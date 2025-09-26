Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
26. 9. 2025,
9.55

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Monaco Lyon tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Lille Marseille PSG francosko prvenstvo Ligue 1

Petek, 26. 9. 2025, 9.55

1 ura, 2 minuti

Francosko prvenstvo, 6. krog

Hud boj za vrh se nadaljuje

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Marseille | Marseille bo danes gostoval pri Strasbourgu. | Foto Reuters

Marseille bo danes gostoval pri Strasbourgu.

Foto: Reuters

Z obračunom med Strasbourgom in Marseillom se bo danes začel šesti krog francoskega prvenstva. Strasbourg bi z morebitno osvojeno točko ali zmago vsaj do sobote sam kraljeval na vrhu ligue 1, Marseille pa bi se v primeru uspeha pridružil zgoščeni konkurenci na vrhu francoskega prvenstva. Prvak PSG, ki je v prejšnjem krogu prvič izgubil, se bo v soboto pomeril z Auxerrom.

V nedeljo se obeta tudi derbi med Lillom in Lyonom.

Francosko prvenstvo, 6. krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

3 - Aiyegun (Lorient), Barcola (PSG), Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Magri (Toulouse), Neves (PSG), Panichelli (Strasbourg)
...

Achraf Hakimi
Sportal Zvezdnik PSG zanika domnevno posilstvo: Gre za poskus izsilijevanja
Monaco Lyon tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Lille Marseille PSG francosko prvenstvo Ligue 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.