pridružil zgoščeni konkurenci na vrhu francoskega prvenstva. Prvak PSG, ki je v prejšnjem krogu prvič izgubil, se bo v soboto pomeril z Auxerrom.
V nedeljo se obeta tudi derbi med Lillom in Lyonom.
