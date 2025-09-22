Zaupajte v lastno znanje, izkušnje in vrednote

Na največjem kariernem dogodku v Sloveniji se bodo 8. oktobra v Cankarjevem domu predstavila vodilna podjetja, ki iščejo nove talente. Zaupajte vase in stopite korak bližje k delu, ki si ga želite.

Foto: Mojedelo.com

Stabilne zaposlitve in priložnosti za rast

Karierni sejem MojeDelo.com že vrsto let velja za osrednje stičišče delodajalcev in iskalcev zaposlitve. Letos organizator pričakuje več kot 120 razstavljavcev, med njimi ugledna slovenska in mednarodna podjetja, ki bodo iskala nove sodelavce, mlade talente in izkušene strokovnjake. Letošnji slogan "Stavi nase" obiskovalce spodbuja, da na svoji karierni poti zaupajo v lastno znanje, izkušnje in osebne vrednote.

Med razstavljavci bodo podjetja, kot so A1 Slovenija, Akrapovič, Bosch Rexroth, DARS, DM drogerie markt, GEN-I, Hisense Europe, Inštitut Jožef Stefan, Krka, Lek, Petrol in številna druga, ki ponujajo stabilna delovna mesta, konkurenčne pogoje ter možnosti za rast. Celoten seznam razstavljavcev je dostopen na povezavi.

Prihodnost je v rokah tistih, ki se upajo odločiti

Karierni sejem je namenjen tako tistim, ki šele vstopajo na trg dela, kot tudi vsem, ki si želijo novih izzivov in kariere v dinamičnem okolju. Obiskovalci lahko iz prve roke izvedo, kakšne ugodnosti podjetja nudijo zaposlenim.

Pri AMZS zaposlene podpirajo pri strokovnem in osebnem razvoju ter spodbujajo usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja: "Za nas je ključno, da ima vsak sodelavec možnost razvijati svoj potencial, prispevati svoje znanje in graditi prihodnost, na katero je lahko ponosen. Verjamemo, da je prihodnost v rokah tistih, ki se upajo odločiti – staviti nase, skupaj z nami."

V podjetju UF PRO spodbujajo prevzemanje odgovornosti, pogum in razvijanje lastnih idej: "Pri nas zaposleni ne gradijo le kariere, temveč soustvarjajo zgodbo inovacij in uspeha, ki presega meje lokalnega in odmeva po svetu."

Foto: Mojedelo.com

Talent ni nekaj, s čimer se rodimo

Tudi letos se bodo na kariernem sejmu zvrstili predavatelji z navdihujočimi zgodbami in znanji, ki koristijo tako na osebni kot na karierni poti. O tem, kako s popolno osredotočenostjo in zaupanjem vase premagovati meje, bo na dogodku spregovorila Alenka Artnik, večkratna svetovna prvakinja v potapljanju na vdih. Antropolog dr. Dan Podjed bo v svojem nastopu razbil stereotipe o mladih in pokazal, da je generacija Z priložnost, ne problem. Petra Majdič, ena največjih zvezd slovenskega športa, bo delila svoje življenjske lekcije o vztrajnosti in vrednotah, Darko Đurić, paraolimpijski prvak, pa bo s svojo zgodbo dokazal, kako daleč lahko pripeljeta odločnost in trdo delo.

Čakal vas bo tudi pogovor z vrhunskima inženirjema/inženirkama, ki bosta razkrila, kako je videti njihova pot, s kakšnimi izzivi in preboji so se srečali ter zakaj je inženirski poklic danes ključ do ustvarjanja prihodnosti. "Talent ni nekaj, s čimer se rodimo – razvija se z vprašanji, poskusi in reševanjem problemov," je prepričana Metka Škofic, vodja projekta Inženirka leta.

Dodatne ugodnosti za registrirane

Vsa predavanja, delavnice in druge aktivnosti na kariernem sejmu MojeDelo.com so brezplačne. Obiskovalci bodo lahko pridobili certifikate za znanje programov MS Office in Excel, opravili psihometrična testiranja, ki razkrivajo osebnostne lastnosti in potenciale, prejeli karierne usmeritve in nasvete strokovnjakov ter odšli domov s profesionalno fotografijo za življenjepis.

"Čeprav je obisk sejma brezplačen, pa registracija na portalu MojeDelo.com prinaša še več prednosti. Vsak registrirani uporabnik prejme dostop do Akademije MojeDelo.com, kjer jih ob vpisu pričaka Paket dobrodošlice s petimi brezplačnimi tečaji, poleg tega se vsak mesec odklene še pet novih tečajev na aktualne teme," je povedala Andreja Šobar, vodja marketinga na MojeDelo.com.

Foto: Mojedelo.com

Karierni sejem MojeDelo.com je priložnost, da se vsak obiskovalec prepriča, da znanje, izkušnje in vrednote štejejo – in da lahko prav z zaupanjem vase odpre nova vrata v karieri. Več informacij o sejmu prejmete tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, D.O.O.