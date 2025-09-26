Med Budimpešto in Zagrebom se je danes razvnel besedni spor, potem ko je madžarski zunanji minister Peter Szijjarto Hrvaški očital, da se obnaša kot vojni dobičkar, ker izkorišča Madžarsko in vojne razmere pri tranzitu surove nafte prek Jadranskega naftovoda (Janaf). V Zagrebu so ministrove obtožbe zavrnili.

Szijjarto je v New Yorku, kjer se je med drugim udeležil zasedanja Generalne skupščine ZN, obtožil Hrvaško, da izkorišča krizo in zaračunava doplačilo za nafto, dobavljeno Madžarski.

"Žal moramo priznati, da nas Hrvati izkoriščajo in se okoriščajo z vojnimi razmerami. Hrvati nam še vedno zaračunavajo doplačilo zaradi vojne, saj so od začetka vojne zvišali tranzitno pristojbino, ki je petkrat višja od evropske referenčne vrednosti," je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI dejal Szijjarto.

Madžarska vlada ne bo dovolila višjih računov za svoje državljane

Obenem je zatrdil, da madžarska vlada ne bo dovolila, da bi se zaradi hrvaškega "pohlepa po dobičku" povišali računi za energijo madžarskih državljanov.

V luči nasprotujočih si poročil o zmogljivosti Jadranskega naftovoda (Janaf) pa je Szijjarto dejal, da bi Madžarka lahko iz Hrvaške uvozila bistveno več nafte in plina, a da naftovod nima zadostnih zmogljivosti za nemoteno oskrbo Madžarske in tudi Slovaške.

Zato bi bilo zanašanje na ta vir "izjemno nevarna, tvegana in neodgovorna poteza za Madžarsko", je še pojasnil po poročanju MTI, ki jo povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaški premier Andrej Plenković je izjave Szijjarta, da je Hrvaška vojni dobičkar, ker izkorišča Madžare in vojne razmere, danes zavrnil kot lažne teze.

Zatrdil je, da je Hrvaška dobra soseda, ki želi svoje zmogljivosti energetske infrastrukture "postaviti v funkcijo varnosti in oskrbe naših sosednjih držav v tako veliki energetski krizi".

Hrvaški minister za gospodarstvo prepričan, da imajo koristi od ruske nafte "izključno Madžari"

Szijjartove izjave je komentiral tudi hrvaški minister za gospodarstvo Ante Šušnjar, ki je dejal, da lahko Hrvaška in Janaf dobavita Madžarski in Slovaški vso potrebno nafto. Prepričan je, da imajo koristi od ruske nafte "izključno Madžari, ki izkoriščajo rusko agresijo na Ukrajino in kupujejo nafto po nižjih cenah, jo tam predelujejo in ustvarjajo ogromne dobičke".

EU je že kmalu po začetku ruske agresije na Ukrajino prepovedala uvoz večine ruske nafte v Unijo, izjema velja le za Madžarsko in Slovaško. Državi sta se v zadnjem času znašli pod mednarodnim pritiskom, naj nehata kupovati nafto od Rusije.

K prekinitvi dobav ruske nafte in drugih energentov poziva tudi ameriški predsednik Donald Trump. Nazadnje je k temu pozval v torkovem govoru v okviru splošne razprave zasedanja Generalne skupščine ZN.