Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
20.39

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rusija nafta Recep Tayyip Erdogan Donald Trump

Četrtek, 25. 9. 2025, 20.39

2 minuti

Trump Erdogana v Beli hiši pozval, naj preneha kupovati rusko nafto

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | "Najboljše, kar lahko stori, je, da ne kupuje nafte in plina iz Rusije," je ob Erdoganu ponovil Trump. | Foto Reuters

"Najboljše, kar lahko stori, je, da ne kupuje nafte in plina iz Rusije," je ob Erdoganu ponovil Trump.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je ob današnjem obisku turškega kolega Recepa Tayyipa Erdogana v Beli hiši pozval, naj njegova država preneha kupovati rusko nafto. Erdogan naj bi si medtem med obiskom med drugim prizadeval skleniti dogovor z ZDA o nakupu 35 ameriških lovskih letal f-35, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Želim, da preneha kupovati nafto od Rusije, dokler Rusija nadaljuje to divjanje," je v Ovalni pisani ob Erdoganu dejal Trump, pri čemer je imel z divjanjem v mislih rusko agresijo v Ukrajini.

Po besedah ameriškega predsednika Erdogana zelo spoštujeta tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kot ruski Vladimir Putin, zaradi česar bi lahko imel turški predsednik "velik vpliv", a je trenutno "zelo nevtralen".

"Najboljše, kar lahko stori, je, da ne kupuje nafte in plina iz Rusije," je ponovil Trump.

Na vprašanje, kdaj bi ZDA lahko odpravile sankcije proti turškemu obrambnemu sektorju, ki jih je prva Trumpova administracija uvedla zaradi turškega nakupa ruskega orožja, je odvrnil: "Če bomo imeli dober sestanek, skoraj takoj."

Turčija si prizadeva za nakup ameriških letal f-35

Ob tem je potrdil, da bo z Erdoganom razpravljal o večletnih prizadevanjih Turčije za nakup ameriških letal f-35. Dodal je, da je Ankara zainteresirana tudi za nakup več starejših lovcev f-16, a da bo o tem več znanega do konca dneva.

Prvi mož ZDA je omenil tudi predsedniške volitve leta 2020, ki jih je ponovno označil za ukradene. Pri tem je izjavil, da Erdogan "ve več o ponarejenih volitvah kot kdorkoli drug" in da v domovini "opravlja odlično delo".

Dmitrij Medvedjev in Vladimir Putin
Novice Putinova desna roka napoveduje presenečenje: to se bo zgodilo
Donald Trump
Novice Poglejte, kaj je Trump obesil tja, kjer bi moral viseti Bidnov portret #video
letalo Su-34
Novice Ukrajinska vojska sestrelila dragocen ruski bombnik Su-34
Rusija nafta Recep Tayyip Erdogan Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.