Srčna pomoč za živali brez doma: Pridružite se akciji Mr.Pet

Vsako leto 4. oktobra obeležujemo svetovni dan živali – dan, ko se poleg svojih ljubljenčkov spomnimo tudi vseh tistih, ki nimajo lastnega doma in topline. V trgovini za male živali Mr.Pet so zato že tradicionalno pripravili dobrodelno zbiralno akcijo za zapuščene živali, ki potrebujejo pomoč.

Posebnost akcije je, da Mr.Pet vse zbrane donacije na koncu podvoji. Lani jim je tako uspelo zbrati neverjetnih 31 ton hrane in opreme za manj srečne kužke in mucke! Prepričani so, da lahko to izjemno številko letos presežejo in tako pomagajo do lepšega jutri še več zapuščenim živalim.

Zato vse ljubitelje živali lepo vabijo, da se med 20. 9. in 4. 10. 2025 oglasijo v eni od poslovalnic Mr.Pet po Sloveniji, prispevajo po svojih najboljših močeh in tako pomagajo ustvariti boljšo prihodnost za živali v stiski.

Foto: PET NETWORK SI D.O.O.

Kot pravijo v Mr.Pet, je tudi letošnja zbiralna akcija lepa priložnost, da pokažemo svojo solidarnost in ljubezen do vseh, ki jih je življenje postavilo na težjo pot.

Zbiranje pomoči v vseh 31 poslovalnicah Mr.Pet

Dobrodelna akcija poteka v vseh 31 poslovalnicah Mr.Pet po Sloveniji. Najbolj dobrodošle so donacije suhe in mokre hrane, izdelkov za nego ter zaščito pred zajedavci, pa tudi drugih pripomočkov za oskrbo živali. V Mr.Pet bodo poskrbeli, da bo vaša pomoč prišla v prave roke – oziroma tačke.

"Vsako leto ob svetovnem dnevu živali organiziramo akcijo zbiranja hrane in opreme za lokalna društva in zavetišča. Naš cilj je, da živalim, ki so ostale brez doma, omogočimo čim bolj kakovostno hrano in oskrbo. Zavetišča se pogosto znajdejo v zahtevnih okoliščinah, zato jim želimo z donacijami vsaj nekoliko olajšati delo," so povedali v Mr.Pet.

Vsak prispevek šteje – in prav vsak posameznik lahko s svojo gesto prispeva k boljšemu življenju zapuščenih živali.

Foto: PET NETWORK SI D.O.O.

Mr.Pet bo vsa zbrana sredstva podvojil. Tako bo vaš prispevek imel še večjo težo in bo pomagal ustvariti še večji učinek. Lanski rezultat – 31 ton hrane – je dokaz, koliko dobrote se skriva v ljudeh, ko stopimo skupaj za dober namen.

Skupaj za boljši jutri

Do 4. oktobra se lahko oglasite v katerikoli poslovalnici Mr.Pet po vsej Sloveniji in prispevate hrano, priboljške ali druge potrebščine. Povabite tudi prijatelje, sorodnike in sodelavce – saj vsak prispevek pomeni veliko.

Za zavetišča lahko donirate tudi tako, da obiščete spletno stran Mr.Pet in izberete že pripravljen paket, količino katerega Mr.Pet nato seveda podvoji.

Ob svetovnem dnevu živali lahko prav vsak od nas pokaže, da mu ni vseeno. Z majhno gesto lahko naredimo veliko razliko in skupaj ustvarimo svet, kjer bodo živali deležne skrbi, kakršno si zaslužijo.

Foto: PET NETWORK SI D.O.O.

Pridružite se srčni akciji Mr.Pet in pomagajte ustvariti lepši jutri za naše kosmate prijatelje. Več informacij vas čaka TUKAJ. Se vidimo v poslovalnicah Mr.Pet po vsej Sloveniji!

Naročnik oglasnega sporočila je PET NETWORK SI, D. O. O.