Trump Erdogana v Beli hiši pozval, naj preneha kupovati rusko nafto

Ameriški predsednik Donald Trump je ob današnjem obisku turškega kolega Recepa Tayyipa Erdogana v Beli hiši pozval, naj njegova država preneha kupovati rusko nafto. Erdogan naj bi si medtem med obiskom med drugim prizadeval skleniti dogovor z ZDA o nakupu 35 ameriških lovskih letal f-35, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Želim, da preneha kupovati nafto od Rusije, dokler Rusija nadaljuje to divjanje," je v Ovalni pisani ob Erdoganu dejal Trump, pri čemer je imel z divjanjem v mislih rusko agresijo v Ukrajini.

Po besedah ameriškega predsednika Erdogana zelo spoštujeta tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kot ruski Vladimir Putin, zaradi česar bi lahko imel turški predsednik "velik vpliv", a je trenutno "zelo nevtralen".

"Najboljše, kar lahko stori, je, da ne kupuje nafte in plina iz Rusije," je ponovil Trump.

Na vprašanje, kdaj bi ZDA lahko odpravile sankcije proti turškemu obrambnemu sektorju, ki jih je prva Trumpova administracija uvedla zaradi turškega nakupa ruskega orožja, je odvrnil: "Če bomo imeli dober sestanek, skoraj takoj."

Turčija si prizadeva za nakup ameriških letal f-35

Ob tem je potrdil, da bo z Erdoganom razpravljal o večletnih prizadevanjih Turčije za nakup ameriških letal f-35. Dodal je, da je Ankara zainteresirana tudi za nakup več starejših lovcev f-16, a da bo o tem več znanega do konca dneva.

Prvi mož ZDA je omenil tudi predsedniške volitve leta 2020, ki jih je ponovno označil za ukradene. Pri tem je izjavil, da Erdogan "ve več o ponarejenih volitvah kot kdorkoli drug" in da v domovini "opravlja odlično delo".