Od mestnih dostav do največjih tovorov: francoski "silaki" za vse delovne izzive

V sodobnem poslovnem okolju štejeta vsak trenutek in vsak kilometer. Podjetniki, obrtniki, trgovci in dostavljavci potrebujejo zanesljiva, prilagodljiva in zmogljiva vozila, ki jim omogočajo nemoten potek dela – vsak dan, na različnih terenih, v različnih razmerah. Tehnološki napredek, ki smo ga že dolga leta vajeni pri osebnih vozilih, danes vse bolj oblikuje tudi segment lahkih gospodarskih vozil. Postajajo bolj povezljiva, varna, prostorsko domiselna in bolj kot kadarkoli prej prilagojena uporabniku. A kdo v tem razredu danes resnično izstopa? Kako se proizvajalci prilagajajo potrebam sodobnih podjetij in ponuja jo rešitve, ki so hkrati praktične, napredne in (cenovno) dostopne?

Gospodarska vozila Renault – prilagojena vašemu poslu: od mestnih dostav do največjih tovorov, vedno učinkovita, povezana in pripravljena na prihodnost. Foto: Renault

Renault že vrsto let ostaja sinonim za kakovostna lahka gospodarska vozila, ki podpirajo rast podjetij vseh velikosti. Z mislijo na resnične potrebe sodobnih podjetij Renault ponuja celovito paleto dostavnih vozil, ki pokrivajo širok spekter poslovnih zahtev – od mestnih dostav do prevoza večjih tovorov. Poklicnim uporabnikom, kot so obrtniki, trgovci, serviserji in dostavljavci, omogoča zanesljive in praktične rešitve za mobilnost, s katerimi lažje in učinkoviteje opravljajo vsakodnevne naloge.

Ne glede na to, ali delujete v urbanem okolju ali na terenu, so njihova vozila zasnovana za visoko učinkovitost – tako pri porabi kot pri pametni izrabi prostora in tovornih zmogljivostih. Napredni sistemi za povezljivost omogočajo enostavno upravljanje, prenos podatkov in pregled nad delom na poti, sodobni asistenčni sistemi pa zagotavljajo večjo varnost ter zmanjšujejo obremenitve voznika.

Gledano v celoti gospodarska vozila Renault predstavljajo premišljeno orodje za sodobno mobilnost – prilagojeno realnim izzivom na terenu in vsakodnevnim potrebam uporabnikov.

Pod drobnogled smo postavili tri modele, ki vsak na svoj način odgovarjajo na specifične potrebe uporabnikov, od mestne okretnosti do največje nosilnosti – kompaktni in mestno okretni Renault Kangoo Van, prilagodljivi in prostorni Renault Trafic Van ter zmogljivi Renault Master Van, zasnovan za največje logistične izzive.

Renault Kangoo Van je idealen partner za mestne dostave in obrtne dejavnosti. Foto: Renault

Renault Kangoo Van – mestna okretnost s pametnimi rešitvami

Renault Kangoo Van je zasnovan z mislijo na podjetnike, obrtnike in dostavljavce, ki večino časa preživijo v mestnem prometu in vsakodnevno naletijo na prostorske omejitve. Kompakten, okreten in hkrati prostoren ponuja vrsto pametnih rešitev, ki olajšajo delo v urbanem okolju.

Ena njegovih ključnih prednosti je inovativni sistem Open Sesame by Renault – bočna vrata z odpiranjem do kar 1,45 metra, kar je največ v razredu. Ta zasnova omogoča enostaven dostop do tovornega prostora tudi v ozkih ulicah ali ob omejenem manevrskem prostoru. Nalaganje in razkladanje potekata hitreje, voznik pa si prihrani dragocene minute pri vsaki dostavi.

Tovorni prostor vozila je prilagodljiv različnim potrebam – na voljo so različne konfiguracije pregrad, vključno z vrtljivo pregrado, ki omogoča bolj fleksibilno razporeditev tovora in lažje upravljanje prostora v kabini.

Foto: Renault

Kabina Kangoo Vana pa ni zgolj funkcionalna, temveč tudi udobna in tehnološko dovršena. Voznika pričaka horizontalna armaturna plošča z obilico uporabnih odlagalnih mest, dopolnjuje pa jo sodoben multimedijski sistem Easy Link. Ta vključuje tudi povezljivost z Apple CarPlay in Android Auto, kar omogoča preprosto upravljanje navigacije, komunikacije in drugih mobilnih aplikacij neposredno s sredinskega zaslona.

Za varnost poskrbi nabor naprednih asistenčnih sistemov, med katerimi izstopajo aktivno zaviranje v sili, pomoč pri ohranjanju voznega pasu ter vzvratna kamera. Vse to vozniku zagotavlja večjo preglednost, več samozavesti in manj stresa – še posebej v prometno zahtevnem okolju.

Renault Trafic Van – več prostora za rastoče poslovne potrebe

Če je Kangoo Van idealen za urbano mobilnost, se Renault Trafic Van izkaže tam, kjer podjetje potrebuje še več prostora, več fleksibilnosti in še več možnosti prilagoditve. Gre za vsestransko dostavno vozilo srednjega razreda, ki s svojo modularnostjo, zmogljivostjo in sodobno zasnovo ponuja zanesljivo rešitev za različne panoge – od obrtnikov do dostavnih služb, gradbenikov in monterjev.

S prostornino do 7,8 kubičnega metra v različici L2H1 omogoča prevoz večjih količin materiala, orodja ali blaga, ne da bi pri tem izgubil okretnost, ki je potrebna za vsakodnevno delo. Dodana vrednost vozila je tudi uporabna dolžina tovornega prostora do 4,15 metra, ki jo omogoča pametna odprtina v pregradi – idealna za prevoz dolgih predmetov, kot so cevi, letve ali konstrukcijski elementi, brez potrebe po dodatnih nadgradnjah.

Trafic se že vse od leta 1980 prilagaja potrebam vašega posla. Foto: Renault

Traficova notranjost je zasnovana za delo. Voznik ima na voljo veliko uporabnih odlagalnih mest v kabini in vratih, vključno z domiselnim modulom Easy Life, namenjenim shranjevanju dokumentacije. Ena od praktičnih rešitev je tudi sredinski sedež, ki se enostavno preoblikuje v priročno delovno mizo – vozilo se tako spremeni v mobilno pisarno.

Velika prednost Trafica je tudi njegova prilagodljivost. Na voljo je vrsta možnosti za predelavo po meri: od zaščit notranjosti in konfiguracij vrat do specializiranih nadgradenj, kot so hlajene enote, strešni nosilci ali druge specifične potrebe glede na panogo.

Foto: Renault

Za varno in sproščeno vožnjo poskrbijo številni asistenčni sistemi nove generacije, vključno z nadzorom mrtvega kota, prilagodljivim tempomatom, sistemom za varnostno zaviranje v sili in opozorilom pri nenamerni menjavi voznega pasu.

Renault Master Van – zmogljivost za večje naloge

Renault Master Van je največji predstavnik Renaultove družine lahkih gospodarskih vozil, zasnovan za profesionalce z obsežnejšimi logističnimi potrebami – od regionalnih dobav do zahtevnejših projektov na terenu. Z raznoliko ponudbo karoserijskih različic, izbiro pogonov in premišljeno notranjostjo je vozilo prilagojeno realnim zahtevam sodobnih uporabnikov.

Na voljo je z dizelskim ali električnim pogonom, kar omogoča prilagoditev glede na naravo uporabe – za dostave na daljših razdaljah ali vsakodnevno delo v mestnem in primestnem okolju. Električna različica Master E-Tech electric z baterijo kapacitete 87 kilovatnih ur ponuja doseg do 410 kilometrov (WLTP), kar omogoča učinkovito načrtovanje poti brez pogostih polnjenj, medtem ko dizelske izvedbe ostajajo preverjena izbira za zahtevnejšo rabo in večjo obremenitev.

Foto: Renault

Zunanja oblika vozila je aerodinamično optimizirana – vetrovniško testiran dizajn prispeva k boljši energetski učinkovitosti in nižji porabi, in sicer do 1,5 litra manjše porabe goriva na 100 kilometrov ter 21 odstotkov manjšo porabo električne energije pri električni različici Master E-Tech electric. Vozilo omogoča tudi enostavno nalaganje in razkladanje, zahvaljujoč širokim bočnim vratom (do 1.312 mm), ki zagotavljajo dostop tudi za večje predmete in opremo.

Kabina je zasnovana za sodobnega uporabnika, ki potrebuje več kot le vozilo – potrebuje funkcionalno delovno okolje. Multimedijski sistem openR link z velikim 25-centimetrskim zaslonom vključuje vgrajene Googlove storitve, ki omogočajo hitro upravljanje navigacije, koledarjev in delovnih aplikacij. S kar 135 litri odlagalnih površin in možnostjo uporabe sredinske konzole kot mobilne pisarne Master omogoča učinkovito upravljanje posla tudi na poti.

Foto: Renault

Tudi po zmogljivosti ne zaostaja – nekatere izvedbe Master Furgon dosegajo nosilnost do 1.971 kilogramov, kar ga uvršča med najzmogljivejša vozila v segmentu. Električna izvedba pa poleg ničelnih emisij prinaša tudi nižje stroške uporabe, kar je pomembna prednost za podjetja, ki skrbijo za dolgoročno ekonomiko poslovanja.