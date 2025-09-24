Kako je biti zaposlen v zaporu?

Ko razmišljamo o varnosti, pogosto pomislimo na policijo, gasilce ali reševalce. Redkeje pa se vprašamo, kdo skrbi za red, varnost in človekovo dostojanstvo znotraj zidov, ki so pogosto skriti očem javnosti – v zaporih. Tam, kjer se kazni izvršujejo in kjer se začenja proces vračanja posameznikov v družbo, delujejo ljudje, ki nosijo veliko odgovornost: pravosodni policisti in pravosodne policistke. To niso le varuhi reda, so tudi nosilci zaupanja, diskretni vzgojitelji in steber varnega kazenskopravnega sistema. Njihovo delo je zahtevno in nenadomestljivo. Ravno zdaj, ko Slovenija išče načine, kako okrepiti stabilnost in učinkovitost javnih služb, se odpira priložnost za vse z željo po delu, ki presega rutino, za vse, ki želijo biti del ustvarjanja pogojev za pravičnejšo družbo. Poklic pravosodnega policista je mnogo več kot le služba.

Stabilna zaposlitev, ki že na začetku ponuja pogodbo za nedoločen čas Pravosodni policist ni običajen poklic. Je poklic, ki presega osebni karierni cilj in je obenem eden redkih v javni upravi, kjer že ob vstopu pridobite pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. To pomeni stabilnost, varnost in zanesljiv mesečni prihodek, ki je v današnjih gospodarskih razmerah eden pomembnejših dejavnikov pri izbiri kariere. Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) s 15 lokacijami po vsej Sloveniji ponuja možnost, da si sami izberete tudi kraj dela, kar je še ena velika prednost za vse, ki si želijo delati bližje domu.

Kaj počne pravosodni policist?

Čeprav delo večine pravosodnih policistov poteka znotraj zavodov za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu, pa obsega bistveno več kot le nadzor nad zaprtimi osebami.

Gre za strokovno in odgovorno vlogo, kjer pravosodni policisti skrbijo za urejen potek vsakdanjega življenja znotraj zavodov. Njihovo delo obsega nadzor nad osebami, zagotavljanje varnosti, reda in discipline v različnih okoliščinah, tudi v zahtevnejših položajih.

Ključen del njihove naloge je tudi sodelovanje pri programih resocializacije, s katerimi obsojenim pomagajo na poti nazaj v družbo. Poleg tega varujejo varovana območja in izvajajo spremstva zaprtih oseb, pri čemer, kadar je to nujno in zakonsko opredeljeno, uporabljajo tudi prisilna sredstva za ohranjanje varnosti. Pri svojem delu tesno sodelujejo z drugimi strokovnjaki znotraj sistema in se vsakodnevno vključujejo v timsko reševanje različnih izzivov, ki zahtevajo hitro razmišljanje, presojo in zanesljivo delovanje.

V ospredju tega poklica je človekovo dostojanstvo. Pravosodni policisti in pravosodne policistke ne skrbijo le za red, temveč tudi za to, da življenje v zavodu poteka v skladu z zakonom, človekovimi pravicami in načeli pravičnosti.

Ključne prednosti poklica pravosodnega policista

Dinamično in raznoliko delo

Vsak dan prinaša nove izzive, saj delo zahteva posredovanje v različnih situacijah, tako znotraj zavoda kot tudi zunaj njega. Hitro odzivanje, prilagodljivost in sposobnost delovanja pod pritiskom so pomembne lastnosti, ki se skozi delo še dodatno krepijo.

Karierni razvoj

URSIKS ponuja možnosti napredovanja na višja operativna ali vodstvena mesta. Poleg tega obstajajo specializacije, od kriznega vodenja in varnostnih tveganj do mentorstva in sodelovanja v mednarodnih projektih.

Stalno strokovno izpopolnjevanje

Zaposleni imajo redno dostop do usposabljanj, seminarjev, treningov in specialnih znanj s področij komunikacije, varnosti, prve pomoči, psihologije, kriznega komuniciranja in drugih ustreznih veščin.

Dodatna pokojninska varnost

Vsak pravosodni policist ali pravosodna policistka je kot pooblaščena uradna oseba upravičena do vplačila dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ), kar pomeni dodatna sredstva ob upokojitvi.

Kakšni so pogoji za zaposlitev? Za prijavo na prosto delovno mesto pravosodnega policista mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj V. stopnja izobrazbe (srednje strokovno ali splošno izobraževanje),

slovensko državljanstvo in aktivno znanje slovenskega jezika,

vozniški izpit B-kategorije,

najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,

psihofizična sposobnost za delo,

potrdilo o nekaznovanosti.

Kako poteka izbirni postopek?

Če izpolnjujete osnovne pogoje, vas URSIKS povabi na razgovor, sledijo psihološko testiranje, zdravniški pregled in preverjanje dokumentacije. Ko uspešno zaključite postopek, že pred začetkom usposabljanja podpišete pogodbo za nedoločen čas.

Usposabljanje je temelj varnosti in strokovnosti

Preden lahko pravosodni policist ali pravosodna policistka prevzame zahtevano vlogo, mora opraviti devetmesečno usposabljanje, ki je temelj strokovnosti, varnosti in zaupanja v sistem. Usposabljanje se začne s teoretičnim delom, kjer kandidati pridobijo temeljna znanja s področij pravne ureditve kazenskih sankcij, varnosti, penologije, psihologije, etike, komunikacije, nudenja prve pomoči ter drugih vsebin, ki so ključne za delo v zaporskem okolju.

Teoretičnemu sledi praktični del, ki poteka v zavodih za prestajanje kazni, kjer pod vodstvom izkušenih mentorjev kandidati spoznavajo vsakodnevno dinamiko dela ter se učijo, kako v praksi uporabljati pridobljena znanja. Poseben poudarek je na telesni pripravi. Usposobijo vas tudi v uporabi tehničnih sredstev varovanja, informatiki, obvladovanju oseb in uporabi strelnega orožja, poseben poudarek pa je na razumevanju človekove osebnosti, etike in komunikacijskih veščin.

V drugem delu izobraževanja, ki se izvaja na posebni lokaciji v Dobrunjah, so za kandidate zagotovljeni brezplačno bivanje in prehrana, kar olajša osredotočenost na proces učenja in osebnostno rast. Celotno usposabljanje se zaključi z izpitom, ta pa potrjuje pripravljenost kandidata na izzive, ki jih prinaša delo v pravosodnem sistemu.