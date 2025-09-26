Zračno poveljstvo Nata je sporočilo, da sta madžarska lovca gripen v četrtek nad Baltskim morjem prestregla pet ruskih vojaških letal.

Ruska vojna letala, vključno s tremi lovci mig-31, su-30 in su-35, so letela nad Baltskim morjem v bližini latvijskega zračnega prostora. Ker letala niso letela v skladu z mednarodnimi protokoli o varnosti letenja, brez načrta poleta ali radijske komunikacije s civilnimi kontrolorji zračnega prometa, je sledil hiter odziv Nata.

Madžarski lovski letali gripen sta vzleteli iz letalskega oporišča Siauliai v Litvi in zaznali ruska letala zahodno od obale Latvije. Po vizualni identifikaciji in spremstvu se je ruska formacija obrnila, madžarski letali pa sta se vrnili v oporišče.

Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace



🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025

Madžarska misija je del tekoče operacije Nata Air Policing, kolektivnega mirovnega prizadevanja, katerega cilj je varovanje zračnega prostora članic zavezništva. Operacija se izvaja neprekinjeno, 24 ur na dan, in zagotavlja hiter odziv na vsako nepooblaščeno ali potencialno nevarno vojaško dejavnost v bližini ozemlja Nata.

"Madžarska dokazuje zavezanost zavezništva k zaščiti in varovanju Baltika in vzhodnega boka," so sporočili iz Nata.

Možnost sestrelitve ruskih lovskih letal je na mizi

Dogodek sledi nizu incidentov kršenja zračnega prostora držav članic Nata in EU. Že drugič ta teden so na Danskem zaradi vdora dronov zaprli letališče. Danska premierka Mette Frederiksen je incident označila za najhujši napad na dansko kritično infrastrukturo do zdaj. Zaradi vdora dronov je bil ohromljen tudi letalski promet v Oslu.

Kot smo poročali, so prejšnji teden trije ruski lovci mig-31 vstopili v estonski zračni prostor nad Finskim zalivom. To je bila prva tovrstna kršitev estonskega zračnega prostora, v katero je bilo vpletenih več lovskih letal.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v luči nedavnih incidentov, ko so ruski droni in letala vdrli v zračni prostor držav članic EU in Nata, zagovarjala možnost sestrelitve ruskih letal v primeru kršitve zračnega prostora. Kot je dejala v sredo za ameriško mrežo CNN, je možnost sestrelitve ruskih lovskih letal na mizi.